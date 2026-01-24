शूटिंगवेली नको ते घडलं, एका झटक्यात मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं करिअर उद्ध्वस्त; 13 वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळाला न्याय, पण...

Archana Joglekar: आपण ज्या अभिनेत्री विषयी बोलत आहेत ती अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून अर्चना जोगळेकर आहेत. सौंदर्य, नृत्यकौशल्य आणि अभिनयकौशल्याच्या जोरावर अभिनेत्री अर्चना जोगळेकर यांनी 80 आणि 90चा काळ गाजवला. 1 मार्च 1965 रोजी त्यांचा जन्म झाला. त्यांनी मराठीसोबत ओडिया आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. पण त्यांसोबत एक अशी घटना घडली की त्यांनी करिअरच्या शिखरावर असताना या सिनेसृष्टला रामराम ठोकला. तो प्रसंग कोणत्याही महिलेला अस्वस्थ करेल असा होता.
अर्चना जोगळेकरांची कारकिर्द
अर्चना या उत्तम नृत्यांगना म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्याकाळी त्यांचा मोठा चाहतावर्ग होता. अर्चना यांच्या आई आशा जोगळेकर या कथक (Kathak) नृत्यांगना आहेत. त्यांनीच अर्चनाला नृत्याचं प्रशिक्षण दिलं. अर्चना यांच्या आईने मुंबईत अर्चना नृत्यालय या नावाने डान्स स्कूल सुरू केलं. ‘संसार’ या चित्रपटातून अर्चना यांना विशेष ओळख मिळाली. त्यांनी ‘कर्मभूमी’, ‘फूलवंती’, ‘किस्सा शांती का’ यांसारख्या मालिकांमध्ये काम केलं.
शूटिंग पूर्ण करुन त्या आत गेल्या अन्... पुढे काय घडलं?
अर्चना यांच्यासोबत घडलेला वाईट प्रसंग खूपच भयानक होता. ओडिशामध्ये एका चित्रपटाचं शूटिंग करत असताना अर्चना यांच्यासोबत अत्यंत वाईट प्रसंग घडला. एका विकृत माणसाने अर्चना यांचा ऑटोग्राफ घेण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या ड्रेसिंग रुम मधेय प्रवेश केला. त्यानंतर वेळ साधून त्याने अर्चनावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्चना जोकळेकर थोडक्यात बचावल्या. मात्र त्यांची न्यायाची लढाई तब्बल 13 वर्षे चालली.
18 महिन्यांचा तुरुंगवास अन् 1500 रु दंड
या घटनेनंतर संबंधित आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. 1997 मध्ये त्या व्यक्तीला अटक झाली मात्र त्याचा आरोप सिद्ध होण्यासाठी 13 वर्ष निघून गेले. 2010 मध्ये आरोपिला 18 महिने कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली तर 1500 रुपये दंड ठोठावला.
अर्चना जोगळेकर आत्ता काय करतायेत?
करिअरच्या शिखरावर असतानाच अर्चना यांनी लग्न केलं आणि त्या अमेरिकेला राहायला गेल्या. 1999 मध्ये अर्चना यांनी न्यू जर्सीमध्ये स्वत:ची नृत्यशाळा सुरू केली. परदेशातील विद्यार्थ्यांना त्या शास्त्रीय नृत्याचं प्रशिक्षण देतात. ‘नृत्य म्हणजे माझ्यासाठी ऑक्सिजन आहे’, असं त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या. (Marathi Actress)
अभिनेत्रीच्या खास आवडीनिवडी
अर्चना या सध्या चित्रपटसृष्टीपासून दूर असल्या तरी त्यांना आता दिग्दर्शनाची आवड असल्याचं ते सांगतात. सध्याच्या अभिनेत्रींपैकी आलिया भट्ट ही त्यांची आवडती अभिनेत्री आहे. तिच्यासोबत काम करण्याची इच्छाही त्यांनी एका मुलाखतीत बोलून दाखवली. फक्त अभिनय आणि नृत्यच नाही तर अर्चना उच्चशिक्षितही आहेत. त्यांनी वकिलीची डबल डिग्री प्राप्त केली आहे.