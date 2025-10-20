'शोले'मधील जेलरचं निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा, जाणून घ्या एकूण नेटवर्थ आणि शिक्षण

Asrani Passed Away : बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते आणि विनोदी कलाकार असरानी यांचे आज 20 ऑक्टोबर रोजी निधन झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ते आजारी होते आणि अखेर मुंबईतील आरोग्य निधी रुग्णालयात त्यांनी आज अखेरचा श्वास घेतला. वयाच्या 84 व्या वर्षी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनानंतर इंडस्ट्रीवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
असरानी यांचा जन्म राजस्थानातील जयपूरमध्ये एका सिंधी हिंदू कुटुंबात झाला. त्यांनी आपले शिक्षण सेंट झेवियर्स स्कूल आणि राजस्थान कॉलेज, जयपूर येथून पूर्ण केले. मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमी असल्याने शिक्षणासोबतच त्यांनी ऑल इंडिया रेडिओ, जयपूर येथे व्हॉइस आर्टिस्ट म्हणून नोकरी केली. तिथूनच त्यांच्या अभिनयाच्या प्रवासाला सुरुवात झाली.
असरानी यांनी 1967 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘हरी कांच की चूड़ियां’ या चित्रपटातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यांच्या कारकिर्दीचा कालावधी जवळपास 58 वर्षांचा होता. या काळात त्यांनी 350 हून जास्त चित्रपटांमध्ये काम केलं. शोले’ चित्रपटातील ‘अंग्रेजों के ज़माने के जेलर’ हा त्यांचा डायलॉग आजही प्रेक्षकांच्या ओठांवर आहे. त्याशिवाय ‘अभिमान’, ‘चुपके चुपके’, ‘छोटी सी बात’, ‘भूल भुलैया’ यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमधून त्यांनी प्रेक्षकांना हसवले आणि भावनिकही केले.
असरानी हे केवळ अभिनेता नव्हते तर ते दिग्दर्शक आणि निर्माता म्हणूनही त्यांनी काम केले. त्यांनी आपल्या आयुष्यात प्रचंड प्रसिद्धी आणि संपत्ती मिळवली.
मीडिया रिपोर्टनुसार, त्यांच्या नावावर मुंबईत स्वतःचे घर असून त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे 48 कोटी रुपये इतकी आहे. ही संपत्ती आता त्यांच्या कुटुंबाकडे राहणार आहे.
असरानी यांनी नुकतेच प्रियदर्शन दिग्दर्शित ‘हैवान’ या चित्रपटाबद्दल बोलताना सांगितले होते की, 'चित्रपटाचे शूटिंग सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार आहे. मी अक्षय कुमार आणि सैफ अली खानसोबत या चित्रपटात दिसणार आहे.' मात्र, आता त्यांच्या निधनानंतर हा चित्रपट त्यांचा शेवटचा प्रोजेक्ट ठरण्याची शक्यता आहे. त्यांनी या चित्रपटाचे काही भाग आधीच शूट केले की नाही हे मात्र रिलीज झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
असरानी हे बॉलिवूडच्या सुवर्णकाळातील एक महत्त्वाचे नाव होते. त्यांनी आपल्या खास अभिनयशैलीने प्रेक्षकांना हसवले. विचार करायला लावले आणि अनेकांना अभिनयाची प्रेरणा दिली. आता त्यांच्या निधनाने हिंदी चित्रपटसृष्टीत एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
FAQ
