'नाना नसता तर त्या लोकांनी मला मारलंच असतं...', अशोक सराफ यांनी सांगितला 'हमीदाबाईंची कोठी' नाटकादरम्यानचा प्रसंग

आजची सकाळ ही कलाविश्वासह प्रत्येक भारतीयांसाठी धक्कादायक आणि काळा दिवस ठरली आहे. अचानक ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी आली आणि सगळेच सुन्न झालेत. काही क्षणासाठी कोणालाही या बातमीवर विश्वास बसत नव्हतं. खरंतर ही बातमी ज्या ज्या व्यक्तीच्या कळत होती, त्यांची पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे विश्वास बसत नाहीय. नाना पाटेकर यांच्या अचानक एक्झिटमुळे महाराष्ट्रासह भारतातील प्रत्येकासाठी एक मोठा धक्का आहे. मराठी सिनेसृष्टी, रंगभूमी असो किंवा हिंदी चित्रपटसृष्टी प्रत्येकासाठी नाना पाटेकर यांचं जाणे हे चटका लावून जाणारं आहे. नाना पाटेकर हे ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांचे जवळचे मित्र. ही बातमी त्यांना समजल्यावर त्यांना अश्रू अनावर झालेत.
नानांबद्दल झी २४ ताससोबत बोलताना अशोक सराफ म्हणालेत की, खरं म्हणजे काय बोलू काय नको कळतंच नाहीय. मी एक माझ्या अत्यंत जवळचा मित्र नटापेक्षा अत्यंत जवळचा मित्र मी गमावला आहे. याच मला दु:ख जास्ती आहे. मी त्याचा चांगलपणा शब्दात नाही व्यक्त करू शकत. तो अनुभवातून यायला पाहिजे. लोकांनी जरी तो किती जास्त रागीट आणि भडक वाटत असला तरी अत्यंत अत्यंत प्रेमळ आणि दुसऱ्याला मदत करण्यासाठी सतत धावणारा तो माणूस होता. याबद्दल काही दुमतच नाहीय. अशी अचानक त्याच्याबद्दल बातमी ऐकाला मिळेल असं कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. कारण असा तो सहजा सहजी जाणारा माणूस नव्हता. हॉर्ट अटॅक येऊन जाणे यावर विश्वास ठेवणे मला कठीण जातंय. कारण चांगलं शरीरयष्ठी कमावलेला माणूस, सतत व्यायाम करणारा माणूस, कुठल्याही वाईट व्यसनाच्या नादी नसलेला माणूस त्याच असं जाणं म्हणजे कठीणच गोष्ट आहे. मला ना काही कळतंच नाहीय. काय बोलावं हे समजत नाहीय.
‘हमीदाबाईंची कोठी’ या गाजलेल्या नाटकाच्या प्रयोगादरम्यानचा एक किस्साही अशोक सराफ यांनी यावेळी सांगितला. हमीदाबाईची कोठीत नाना पाटेकर आणि अशोक सरफा यांनी पहिल्यांदाच काम केलं होतं. त्यावेळी मला समजलं होतं नाना पाटेकरही एक नट आहेत. या नाटकातून मला खात्री पटली, हा सर्वात उत्तम नट आहे. या नाटकानंतर त्याला खरं ओळख मिळाली. नाना पाटेकर यांना मी मदत केली हे जगजाहीर होतं. त्यासोबत तो स्वत:हून सर्वांना सांगायचा मी मदत केली हे आहे. कोण असं बोलून दाखवत की या माणसाने मला मदत केली. आजकाल कोण सांगत असं. तो वेगळाच माणूस होता. त्या वेळी त्यांनी माझी पाठ दाबली तर मी त्याला दोन रुपये दिले. त्याकाळी दोन रुपये ही खूप होते. तेव्हा म्हणाला कसले दोन रुपये. मेहनत केली ना मग त्याचे हे पैसे. नंतर मी पाच रुपये दिले. तेव्हाही म्हणाला एवढे कसले. तेव्हाही मी म्हटलं मेहनत करतो त्याचा हो मोल आहे. एवढंच नाहीतर आम्ही एकदा झीच्या एका कार्यक्रमात भेटलो तर त्याने तिथेच माझी पाठ दाबायला सुरुवात केली. मी म्हटलं काय करतो, तर म्हणतो नाही तुम्हाला यायची गरज आहे. मग त्यानंतर मी त्याला दहा रूपये दिले. तेव्हाही तो म्हणाला हे दहा रूपये कसले आपले दोनच रुपये ठरले मग पाच रुपये ठरले होते. तेव्हा मी त्याला म्हटलं महागाई भत्ता वाढला आहे. असं आमच्यामध्ये मजेदार नातं होतं. ती मैत्रीच मजेदार होती. आम्ही एकमेकांना जास्ती कधी भेटलो नाही. आम्ही बिझी बिझी असायचो. तो असा माणूस नव्हता की, कधीही कुठेही जाऊन माणसाला भेटायचा असा माणूस नव्हता. मलाही काही आवडत नाही कोणाला शूटिंगच्या ठिकाणी जाऊन भेटणं वगैरे...
ते पुढे म्हणाले की, ते म्हणाले की, या प्रयोगादरम्यान नाना पाटेकरांनी अक्षरशः स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्यांच्या जीव वाचवला होता. ‘हमीदाबाईंची कोठी’मध्ये कलाकारांना खाली बसून संवाद सादर करावे लागत होते. मात्र स्टेजची उंची आणि व्यवस्था योग्य नसल्यामुळे मागच्या रांगेतील प्रेक्षकांना काहीच दिसत नव्हतं. त्यामुळे काही वेळातच प्रेक्षकांमध्ये नाराजी पसरली. अखेर प्रयोग थांबवावा लागला. प्रेक्षकांना नाटक उभं राहून करण्याची अपेक्षा होती. मात्र तसं करणं या नाटकाच्या स्वरूपामुळे शक्य नव्हतं. यावरून वाद वाढत गेला आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. प्रेक्षकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. खुर्च्या तोडण्यात आल्या, ट्युबलाइट्स फोडण्यात आल्या आणि नाटकाच्या ड्रायव्हरलाही मारहाण करण्यात आली. काही लोक स्टेजच्या दिशेने येऊ लागले. या सगळ्या गोंधळात नाना पाटेकरांनी प्रसंगावधान राखलं. अशोक सराफ हे त्या काळात अत्यंत लोकप्रिय असल्यामुळे संतप्त जमावाचा पहिला रोख त्यांच्याकडे होऊ शकतो, हे नानांच्या लक्षात आलं. त्यांनी अशोक सराफ यांना तातडीने मागच्या बाजूने बाहेर काढलं. दोघेही अंधारातून आणि चिखलातून धावत मुख्य रस्त्यावर पोहोचले. तिथे एक रिक्षा मिळाली. मात्र रिक्षाचालक वयस्कर असल्यामुळे नानांनी त्याला मागे बसवलं आणि स्वतः रिक्षा चालवत अशोक सराफ यांना सुरक्षित ठिकाणी नेलं.