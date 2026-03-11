English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अशोक सराफ यांना आणखी एक बहुमुल्य पुरस्कार; म्हणाले या सन्मानात अनेकांचा वाटा...

अशोक सराफ यांना आणखी एक बहुमुल्य पुरस्कार; म्हणाले 'या सन्मानात अनेकांचा वाटा...'

Ashok Saraf : अभिनय सम्राट अशोक सराफ यांना त्यांच्या दीर्घकालीन अभिनय कारकिर्दीसाठी ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर, जीवनगौरव’ पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 11, 2026, 01:23 PM IST
अशोक सराफ यांना आणखी एक बहुमुल्य पुरस्कार; म्हणाले 'या सन्मानात अनेकांचा वाटा...'

मराठी चित्रपटसृष्टीचे सम्राट आणि रसिक प्रेक्षकांचे लाडके ‘अशोक मामा’ म्हणजेच अशोक सराफ यांना त्यांच्या अभिनय क्षेत्रातील भरीव कामगिरीसाठी ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर जीवनगौरव’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. महाराष्ट्र भूषण आणि पद्मश्री पुरस्कार मिळवणाऱ्या अशोक सराफ यांच्यासाठी हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या खास सोहळ्यात त्यांच्या बरोबर पत्नी आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ उपस्थित होत्या.

Add Zee News as a Preferred Source

मंगळवार, दि. 10 मार्च रोजी भारताचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ येथे पार पडलेल्या या भव्य सोहळ्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अशोक सराफ यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. सोहळ्यात राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते. याशिवाय, प्रसिद्ध गायक शान यांनी अशोक सराफ यांच्यासाठी ‘अश्विनी ये ना’ हे गाणं सादर करून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली.

पुरस्कार स्वीकारताना अशोक सराफ म्हणाले, 'दोन शब्द बोलले मी फक्त… धन्यवाद. हा पुरस्कार माझा एकट्याचा नाही; माझे प्रेक्षक, सहकलाकार आणि माझ्याबद्दल सदिच्छा बाळगणारे लोक सतत माझ्या पाठीशी आहेत. हा पुरस्कार माझ्यासाठी काम करण्याची प्रेरणा आहे. लोकमत वर्तमानपत्राचे मी ऋणी आहे, त्यांनी मला या पुरस्कारासाठी पात्र समजले.'

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रसंगी अशोक सराफ यांचे अभिनंदन करत सांगितले, 'अशोक सराफ यांनी चित्रपट आणि रंगभूमीत ज्या आनंदाने प्रेक्षकांना मनोरंजन दिले, त्याची परतफेड अनेक पुरस्कार देऊनही करता येणार नाही. अशोक सराफ यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत आणि त्यांनी प्रत्येक रोलमध्ये वेगळे योगदान दिले आहे. त्यांना आणखी पुरस्कार मिळत राहो, अशी शुभेच्छा.'

अशोक सराफ यांचा अभिनय प्रवास खूप प्रेरणादायी आहे. त्यांचा जन्म 1947 साली मुंबईत झाला. 1969 पासून त्यांनी सिनेसृष्टीत आपले पदार्पण केले आणि ‘जानकी’ चित्रपटातून अभिनयाची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी ‘आयत्या घरात घरोबा’, ‘अशी ही बनवाबनवी’, ‘बाळाचे बाप ब्रह्मचारी’, ‘भूताचा भाऊ’, ‘धुमधडाका’सह ३०० पेक्षा जास्त मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले. सचिन पिळगांवकर, लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत केलेले चित्रपट विशेष लोकप्रिय ठरले.

सिनेमांव्यतिरिक्त अशोक सराफ यांनी रंगभूमीतही आपले डंका गाजवले. हिंदी सिनेसृष्टीतही त्यांनी ‘सिंघम’, ‘गुप्त’, ‘कोयला’, ‘येस बॉस’, ‘करण अर्जुन’, ‘प्यार किया तो डरना क्या’ यासारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनयाने विनोदी चित्रपटांचे रसिक प्रेक्षक आणि रसिक रंगभूमी चाहत्यांमध्ये आजही अविस्मरणीय ठसा सोडला आहे.

अशोक सराफ यांचा हा जीवनगौरव पुरस्कार त्यांच्या दीर्घकालीन आणि बहुआयामी योगदानाची दखल असून, मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी ही अभिमानाची बाब आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
अशोक सराफLokmat Maharashtrian of the Yearजीवनगौरव पुरस्कारMarathi Cinemamarathi actor

इतर बातम्या

Vastu Tips: घरामध्ये तुळशीचे रोपटे लावण्याची योग्य दिशा कोण...

भविष्य