English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • शूटिंगवेली नको ते घडलं, एका झटक्यात मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं करिअर उद्ध्वस्त; 13 वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळाला न्याय, पण...

शूटिंगवेली नको ते घडलं, एका झटक्यात मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं करिअर उद्ध्वस्त; 13 वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळाला न्याय, पण...

Marathi Actress: 80 ते 90 चा काळ गाजवणाऱ्या या मराठमोळ्या अभिनेत्रीवर ओढावला होता अतिप्रसंग. ती इतकी घाबरली की तिने पुन्हा अभिनय क्षेत्राकडे वळून पाहिले नाही. करिअरच्या शिखरावर असतानाच अभिनय सोडणाऱ्या या सुंदर अभिनेत्रीला ओळखलंत का?

प्रिती वेद | Updated: Jan 24, 2026, 04:03 PM IST
शूटिंगवेली नको ते घडलं, एका झटक्यात मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं करिअर उद्ध्वस्त; 13 वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळाला न्याय, पण...

Archana Joglekar: आपण ज्या अभिनेत्री विषयी बोलत आहेत ती अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून अर्चना जोगळेकर आहेत. सौंदर्य, नृत्यकौशल्य आणि अभिनयकौशल्याच्या जोरावर अभिनेत्री अर्चना जोगळेकर यांनी 80 आणि 90चा काळ गाजवला. 1 मार्च 1965 रोजी त्यांचा जन्म झाला. त्यांनी मराठीसोबत ओडिया आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. पण त्यांसोबत एक अशी घटना घडली की त्यांनी करिअरच्या शिखरावर असताना या सिनेसृष्टला रामराम ठोकला. तो प्रसंग कोणत्याही महिलेला अस्वस्थ करेल असा होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

अर्चना जोगळेकरांची कारकिर्द
अर्चना या उत्तम नृत्यांगना म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्याकाळी त्यांचा मोठा चाहतावर्ग होता. अर्चना यांच्या आई आशा जोगळेकर या कथक (Kathak) नृत्यांगना आहेत. त्यांनीच अर्चनाला नृत्याचं प्रशिक्षण दिलं. अर्चना यांच्या आईने मुंबईत अर्चना नृत्यालय या नावाने डान्स स्कूल सुरू केलं. ‘संसार’ या चित्रपटातून अर्चना यांना विशेष ओळख मिळाली. त्यांनी ‘कर्मभूमी’, ‘फूलवंती’, ‘किस्सा शांती का’ यांसारख्या मालिकांमध्ये काम केलं. 

शूटिंग पूर्ण करुन त्या आत गेल्या अन्... पुढे काय घडलं?
अर्चना यांच्यासोबत घडलेला वाईट प्रसंग खूपच भयानक होता. ओडिशामध्ये एका चित्रपटाचं शूटिंग करत असताना अर्चना यांच्यासोबत अत्यंत वाईट प्रसंग घडला. एका विकृत माणसाने अर्चना यांचा ऑटोग्राफ घेण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या ड्रेसिंग रुम मधेय प्रवेश केला. त्यानंतर वेळ साधून त्याने अर्चनावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्चना जोकळेकर थोडक्यात बचावल्या. मात्र त्यांची न्यायाची लढाई तब्बल 13 वर्षे चालली.

18 महिन्यांचा तुरुंगवास अन् 1500 रु दंड
या घटनेनंतर संबंधित आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. 1997 मध्ये त्या व्यक्तीला अटक झाली मात्र त्याचा आरोप सिद्ध होण्यासाठी 13 वर्ष निघून गेले. 2010 मध्ये आरोपिला 18 महिने कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली तर 1500 रुपये दंड ठोठावला. 

अर्चना जोगळेकर आत्ता काय करतायेत?
करिअरच्या शिखरावर असतानाच अर्चना यांनी लग्न केलं आणि त्या अमेरिकेला राहायला गेल्या. 1999 मध्ये अर्चना यांनी न्यू जर्सीमध्ये स्वत:ची नृत्यशाळा सुरू केली. परदेशातील विद्यार्थ्यांना त्या शास्त्रीय नृत्याचं प्रशिक्षण देतात. ‘नृत्य म्हणजे माझ्यासाठी ऑक्सिजन आहे’, असं त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या. (Marathi Actress)

हे नक्की वाचा: Border 2 Box Office Collection: दणक्यात एन्ट्री करत बिग बजेट चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडले, पहिल्याच दिवशी केली रग्गड कमाई

अभिनेत्रीच्या खास आवडीनिवडी
अर्चना या सध्या चित्रपटसृष्टीपासून दूर असल्या तरी त्यांना आता दिग्दर्शनाची आवड असल्याचं ते सांगतात. सध्याच्या अभिनेत्रींपैकी आलिया भट्ट ही त्यांची आवडती अभिनेत्री आहे. तिच्यासोबत काम करण्याची इच्छाही त्यांनी एका मुलाखतीत बोलून दाखवली. फक्त अभिनय आणि नृत्यच नाही तर अर्चना उच्चशिक्षितही आहेत. त्यांनी वकिलीची डबल डिग्री प्राप्त केली आहे. 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Archana Joglekar life journeyArchana JoglekarMarathi ActressMarathi film industryमराठी अभिनेत्री

इतर बातम्या

पृथ्वीवरील सर्वात मोठं रहस्य! डायनासोरपेक्षा जुना जीव सापडल...

विश्व