Asha Bhosle : 'प्रभू कुंज' पासून 'Asha’s' पर्यंत; 250 कोटींच्या मालमत्तेचा वारसा कोणाला मिळणार?

Asha Bhosle : भारताच्या महान गायिका आणि बॉलिवूडच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं 12 एप्रिल (रविवारी) वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं. आशाताई यांच्या जाण्यामुळे संगीत विश्वासह देशात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. पण आशाताई त्यांच्या गाण्यामुळे कायम आपल्यासोबत राहणार आहेत. त्यांनी विविध भाषांमध्ये जवळपास 12000 हून अधिक गाण्यांना आवाज दिला आहे. आशाताई या फक्त एक गायिका नव्हता तर त्या एक बिझनेस वुमन देखील होत्या. त्यांनी एक मोठी मालमत्ता आणि संपत्ती जमवली आहे.
संगीताचा वारशासोबतच आशाताईंच्या कोट्यवधी संपत्तीचा वारसदार कोण असेल अशी चर्चा रंगली आहे. खरंतर मोठी लोक कायम मृत्यूपत्र लिहून जातात. ज्यात त्यांच्या संपत्तीच काय होणार, कोणाच्या नावावर काय असणार याची नोंद करण्यात आली असते. पण आशा भोसले यांनी कुठलेही मृत्यूपत्र केलं नव्हतं, अशी माहिती समोर येत आहे. आशाताईंच्या निधनानंतर ते मागे 250 कोटींची संपत्ती मागे सोडून गेल्या आहेत. आशाताईंनी रेस्टॉरंट्स आणि रिअल इस्टेटमध्येही गुंतवणूक केली होती. रिअल इस्टेटमध्ये त्यांची सुमारे 80 ते 100 कोटी गुंतवल्याचा अंदाज देण्यात आला आहे.
आशाताईं यांची मुंबईत दोन घरं आणि पुण्यात आलिशान बंगले आहेत. मुंबईतील पेडर रोडमधील'प्रभू कुंज' ही केवळ एक इमारत नसून संगीताच्या इतिहासाची साक्षीदार बनली आहे. तर जगात 2002 मध्ये 'आशाज' (Asha's) ही आंतरराष्ट्रीय रेस्टॉरंट साखळी आहे. आशाताईंसोबत रेस्टॉरंट व्यवसाय त्यांची नात झनाई भोसले सांभाळायची. त्याची रेस्टॉरंट्स दुबई, अबू धाबी, कुवेत आणि इतर अनेक देशांमध्ये पसरलेली आहेत.
जरी आशा भोसले यांना वर्षा, हेमंत आणि आनंद अशी तीन मुलं होती. पण त्यापैकी पहिल्या दोघांच्या (वर्षा आणि हेमंत) मृत्यूनंतर, सर्व मालमत्ता आनंद आणि त्याच्या मुलांना मिळणार आहे.
कायदानुसार आशा भोसले यांची एकूण निव्वळ संपत्ती 200 ते 250 कोटींची आहे ती त्यांचा मुलगा आनंद भोसले आणि नात झनाई भोसले यांना वारसा हक्काने मिळणार आहे. आनंद आणि झनाई आधीपासूनच आशा यांचा व्यवसाय असो किंवा रिअल इस्टेटचे व्यवहार सांभाळत होता. त्यामुळे आता आनंद यांना आशाताईंचे अधिकृत उत्तराधिकारी मानले जात आहे.