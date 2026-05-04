Raja Shivaji Movie : अतुल गोगावले यांच्या मुलाने केले अभिनय क्षेत्रात पदार्पण! 'राजा शिवाजी' सिनेमात साकारली महत्वाची भूमिका

Raja Shivaji Movie Character : राजा शिवाजी सिनेमाची मागील काही दिवसांपासून चर्चा पाहायला मिळाली आहे, आता यामध्ये प्रसिद्ध गायक अतुल गोगावले यांनी तर या सिनेमामध्ये काम केले आहेच, त्याचबरोबर त्याच्या मुलाने देखील या सिनेमामध्ये भूमिका साकारली आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 4, 2026, 04:55 PM IST
बॅालिवूडमध्ये प्रदर्शित झालेला रितेश देशमुखचा सिनेमा मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. या चित्रपटाचे सिनेमामधील स्टार कास्टने जोरदार प्रमोशन केले. 1 मे रोजी हा सिनेमा चित्रपट गृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे आणि मागील काही दिवसांपासून या सिनेमाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळाली आहे. सिनेमामधील अनेक अशा भूमिका आहेत ज्या भूमिकांमुळे या चित्रपटांची चर्चा आणखी जास्त झाली. यामध्ये सर्वात मोठ्या भूमिका या बाल शिवरायांच्या होत्या त्यामध्ये रितेश देशमुख यांच्या मुलाने केली आहे. आता आणखी एक भूमिका आहे जी सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली. हा ऐतिहासिक सिनेमाने मागील तीन दिवसांमध्ये चांगली कमाई केली आहे. 

अतुल गोगावले यांच्या मुलाचे चित्रपट सृष्टीत पदार्पण

सर्वानाच माहिती आहे की राजा शिवाजी या चित्रपटाचे संगीत हे अजय अतुलच्या जोडीने केले आहे. त्याचबरोबर या संगीताची देखील मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळाली. आता या सिनेमामध्ये अतुल गोगावलेच्या यांच्या मुलाने देखील अभिनय केला आहे. अतुल गोगावलेचा मुलगा आर्य गोगावले याने अभिनय क्षेत्रामध्ये पदार्पण केले आहे. त्याच्या मुलाने या सिनेमामध्ये महत्वाची भूमिका साकारल्यामुळे आता त्याने सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. 

आर्य गोगावले हा जरी अतुल गोगावले यांचा मुलगा असला तरी त्याने अभिनयाची निवड केली आहे. त्याचे वडिल हे संगीत क्षेत्रामधील दिग्गज असूनही त्याने वेगळी वाट निवडली आहे. त्याने आता लहान वयामध्येच मोठ्या पदद्यावर काम केले आणि चर्चा सुरु झाली आहे, त्यामुळे आता तो आगामी भूमिकांमध्ये कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राजा शिवाजी सिनेमाची स्टार कास्ट

राजा शिवाजी या सिनेमाबद्दल सांगायचे झाले तर छत्रपती शिवाज महाराज यांची भूमिका रितेश देशमुख याने साकारली आहे. तर महाराजांच्या पत्नीची भूमिका ही जेनेलिया देशमुख यांनी केली आहे. रितेश देशमुख याने स्वत: हा सांगितले होते की हा त्यांचा ड्रीम प्रॅाजेक्ट होता. त्याचबरोबर या सिनेमामध्ये अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, भाग्यश्री यांनी देखील सिनेमामध्ये काम केले आहे. तर संजय दत्त, विद्या बालन आणि सलमान देखील या सिनेमामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे आता सिनेमाची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत. 

