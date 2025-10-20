English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शुभेच्छा दिल्या आणि काही तासांनी निधन झाले; ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांची शेवटची सोशल मिडिया पोस्ट व्हायरल

 ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांची शेवटची सोशल मिडिया पोस्ट व्हायरल झाली आहे. मृत्यूच्या काही तास आधीच त्यांनी ही पोस्ट केली होती. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 20, 2025, 09:49 PM IST
शुभेच्छा दिल्या आणि काही तासांनी निधन झाले; ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांची शेवटची सोशल मिडिया पोस्ट व्हायरल

Popular Actor Asrani Passes Away : पंकज धीर यांच्या निधनानंतर, बॉलिवूडवर पुन्हा एकदा शोककळा पसरली आहे. प्रसिद्ध अभिनेते असरानी यांचे वयाच्या 84 व्या वर्षी दिवाळीच्या दिवशी निधन झाले. मागील काही दिवसांपासून ते आजारी होते. रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. 20 ऑक्टोबर, सोमवार रोजी दुपारी 4 वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. दरम्यान ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांची शेवटची सोशल मिडिया पोस्ट व्हायरल झाली आहे. 

असरानी यांना फुफ्फुसांचा त्रास होता आणि गेल्या चार दिवसांपासून त्यांना आरोग्य निधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. असरानी यांना चार दिवसांपूर्वी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्या छातीत पाणी जमा झाले  होते. असरानी यांच्या निधनाची बातमी येण्याच्या काही तास आधी, त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट करण्यात आली होती. ज्यामध्ये त्यांनी सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. आणि काही तासांनंतर, त्यांच्या निधनाने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

दिवाळीच्या संध्याकाळी सांताक्रूझमधील शांती नगर स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. असरानी यांचे पूर्ण नाव गोवर्धन असरानी होते. त्यांचा जन्म 1 जानेवारी 1941 रोजी जयपूर येथे झाला. त्यांच्या विनोदी अभिनयासाठी प्रसिद्ध असलेल्या असरानी यांनी 1960 च्या दशकात त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीला सुरुवात केली. असरानी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 400 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आणि स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. "बावर्ची," "चुपके चुपके," "छोटी सी बात," "भूल भुलैया," आणि "खट्टा मीठा" यांसारख्या चित्रपटांव्यतिरिक्त "शोले" मधील जेलरच्या भूमिकेसाठी त्याला खूप प्रसिद्धी मिळाली. असरानी यांना चित्रपटांमध्ये पहिला ब्रेक 1967 मध्ये मिळाला, त्यांनी "हरे कांच की चुडियाँ" या चित्रपटात अभिनेता विश्वजितच्या मित्राची भूमिका साकारली.

असरानी यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांचे लग्न अभिनेत्री मंजू बन्सल यांच्याशी झाले होते. त्यांनी "नमक हराम" आणि "आज की ताजा खबर" सारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले होते. एकत्र काम करताना, असरानी आणि मंजू बन्सल प्रेमात पडले. लग्नानंतरही त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले.

1 असरानी यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?
 प्रसिद्ध अभिनेते असरानी (गोवर्धन असरानी) यांचे निधन २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी (सोमवार) दुपारी ४ वाजता झाले. ते वयाच्या ८४ व्या वर्षी दिवाळीच्या दिवशी गेले. मागील काही दिवसांपासून ते आजारी होते आणि रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

2 असरानी यांना कोणत्या आजाराने त्रास होत होता?
असरानी यांना फुफ्फुसांचा त्रास होता. गेल्या चार दिवसांपूर्वी त्यांना आरोग्य निधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, ज्यात त्यांच्या छातीत पाणी जमा झाले होते.

3 असरानी यांची शेवटची सोशल मीडिया पोस्ट काय होती?
निधनाच्या काही तास आधी, असरानी यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट करण्यात आली होती, ज्यात त्यांनी सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. ही पोस्ट सध्या व्हायरल झाली असून, चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

 

