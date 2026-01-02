English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वयाच्या 13व्या वर्षी अभिनयाला सुरुवात, 4 कोटी बजेटमध्ये 110 कोटींची कमाई, कुठे आहे ही अभिनेत्री?

मराठी अभिनेत्री रिंकू राजगुरूला सैराट चित्रपटामुळे खूप लोकप्रियता मिळाली आहे. अशातच आता ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Jan 2, 2026, 05:41 PM IST
Marathi Actress : मराठी चित्रपट नेहमीच वेगळ्या विषयांमुळे आणि दमदार कलाकारांमुळे चर्चेत राहिले आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीने केवळ स्थानिक प्रेक्षकांनाच नाही तर हिंदी सिनेमालाही अनेक गुणी कलाकार दिले आहेत. मराठी चित्रपटांपासून प्रेरणा घेऊन हिंदीत अनेक चित्रपट तयार झाले, त्यापैकी एक गाजलेला चित्रपट म्हणजे ‘सैराट’.

नागराज मंजुळे दिग्दर्शित ‘सैराट’ने 2016 मध्ये प्रदर्शित होताच संपूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात खळबळ उडवली. मराठीत अपार यश मिळवल्यानंतर या चित्रपटाचा हिंदी रिमेक ‘धडक’ देखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. ‘सैराट’मधील प्रत्येक व्यक्तिरेखेची प्रचंड चर्चा झाली, विशेषतः आर्ची पाटील ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री रिंकू राजगुरु एका रात्रीत स्टार बनली.

वयाच्या 13 व्या वर्षी मिळाली पहिली मोठी संधी

खास बाब म्हणजे ‘सैराट’ हा रिंकू राजगुरुचा पहिलाच चित्रपट होता. चित्रपटाच्या वेळी रिंकू केवळ 13 वर्षांची होती आणि ती सातवीत शिकत होती. दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी रिंकूला पहिल्यांदा पाहिल्यानंतर तब्बल एका वर्षाने तिला चित्रपटासाठी साइन केले. इतक्या लहान वयात मुख्य भूमिका साकारणे हा रिंकूसाठी एक नवा आणि आव्हानात्मक अनुभव होता, मात्र तिने आर्चीच्या भूमिकेला पूर्ण न्याय दिला.

मार्च 2025 मध्ये ‘सैराट’ चित्रपट पुन्हा एकदा थिएटरमध्ये री-रिलीज करण्यात आला. चित्रपटाच्या 9 वर्षांनंतर घेतलेला हा निर्णय प्रेक्षकांनी उचलून धरला. आजही ‘सैराट’ची कथा, गाणी आणि व्यक्तिरेखा तितक्याच भावनिक पातळीवर प्रेक्षकांना जोडतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

सामाजिक आशयाच्या चित्रपटांकडे रिंकूचा कल

‘सैराट’नंतर रिंकू राजगुरु मराठी चित्रपट आणि रंगभूमीवर सक्रिय आहे. ग्लॅमरपेक्षा आशयाला महत्त्व देणाऱ्या भूमिका निवडत तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या ती सामाजिक विषयांवर आधारित चित्रपटांमध्ये अधिक दिसत आहे.

रिंकू राजगुरुचा नवा मराठी चित्रपट ‘आशा’ नुकताच 19 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात ती मालती ही भूमिका साकारताना दिसते. मालती ही एक सामुदायिक सेवेत कार्यरत असलेली महिला आहे. समाजासाठी झटताना तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात मात्र अनेक अडचणी आहेत.

लग्नानंतर सासरचे लोक मालतीने सायकलवरून गावोगावी फिरणे नको असे मानतात. मात्र तिचा नवरा तिच्या कामाला पाठिंबा देतो. दरम्यान, गर्भवती आणि त्रस्त कमला (शुभांगी भुजबल) मालतीच्या आयुष्याला नवे उद्दिष्ट देते. दोघींच्या आयुष्यात अनेक संघर्ष उभे राहतात, पण शेवटी त्या आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचतात.

प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद

‘आशा’ या चित्रपटाला सध्या चित्रपटगृहात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सामाजिक वास्तव मांडणारी कथा आणि रिंकू राजगुरुचा संवेदनशील अभिनय प्रेक्षकांच्या मनाला भिडत आहे.

‘सैराट’मधील आर्चीपासून ते ‘आशा’मधील मालतीपर्यंतचा रिंकू राजगुरुचा प्रवास प्रेरणादायी ठरत असून, भविष्यात ती आणखी दमदार भूमिकांमधून प्रेक्षकांसमोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

