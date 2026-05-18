/Cannes च्या रेड कार्पेटवर अशोक सराफ! प्रत्येक मराठी माणसाच्या अंगावर अभिमानानं शहारा आणणारा हाच तो क्षण, पाहा Video

Ashok Saraf On Cannes Red Carpet: मराठी आणि हिंदी कलाविश्वामध्ये विविध चित्रपटांच्या माध्यमातून तितकीच विवध पात्र साकारणाऱ्या, किंबहुना त्या पात्रांना जिवंत करणाऱ्या कलाकारांमध्ये आदरानं घेतलं जाणारं एक नाव म्हणजे अशोक सराफ. फक्त रुपेरी पडदाच नव्हे तर, छोट्या पडद्यापासून अगदी नाटकाच्या माध्यमातून व्यासपीठावरही अधिराज्य गाजवणाऱ्या या नटानं कारकिर्दीतील आणखी एका शिखराला गवसणी घातली. त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आणि प्रत्येक कलाप्रेमी त्यातही मराठी माणसासाठी अभिमानाचा असा हा क्षण म्हणजे 79 व्या कान्स फिल्म फेस्टीव्हलच्या रेड कार्पेटवर अशोक सराफ यांनी उपस्थिती.
कलाविश्वातील अनेक मानाच्या पुरस्कारांसह राज्यस्तरिय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारांवर नाव नोंदवल्यानंतर प्रेक्षकांचे लाडके आणि तितकेच हरहुन्नरी 'धनंजय माने' अर्थात अशोक सराफ यांनी कान्स चित्रपट महोत्सवामध्ये रेड कार्पेटवर हजेरी लावली आणि या क्षणाचे व्हिडीओ भारता वाऱ्याच्या वेगानं व्हायरल झाले. Black And White लूकला भारतीय पोषाखाचा टच असणाऱ्या त्यांच्या पेहरावानं सर्वांच्याच नजरा वळवल्या. दोन्ही हात जोडून तिथं असणाऱ्या पापाराझींना अभिवादन करणाऱ्या या 78 वर्षांच्या तरुण कलाकारानं सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली हे त्यांच्या चेहऱ्यावरील शांत भावत सांगून गेले. या महत्त्वाच्या क्षणी त्यांच्या पत्नी निवेदिता सराफ यासुद्धा त्यांच्यासोबत केड कार्पेटवर दिसल्या. महाराष्ट्राचं महावस्त्र असणाऱ्या पैठणीमध्ये त्यांचंही सौंदर्य खुलून आलं होतं.
अशोक सराफ यांचं कान्ससाठी पोहोचणं आणि तिथं आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसमोर मोठ्या अभिमानानं उभं राहणं हा क्षण प्रत्येक मराठी माणसाला अगदी वैयक्तिक यशाचाच अनुभलव देऊन गेला. एखादा कलाकार प्रेक्षकांच्या मनात नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबातच कसं स्थान मिळवतो याचच उदाहरण अशोक सराफ यांच्या व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओंना मिळालेले Likes आणि त्यावर आलेल्या कमेंट सांगून गेल्या.
कान्सच्या रेड कार्पेटवर अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांच्यासह इतरही काही मराठी सेलिब्रिटी पाहायला मिळाले. यामध्ये प्राजक्ता माळी, इन्फ्लुएन्सर अंकिला वालावलकरची उपस्थिती पाहायला मिळाली. अभिजात मराठी या ओटीटीच्या ग्लोबल लाँचसाठी ही सर्व मंडळी थेट फ्रान्सला पोहोचली आणि तिथं त्यांनी भारतासह मराठी कलाजगताचं प्रतिनिधीत्वं केलं. चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक आशुतोष गोवारिकर यांनीसुद्धा या लाँचवेळी हजेरी लावल्याचं दिसून आलं. मात्र खरी मैफल रंगवली ती म्हणजे अशोक सराफ या एकाच व्यक्तीनं आणि त्यांच्याभोवती असणाऱ्या वलयानं.