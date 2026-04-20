  • Marathi News
  • Asha Bhosle : प्रभू कुंज पासून Asha’s पर्यंत; 250 कोटींच्या मालमत्तेचा वारसा कोणाला मिळणार?

Asha Bhosle : 'प्रभू कुंज' पासून 'Asha’s' पर्यंत; 250 कोटींच्या मालमत्तेचा वारसा कोणाला मिळणार?

Asha Bhosle : भारताच्या प्रसिद्ध आणि महान गायिका आशा भोसले यांचं 12 एप्रिल (रविवारी) निधन झालं. त्यांच्या जाण्यामुळे बॉलिवूडसोबत देशानेही हळहळ व्यक्त केली आहे. आता त्यांच्या निधनानंतर संगीताचा वारसा आणि मालमत्तेचा वारसदार कोण असणार, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 20, 2026, 08:12 PM IST
Asha Bhosle : 'प्रभू कुंज' पासून 'Asha’s' पर्यंत; 250 कोटींच्या मालमत्तेचा वारसा कोणाला मिळणार?

Asha Bhosle : भारताच्या महान गायिका आणि बॉलिवूडच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं 12 एप्रिल (रविवारी) वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं. आशाताई यांच्या जाण्यामुळे संगीत विश्वासह देशात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. पण आशाताई त्यांच्या गाण्यामुळे कायम आपल्यासोबत राहणार आहेत. त्यांनी विविध भाषांमध्ये जवळपास 12000 हून अधिक गाण्यांना आवाज दिला आहे. आशाताई या फक्त एक गायिका नव्हता तर त्या एक बिझनेस वुमन देखील होत्या. त्यांनी एक मोठी मालमत्ता आणि संपत्ती जमवली आहे. 

संगीताचा वारशासोबतच आशाताईंच्या कोट्यवधी संपत्तीचा वारसदार कोण असेल अशी चर्चा रंगली आहे. खरंतर मोठी लोक कायम मृत्यूपत्र लिहून जातात. ज्यात त्यांच्या संपत्तीच काय होणार, कोणाच्या नावावर काय असणार याची नोंद करण्यात आली असते. पण आशा भोसले यांनी कुठलेही मृत्यूपत्र केलं नव्हतं, अशी माहिती समोर येत आहे. आशाताईंच्या निधनानंतर ते मागे 250 कोटींची संपत्ती मागे सोडून गेल्या आहेत. आशाताईंनी रेस्टॉरंट्स आणि रिअल इस्टेटमध्येही गुंतवणूक केली होती. रिअल इस्टेटमध्ये त्यांची सुमारे 80 ते 100 कोटी गुंतवल्याचा अंदाज देण्यात आला आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - Pune News : मुंबई-पुणे महामार्गावरील 'मिसिंग लिंक'चा मुहूर्त ठरला! असा असेल मार्ग आणि किती असणार टोल, पाहा A To Z माहिती

 

आशाताईं यांची मुंबईत दोन घरं आणि पुण्यात आलिशान बंगले आहेत. मुंबईतील पेडर रोडमधील'प्रभू कुंज' ही केवळ एक इमारत नसून संगीताच्या इतिहासाची साक्षीदार बनली आहे. तर जगात 2002 मध्ये 'आशाज' (Asha's) ही आंतरराष्ट्रीय रेस्टॉरंट साखळी आहे. आशाताईंसोबत रेस्टॉरंट व्यवसाय त्यांची नात झनाई भोसले सांभाळायची. त्याची रेस्टॉरंट्स दुबई, अबू धाबी, कुवेत आणि इतर अनेक देशांमध्ये पसरलेली आहेत.

जरी आशा भोसले यांना वर्षा, हेमंत आणि आनंद अशी तीन मुलं होती. पण त्यापैकी पहिल्या दोघांच्या (वर्षा आणि हेमंत) मृत्यूनंतर, सर्व मालमत्ता आनंद आणि त्याच्या मुलांना मिळणार आहे. 

कायदानुसार आशा भोसले यांची एकूण निव्वळ संपत्ती 200 ते 250 कोटींची आहे ती त्यांचा मुलगा आनंद भोसले आणि नात झनाई भोसले यांना वारसा हक्काने मिळणार आहे. आनंद आणि झनाई आधीपासूनच आशा यांचा व्यवसाय असो किंवा रिअल इस्टेटचे व्यवहार सांभाळत होता. त्यामुळे आता आनंद यांना आशाताईंचे अधिकृत उत्तराधिकारी मानले जात आहे.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

स्मार्टफोनमध्ये होणार मोठे बदल! मोबाइलचा आकार वाढणार, तुम्ह...

टेक