उद्योजकाच्या पत्नीचा खळबळजनक खुलासा, म्हणाली- 'आम्ही एकत्र अंघोळ करायचो'

Ashneer Grover : लोकप्रिय शो 'शार्क टँक’च्या पहिल्या पर्वात सर्वाधिक लोकप्रियता मिळवणारा परीक्षक म्हणजे अश्नीर ग्रोव्हर. शोमध्ये त्याच्या बिझनेस डील्सपेक्षा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची आणि खुल्या स्वभावाची जास्त चर्चा झाली. त्यानंतर चाहत्यांमध्ये त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी खूप उत्सुकता निर्माण झाली. त्याची प्रेमकहाणी, संघर्ष आणि करिअरची सुरुवात याबाबत अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले.
अश्नीरने अनेक मुलाखतींमध्ये त्याच्या आयुष्यातील गोष्टी मोकळेपणाने शेअर केल्या आहेत. त्याच्या पत्नीचे नाव माधुरी जैन असून दोघांची लव्ह स्टोरी आणि सुरुवातीच्या संघर्षाची कहाणी खूप प्रेरणादायी आहे.
अश्नीर आणि माधुरी यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल सांगितलं आहे. लग्नानंतर दोघेही मुंबईत एका 1BHK फ्लॅटमध्ये राहत होते. त्या इमारतीला भेट देऊन त्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. माधुरीने सांगितलं की, 'आमच्या घरात सुरुवातीला साधं टेबलही नव्हतं. आम्ही खाली बसून जेवण करायचो. एका महिन्याच्या पगारातून आम्ही फर्निचर विकत घेतलं होतं.
अश्नीरच्या नशिबाने एकदा लकी ड्रॉद्वारे 12 लाखांची बाईक जिंकली होती. त्यावर माधुरी म्हणाली, 'मी त्याला विचारलं की बक्षिसात अजून काय आहे तर त्याने सांगितलं की एलसीडी टीव्हीही आहे. मग मी त्याला टीव्ही आणायला सांगितलं कारण मला त्याला बाईक चालवू द्यायची नव्हती.
त्या काळात दोघेही फक्त 48 हजार रुपयांच्या पगारावर मुंबईत राहात होते. त्यापैकी 16 हजार रुपये भाडं आणि उरलेल्या पैशातून ते सिनेमा पाहायला जात असत. आम्ही अमेरिका आणि कॅनडालाही गेलो. कारण त्या वेळेस डॉलर फक्त 40 रुपयांवर होता. त्यांच्या छोट्या घरात एकच बाथरूम असल्याने अनेक वेळा दोघे एकत्र आंघोळ करत असत. कारण एकच बाथरूम असल्याने ऑफिसला वेळेवर पोहोचणं कठीण जायचं असं तिने सांगितलं.
FAQ
1. अश्नीर ग्रोव्हर कोण आहे?
अश्नीर ग्रोव्हर हा 'शार्क टँक इंडिया'च्या पहिल्या पर्वातील लोकप्रिय परीक्षक आहे. तो भारत पे (BharatPe) या फिनटेक कंपनीचा सह-संस्थापक आणि माजी व्यवस्थापकीय संचालक आहे. त्याच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे आणि खुल्या स्वभावामुळे तो प्रेक्षकांमध्ये प्रसिद्ध आहे.
2. अश्नीर ग्रोव्हरच्या पत्नीचे नाव काय आहे?
अश्नीर ग्रोव्हरची पत्नीचे नाव माधुरी जैन आहे. ती देखील उद्योजक आहे आणि भारत पेच्या ऑपरेशन्सशी संबंधित होती.
3. अश्नीर आणि माधुरी यांच्या प्रेमकहाणीची सुरुवात कशी झाली?
अश्नीर आणि माधुरी यांची प्रेमकहाणी खूप प्रेरणादायी आहे. त्यांनी लग्नानंतर मुंबईत एका साध्या 1BHK फ्लॅटमध्ये आपल्या आयुष्याला सुरुवात केली. त्यांच्या सुरुवातीच्या संघर्षांनी त्यांचे नाते अधिक दृढ केले.