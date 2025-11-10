English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ashutosh Rana Birthday: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दमदार अभिनेता आशुतोष राणा आज त्यांचा 58 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. नकारात्मक भूमिका साकारणारे आशुतोष राणा हे खऱ्या आयुष्यात खूप शांत आणि धार्मिक आहेत. त्यांनी अलीकडील एका मुलाखतीत सांगितले की त्यांनी साडेतीन वर्षाचे असताना स्वतःच नामकरण केलं होतं. काय आहे हा किस्सा जाणून घ्या.   

Updated: Nov 10, 2025, 11:30 AM IST
वयाच्या तिसऱ्या वर्षी स्वत:चं नामकरण करणारा अभिनेता कोण? काय आहे हा किस्सा?

Happy Birthsay Ashutosh Rana: आशुतोष राणा... हे बॉलिवूडमधील एक असे नाव आहे ज्याला कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिल्यानंतर, आशुतोष राणा यांनी नकारात्मक भूमिका साकारतानाही सातत्याने प्रेक्षकांची मने जिंकली. बॉलिवूडमध्ये सहाय्यक आणि नकारात्मक भूमिका साकारूनही, या अभिनेत्याने कोणत्याही मोठ्या स्टारप्रमाणे यश आणि लोकप्रियता मिळवली असून आज (10 नोव्हेंबर 2025) आशुतोष त्याचा 58 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.

आशुतोष राणा यांचा जन्म 10 नोव्हेंबर 1967रोजी मध्य प्रदेशातील नरसिंहपूर जिल्ह्यातील गदरवाडा तहसीलमध्ये झाला. मध्य प्रदेशातील एका छोट्या गावातून, आशुतोष लहान वयातच  मुंबई या 'स्वप्नांच्या नगरीत' आले. कालांतराने त्याच्या दमदार अभिनयाला आणि शांत स्वभावाला प्रेक्षकांच्या मनात घर केले. 

स्वतःच केले स्वतःचे नामकरण
काही कारणास्तव बालपणी त्यांचं नामकरण विधी होऊ शकला नाही, त्यानंतर जेव्हा आशुतोष राणा साडेतीन वर्षांचे होते, तेव्हा त्याच्या घरी पूजेचं आयोजन करण्यात आलं. खलनायक म्हणून ओळखले जाणारे आशुतोष राणा साडेतीन वर्षांचे होईपर्यंत फक्त आडनावावरुन ओळखले जायचे. सर्वजण त्यांना 'राणाजी' म्हणत. पूजेदरम्यान, घरी आलेल्या पुजाऱ्याने "ओम आशुतोषाय नम:" हा मंत्र म्हताच अचानक राणा टाळ्या वाजवू लागले. त्यांना 'आशुतोष' हा शब्द खूप आवडला. मग त्यांच्या हट्टापायी त्यांच नाव आशुतोष ठेवण्यात आलं

एका पुजाऱ्याने त्याला सांगितले की आशुतोष हे भगवान शिवाचे नाव आहे. त्या वाक्याने आशुतोष खूप प्रभावीत झाले त्यांच म्हणणं आहे की लाहानपणापासून त्यांच्या स्वभावात शंकराचे गुण आहेत. एका मुलाखतीत ते म्हणाले "माझे नाव निवडण्यापासून ते माझा व्यवसाय निवडण्यापर्यंत, मी सर्वकाही स्वतः केले."

पाया पडले तरी महेश भट रागवले
आशुतोष यांना लहानपणापासूनच अभिनयाची आवड होती. सागर विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ते सिनेसृष्टीत कामाची शोधाशोध करता करता मुंबईत आले. मुंबईत आल्यावर त्याची पहिली भेट महेश भट यांच्याशी झाली. पहिल्या भेटीत त्यांनी त्यंच्या संस्कारांप्रमाणे गुरु म्हणून महेश भट यांचे पाय स्पर्श केले, पण यावर महेश भट रागवले त्यांना तो गावठाणपणा वाटला.

आशुतोष राणा एकदा म्हणाले होते, "मी जेव्हा पहिल्यांदा महेश भट्ट यांना भेटलो तेव्हा मी त्यांच्या पायांना स्पर्श केला. भट यांना थोडे अस्वस्थ वाटले. कदाचित त्यांना ते आवडले नसेल. ती माझी संस्कृती असल्याने मी ते केले." महेश यांनी असे करण्यास मनाई केली असली तरी, काही वर्षांनंतर महेश यांना कळले की आजही काही लोकं भारताची परंपरा नेमाने जपतात."

विलनची भूमिका, तरी हिरोपेक्षा वरचढ
आशुतोष राणा यांना तनुजा चंद्रा दिग्दर्शित 'दुश्मन' चित्रपटात एका सायको किलरची भूमिका केली होती. हे पात्र इतके भयानक होते की प्रेक्षक थिएटरमधून बाहेर पडल्यानंतरही त्यांचा चेहरा विसरू शकत नव्हते. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर लोकं हिरोपेक्षा विलनची भूमिका साकारणाऱ्या आशुतोष यांची चर्चा करत असत. संघर्ष चित्रपटातील त्यांच्या कुख्यात विलनच्या भूमिकेसाठी त्यांना फिल्मफेअर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. आशुतोष राणा यांचा रुपेरी पडद्यावरील त्याचा चेहरा प्रेक्षकांच्या मनात भीती निर्माण करतो, पण प्रत्यक्षात ते एक अतिशय आध्यात्मिक आणि नम्र व्यक्ती आहेत. त्यांनी काही सकारात्मक भूमिका देखी केल्या असून अलीकडेच विकी कौशलच्या 'छावा' चित्रपटात मराठा योद्धा सरसेनापती हंबीरराव मोहितेंची भूमिका साकारली.

