एका ज्योतिषाने सलमान खानसाठी 2026 कसे असणार याबाबत भविष्यवाणी केली आहे. जी सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आली आहे. जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 02:50 PM IST
सलमान खानसाठी 2026 कठीण? ज्योतिषांनी केली धक्कादायक भविष्यवाणी

Salman Khan : बॉलिवूडचा सुपरस्टार सलमान खानबद्दल चाहत्यांना नेहमीच उत्सुकता असते. त्याच्या चित्रपटांपासून ते त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यापर्यंत. प्रत्येक बातमी चाहते मोठ्या आवडीने फॉलो करतात. सध्या सोशल मीडियावर सलमान खानसंदर्भात एक नवीन ज्योतिषशास्त्रावर आधारित भविष्यवाणी प्रचंड व्हायरल होत आहे. या दाव्यानुसार,  2026 सलमानसाठी आव्हानात्मक आणि काहीअंशी कठीण ठरू शकते.

प्रसिद्ध ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह यांनी एका पॉडकास्टमध्ये केलेल्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या मते, सलमान खानला 2026 मध्ये आरोग्याशी संबंधित समस्या जाणवू शकतात आणि त्याच्या फिल्मी करिअरमध्येही हा काळ काहीसा कमजोर राहू शकतो.

सलमान खानचा काळ सध्या चांगला नाही. 2026 मध्ये त्याला आरोग्याशी संबंधित अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागू शकतो आणि त्याच्या चित्रपटांमध्येही काही खास चमक दिसणार नाही. काही काळासाठी त्याचा बॉलिवूडमधील प्रभावही कमी होण्याची शक्यता आहे असं सुशील कुमार सिंह यांनी सांगितलं. 

याआधीही आले होते असेच अंदाज

काही महिन्यांपूर्वी आणखी एका ज्योतिषी गीतांजली सक्सेना यांनीही सलमान खानसाठी कठीण काळ असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या मते: 2024 सलमानसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या खास नाही. या वर्षी त्याने नवीन चित्रपट रिलीज करण्याचा निर्णय घेऊ नये.

2026 बद्दल त्यांनी चेता‌वणी देत सांगितले की, एप्रिल 2026 नंतर सलमानने खूप सावध राहायला हवे. अपघात, शस्त्रक्रिया किंवा आरोग्याच्या मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात. परंतु, जरी काही झाले तरी तो त्यातून पूर्णपणे सावरेल असं त्यांनी सांगितलं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सलमान खानचा आरोग्यविषयक खुलासा

काही महिन्यांपूर्वी एका टॉक शोमध्ये सलमान खानने उघड केले की ते ट्रायजेमिनल न्यूराल्जिया नावाच्या अतिशय वेदनादायक आजाराशी लढत आहे. त्याने सांगितले होते की, खाणे पिणेही कठीण झाले होते. नाश्ता पूर्ण करण्यास 1.5 तास लागत होता. ही वेदना त्याच्या रोजच्या आयुष्याला त्रासदायक ठरली होती.

 सलमान खानच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर सलमानचा शेवटचा चित्रपट ‘सिकंदर’ होता, जी बॉक्स ऑफिसवर विशेष कामगिरी करू शकला नाही. सध्या तो ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे. याशिवाय तो टीव्हीवरील सर्वात चर्चित शो ‘बिग बॉस 19’ चे होस्टिंगही करत आहे.

ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह यांच्या मते, 2026 हे वर्ष सलमानसाठी आरोग्यदृष्ट्या कठीण ठरू शकते आणि त्यांच्या फिल्मी करिअरमध्येही हा काळ काहीसा कमजोर राहू शकतो.

ज्योतिषींच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्याचे प्रश्न आणि करिअरमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्यास काही काळासाठी त्यांचा प्रभाव कमी दिसू शकतो.

होय. ज्योतिषी गीतांजली सक्सेना यांनीही काही महिन्यांपूर्वी सलमानसाठी अवघड काळ येण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता आणि 2026 बद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला होता.

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे.

