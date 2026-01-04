आशिष विद्यार्थी यांना दिली दुचाकीने धडक , बायकोच्या माहेरी जात असताना अपघात; पहिला VIDEO समोर

अभिनेते आशिष विद्यार्थी आणि त्यांची पत्नी रुपाली गरूआ यांचा गुवाहटीमध्ये अपघात झाला आहे, अशी दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. माहितीच्या अनुसार, दोघे रस्ता क्रॉस करत असताना एका दुचाकीस्वाराने त्यांना धडक दिली. या अपघातात आशिष विद्यार्थी आणि रुपाली दोघेही जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या अपोलो रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
अपघाताची बातमी समोर येताच चाहत्यांमध्ये मोठी चिंता पसरली. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी आशिष विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विचारणा केली आणि त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माहितीची अपेक्षा व्यक्त केली. या चिंतेचा विचार करत, आशिष विद्यार्थ्यांनी स्वतः व्हिडीओद्वारे चाहत्यांना आपल्या आरोग्याबाबत अपडेट दिला.
व्हिडीओमध्ये आशिष विद्यार्थ्यांनी सांगितले, 'मी खूप न्यूज चॅनल्समध्ये पाहिलं. मी आणि रुपाली रस्ता क्रॉस करत होतो, तेव्हा आम्हाला बाईकने धडक दिली. आम्ही दोघेही ठीक आहोत. रुपाली सध्या अंडर ऑब्जरवेशनमध्ये आहे. सगळं काही ठीक आहे. मला फक्त हेच सांगायचं आहे की काळजी करण्याची गरज नाही.'
ते पुढे म्हणाले, 'मी पोलिसांना त्या दुचाकीस्वाराबद्दल विचारलं आहे. त्यालाही आता शुद्ध आले आहे. सगळ्यांचं चांगलं होवो, सगळे ठीक राहोत. तुमचे शुभाशीर्वाद आमच्यासोबत आहेत. आमचं कुटुंब आणि नातेवाईक आमच्यासोबत आहेत. अपोलो हॉस्पिटलच्या इमरजन्स स्टॉफकडून आम्हाला उत्कृष्ट काळजी मिळत आहे. हा व्हिडीओ जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून सगळ्यांना कळेल की आम्ही सुरक्षित आहोत.'
सध्या अपघातात जखमी झालेल्या दुचाकीस्वारावरही उपचार सुरू आहेत. अपघातात आशिष विद्यार्थ्यांच्या पायाला मार लागला आहे, तर रुपालीच्या डोक्याला मार लागला होता. रुपालीच्या डोक्याचा तपास करण्यासाठी दोन MRI करण्यात आल्या आहेत आणि डॉक्टरांनी सांगितले की काळजी करण्याचं कारण नाही.
अभिनेते आशिष विद्यार्थी आणि रुपाली गरूआ यांचा हा अपघात गुवाहटीत घडला, तेव्हा दोघेही शहरात बसवलेल्या वैयक्तिक कामासाठी जात होते. अपघातानंतर दोघांनाही तातडीने अपोलो हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दोघांचीही प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले आहे. चाहत्यांना आश्वस्त करताना आशिष विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले की, 'छोटीशी जखम झाली आहे, पण ती बरी होईल. मी बोलतोय, चालतोय आणि सर्व काही करू शकतो. काळजी करण्याची आवश्यकता नाही.'
यापूर्वी, सोशल मीडियावर या अपघाताच्या बातमीनंतर चाहत्यांनी आशिष विद्यार्थ्यांसाठी शुभेच्छा दिल्या होत्या. आता व्हिडीओद्वारे प्रकृतीबाबत थेट अपडेट दिल्यानंतर चाहत्यांची चिंता कमी झाली आहे.
या घटनेनंतर आशिष विद्यार्थी आणि रुपाली गरूआ यांचा अपघात एक महत्त्वाचा इशारा ठरतो की रस्त्यावर चालताना आणि दुचाकी चालवताना नेहमी काळजी घेणे आवश्यक आहे.