English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Ashi Hi Banwa Banwi : लिंबू कलरच्या साडीबद्दल 48 वर्षांनी अश्विनी भावेंनी केला खुलासा

Ashi Hi Banwa Banwi : 'लिंबू कलरच्या साडीबद्दल 48 वर्षांनी अश्विनी भावेंनी केला खुलासा'

Ashwini bhave on Ashi hi Banwa Banwi: लिंबू रंगाच्या साडीबाबत अश्विनी भावेंची भूमिका पाहून चाहत्यांचा त्यांच्यावरील सन्मान वाढला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 21, 2026, 12:29 PM IST
Ashi Hi Banwa Banwi : 'लिंबू कलरच्या साडीबद्दल 48 वर्षांनी अश्विनी भावेंनी केला खुलासा'

मराठी सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक म्हणजे ‘अशी ही बनवाबनवी’. हा सिनेमा प्रदर्शित होऊन अनेक वर्षे उलटली असली तरी त्याची लोकप्रियता अजूनही तितकीच टिकून आहे. आजच्या नव्या पिढीलाही हा चित्रपट तितक्याच आवडीने पाहायला आवडतो. चित्रपटातील विनोद, संवाद, टायमिंग आणि कलाकारांची केमिस्ट्री यामुळे हा सिनेमा काळाच्या पुढे जाऊनही ताजा वाटतो.

Add Zee News as a Preferred Source

या चित्रपटात मराठीतील अनेक दिग्गज कलाकारांनी काम केलं आहे. अशोक सराफ, सचिन पिळगांवकर, लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासारख्या दिग्गजांसोबत अभिनेत्री अश्विनी भावे यांनीही महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. विशेष म्हणजे, त्यांच्या अभिनयाइतकाच त्यांच्या ‘लिंबू कलर’ साडीचा लूकही प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड गाजला. आजही हा लूक अनेकांच्या आठवणीत कायम आहे.

अश्विनी भावे यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत या साडीच्या लोकप्रियतेमागचं खरं कारण सांगितलं. त्यांनी या यशाचं श्रेय स्वतःकडे न ठेवता थेट अभिनेते अशोक सराफ यांना दिलं. त्या म्हणाल्या, “या चित्रपटामध्ये तीन पिढ्यांना एंटरटेन करण्याची ताकद आहे. अशी टीम आणि अशी भट्टी जुळणं खूप दुर्मिळ असतं. माझी व्यक्तिरेखा आणि लिंबू कलर साडी ही फक्त अशोक सराफमुळेच लोकप्रिय झाली.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “माझी भूमिका चित्रपटात खूप मोठी नव्हती. चार मुख्य नायिकांपैकी मी एक होते. त्यातही सचिन आणि लक्ष्मीकांत यांनी साकारलेली स्त्री पात्रं इतकी उठून दिसत होती की, आम्ही त्यांच्याशी स्पर्धाच करू शकत नव्हतो. विशेषतः सचिनचं पात्र इतकं सुंदर आणि प्रभावी होतं की ते सर्वांवर भारी पडलं.”

अश्विनी भावे यांनी या चित्रपटाच्या यशाबद्दल बोलताना नमूद केलं की, “हा सिनेमा बनवताना तो इतका मोठा हिट ठरेल, असं कुणालाच वाटलं नव्हतं. पण जे घडायचं होतं ते नैसर्गिकपणे घडलं आणि प्रेक्षकांनी त्याला मनापासून स्वीकारलं.”

चित्रपटात त्यांनी साकारलेली ‘माधुरी मॅडम’ ही व्यक्तिरेखा आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. विशेषतः धनंजय माने, माधुरी मॅडम आणि ‘लिंबू कलर’ हे घटक आजही सोशल मीडियावर, मीम्समध्ये आणि चर्चेत कायम दिसतात.

अश्विनी भावे यांनी दिलेलं हे क्रेडिट त्यांच्या साधेपणाचं आणि सहकलाकारांविषयी असलेल्या आदराचं उत्तम उदाहरण आहे. स्वतःच्या लोकप्रियतेचं श्रेय दुसऱ्या कलाकाराला देणं ही मोठी गोष्ट मानली जाते. त्यामुळेच त्यांच्या या वक्तव्यामुळे प्रेक्षकांचा त्यांच्याविषयीचा आदर अधिकच वाढला आहे.

‘अशी ही बनवाबनवी’ हा सिनेमा केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नाही, तर तो मराठी संस्कृतीचा आणि विनोदी परंपरेचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. अशा या चित्रपटाच्या आठवणी आणि त्यामागील कलाकारांचे अनुभव आजही चाहत्यांना तितक्याच उत्साहाने ऐकायला आणि पाहायला आवडतात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
ashwini bhaveashok sarafashi hi banwa banwiMarathi CinemaMarathi Movies

