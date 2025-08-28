English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अथर्व सुदामेच्या व्हिडीओवरून झालेल्या वादानंतर आता त्याचा मित्र डॅनी पंडितने तसाच एक नवीन व्हिडीओ शेअर केलाय. ज्याला काही तासांमध्येच 1 मिलियन लोकांनी पाहिलं आहे.   

Aug 28, 2025
अथर्व सुदामे मागे सरला पण, मित्र डॅनी पंडितने नाकावर टिच्चून तसाच व्हिडीओ बनवला, काही तासांत मिळाले 1 मिलियन Views

Danny Pandit Reel Video : सोशल मीडियावर सध्या युट्यूब कंटेंट क्रिएटर अथर्व सुदामे याच्या व्हिडिओवरून मोठा वाद पेटला आहे. गणपती बाप्पाच्या मूर्तीबद्दल तयार केलेल्या त्याच्या एका व्हिडिओवरून काहींनी त्याला प्रचंड ट्रोल केलं. 

एवढंच नाही तर ‘पुणेकरांची इज्जत काढली’ असा आरोपही त्याच्यावर झाला. वाढत्या दबावामुळे अथर्वला अखेर तो व्हिडिओ डिलीट करावा लागला.

सुदामेच्या व्हिडीओमध्ये काय? 

अथर्व सुदामे व्हिडिओमध्ये गणपती बाप्पाची मूर्ती तयार होणाऱ्या एका कारखान्यात जातो. तिथे मूर्ती बनवणारा कारागीर हा मुस्लिम असतो. त्याची ओळख समोर येताच तो अथर्वला सांगतो 'तुम्ही हवं तर दुसऱ्या दुकानातून मूर्ती घेऊ शकता'. त्यावर अथर्व उत्तर देतो की, 'माझे वडील नेहमी सांगतात आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीर खुर्माही. 

तसंच आपण वीट व्हावं जी देवळातही लागते आणि मशिदीतही'. हाच संवाद आणि कथानक काही लोकांच्या टीकेचं कारण ठरलं. पुण्यातील माजी मनसे नेते वसंत मोरे यांनीही या व्हिडिओवर कडक शब्दात टीका केली होती.

वादात उतरला डॅनी पंडित

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अथर्वचा मित्र आणि प्रसिद्ध सोशल मीडिया स्टार डॅनी पंडित याने एक नवा व्हिडिओ बनवून शांततेचा आणि हिंदू–मुस्लिम ऐक्याचा संदेश दिला आहे. व्हिडिओमध्ये डॅनीच्या घरी गणपती बाप्पाचं आगमन झालेलं दिसतं आहे. तो आणि त्याचे मित्र एकत्र बसून आरती करत असतात. तेवढ्यात दारावर एक मुस्लिम महिला येते आणि तिच्या मुलीला हाक मारते. आरतीत सहभागी झालेली ती मुलगी तातडीने बाहेर जाते. उपस्थितांना क्षणभर आश्चर्य वाटतं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

काही वेळाने तीच मुलगी हातात मोदकांनी भरलेलं ताट घेऊन परत येते. डॅनी तिला विचारतो 'हे मोदक तू बनवलेस का?' त्यावर ती हसून उत्तर देते 'नाही, अम्मीने बनवलेत.' त्याचवेळी तिची आईही आत येते आणि गणपती बाप्पाच्या आगमनानिमित्त सर्वांना मोदक खाण्याचा आग्रह करते. घरातला माहोल आनंदात रंगतो.

प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

डॅनीच्या या व्हिडिओवर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्याने कोणताही मोठा संवाद न वापरता फक्त एका छोट्या प्रसंगातून एकतेचा आणि आपुलकीचा संदेश दिला आहे. प्रेक्षकांनी या व्हिडिओचं कौतुक करत 'खरा हिंदुस्थान असाच आहे' अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

