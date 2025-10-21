English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दिवाळीच्या मुहूर्तावर अश्विनी भावे राम मंदिर दर्शनासाठी अयोध्येत, अनुभव व्हिडिओ शेअर केला

Ashwini Bhave Visits Ayodhya in Diwali : दिवाळीच्या खास दिवशी अयोध्येत पोहोचल्या अभिनेत्री अश्विनी भावे

Intern | Updated: Oct 21, 2025, 02:38 PM IST
अयोध्येतील दिवाळी म्हणजे केवळ सण नाही, तर श्रद्धा, संस्कृती आणि आध्यात्मिकतेचा भव्य संगम आहे. भगवान श्रीरामांच्या जन्मभूमीत साजरी होणारी ही दिवाळी संपूर्ण देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध आहे. हजारो दिव्यांनी उजळलेली अयोध्या जणू स्वर्गीय तेजाने न्हालेली नगरी वाटते. दरवर्षी देश-विदेशातून भक्त अयोध्येकडे धाव घेतात, ज्यामुळे या ठिकाणाचे दर्शन घेण्याची उत्सुकता वाढते.

अश्विनी भावेचा अयोध्या दौरा

लोकप्रिय अभिनेत्री अश्विनी भावे यांनी दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर आपल्या आईसह अयोध्येत पोहोचल्या. त्यांनी त्यांच्या दौऱ्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे, जो चाहत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाला आहे. व्हिडिओमध्ये अश्विनी म्हणाल्या, 'एक मजेशीर गोष्ट शेअर करतेय. मी माझ्या आईला आणि आईच्या मैत्रिणीला घेऊन अयोध्येला राम मंदिराचं दर्शन घ्यायला आले आहे. विमानतळावर मला इतकी मराठी माणसं आणि प्रेक्षक भेटले की, त्यांना पाहून मला खूप आनंद झाला. मराठी माणसं कुठेही भेटली तरी त्यांचं प्रेम ओसंडून वाहतं. आम्ही राम मंदिराचं दर्शन घेतलं आणि अयोध्या नगरीचा अनुभव उत्तम घेतला. जय श्रीराम!' अश्विनी भावे यांनी या व्हिडिओद्वारे प्रेक्षकांना दिवाळीच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अनुभवाची झलक दिली, तर चाहत्यांनीही लाईक्स, कमेंट्स आणि शेअरद्वारे त्यांना भरभरून प्रतिसाद दिला.

अभिनय आणि करिअर

अश्विनी भावेच्या करिअरवर नजर टाकली तर, त्या गेल्या वर्षी 'घरत गणपती' या सिनेमात दिसल्या. या सिनेमात त्यांनी भूषण प्रधानच्या आईची भूमिका साकारली, जी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली. त्याचबरोबर, त्यांचा 'गुलाबी' हा चित्रपटही गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला. अश्विनीने या सिनेमांमधील अभिनयातून आपली अभिनयक्षमता सिद्ध केली आणि प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केले.

वैयक्तिक आयुष्य

करिअरच्या शिखरावर असतानाही अश्विनी भावे यांनी लग्न केले आणि अमेरिकेत स्थायिक झाल्या. त्या नंतर घरसंसारात रमल्या. सध्या त्या अमेरिकेत वास्तव्य करत असून, कौटुंबिक भेटी आणि शूटिंगसाठी वेळोवेळी महाराष्ट्रात येतात. अश्विनीने आपल्या करिअर आणि कुटुंबात संतुलन साधत आपलं व्यक्तिमत्त्व कायम टिकवून ठेवलं आहे.

चाहत्यांची उत्सुकता

अश्विनी भावेच्या अयोध्या दौऱ्यामुळे चाहत्यांना एक खास अनुभव मिळाला आहे. त्यांचा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी कमेंट्समध्ये प्रेम व्यक्त केले आणि दिवाळीच्या आनंदात त्यांना सामील केले. चाहत्यांना आताही या लोकप्रिय अभिनेत्रीच्या पुढील प्रोजेक्ट्सबद्दल उत्सुकता आहे.

FAQ
अश्विनी भावे अयोध्येत का पोहोचल्या?
अश्विनी भावे दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर राम मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी अयोध्येत पोहोचल्या, त्या आपल्या आईसह प्रवासात होत्या.

व्हिडिओमध्ये त्यांनी काय सांगितलं?
व्हिडिओमध्ये अश्विनी म्हणाल्या की, विमानतळावर त्यांना मराठी प्रेक्षक भेटले आणि त्यांचं प्रेम पाहून खूप आनंद झाला. त्यांनी राम मंदिराचं दर्शन घेतल्याचा अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केला.

अश्विनी भावे सध्या कुठे वास्तव्य करत आहेत?
अश्विनी भावे सध्या अमेरिकेत वास्तव्य करतात, मात्र कौटुंबिक भेटी आणि शूटिंगसाठी महाराष्ट्रात येतात.

