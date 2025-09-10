English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Atul Kulkarni: 7 भाषांतील 70 + चित्रपटांचा प्रवास, जाणून घ्या त्यांच्या बहुगुणी व्यक्तिमत्त्वाबद्दल

बॉलिवूडपासून मराठी चित्रपटसृष्टीपर्यंत आपल्या प्रभावी अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारे ज्येष्ठ अभिनेते अतुल कुलकर्णी आज 10 सप्टेंबर रोजी आपला 59 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. 

Sep 10, 2025
दमदार अभिनय, सामाजिक भान, लेखनकौशल्य आणि रंगभूमीशी असलेली नाळ या सगळ्यामुळेच त्यांची ओळख केवळ ‘अभिनेता’ म्हणून मर्यादित राहत नाही, तर ते एक सर्वांगसुंदर कलाकार म्हणून प्रेक्षकांच्या मनात कायम स्थान मिळवतात.

सुरुवातीचे आयुष्य आणि शिक्षण

अतुल कुलकर्णी यांचा जन्म 10 सप्टेंबर 1965 रोजी कर्नाटकमध्ये झाला. त्यांचे बालपण सोलापूरमध्ये गेले. हरिभाई देवकर हायस्कूलमधून त्यांनी शालेय शिक्षण घेतलं. पुढे त्यांनी अभियांत्रिकीला प्रवेश घेतला, परंतु तो अभ्यासक्रम पूर्ण न करता सोडला. यानंतर इंग्रजी विषयात बी.ए. करत असताना त्यांना रंगभूमीकडे ओढा निर्माण झाला. राज्य नाट्यस्पर्धांमधून त्यांनी आपली कला सादर केली आणि एकापाठोपाठ एक पुरस्कार पटकावले. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीतील राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात (NSD) प्रवेश घेतला आणि अभिनयाचे व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केले.

अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात

अतुल कुलकर्णी यांनी 1990 च्या दशकाच्या अखेरीस चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवले. त्यांचा पहिला ठसा उमटवणारा चित्रपट होता ‘हे राम’ (2000). या चित्रपटातील त्यांच्या अभिनयाची दखल समीक्षकांनी घेतली. त्यानंतर चांदनी बार (2001), खाकी (2004), पेज 3 (2005), रंग दे बसंती (2006) अशा चित्रपटांमधील प्रभावी भूमिका त्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख मिळवून देणाऱ्या ठरल्या.
मराठी चित्रपटातील ठसा हिंदीसोबतच मराठी सिनेसृष्टीतही अतुल कुलकर्णी यांनी स्वतःची छाप सोडली. देवराई (2004) या चित्रपटातील त्यांची भूमिका आजही लक्षात राहते. त्यानंतर चकवा, नटरंग, हॅपी जर्नी यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली. विशेष म्हणजे, ‘नटरंग’मधील गुनहगार रंग्या या व्यक्तिरेखेनं तर प्रेक्षकांना अक्षरशः मंत्रमुग्ध केलं.

बहुभाषिक प्रवास

अतुल कुलकर्णी हे फक्त मराठी आणि हिंदीपुरते मर्यादित नाहीत. त्यांनी तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम यांसह तब्बल सात भाषांमधील 70 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. या बहुभाषिक कारकिर्दीमुळे त्यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक बहुगुणी आणि बहुपरिचित चेहरा म्हणून मान्यता मिळाली.

लेखन आणि निर्मिती क्षेत्रात योगदान

अभिनयाच्या पलीकडे जाऊन अतुल कुलकर्णी यांनी लेखनातही आपली कला सिद्ध केली आहे. आमिर खान निर्मित ‘लाल सिंह चड्ढा’ या चित्रपटाची पटकथा अतुल यांनी लिहिली होती, जी हॉलीवूडच्या ‘फॉरेस्ट गंप’ या क्लासिक चित्रपटावर आधारित होती. याशिवाय ते निर्माता म्हणूनही सक्रिय आहेत आणि दर्जेदार कंटेंट प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न करतात.
वैयक्तिक आयुष्य
अतुल कुलकर्णी यांनी वयाच्या 22 व्या वर्षी अभिनेत्री गीतांजली कुलकर्णीशी विवाह केला. या दांपत्याने मुलं न होण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांनी आपली उर्जा समाजकारण, सर्जनशीलता आणि रंगभूमीच्या कामांसाठी वाहून घेतली आहे. सामाजिक कार्यात त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे.
आजही तितकेच सक्रिय
आज वयाच्या 59 व्या वर्षीही अतुल कुलकर्णी हे चित्रपटसृष्टीत तेवढ्याच जोशात सक्रिय आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीचा मागोवा घेतला तर ते खऱ्या अर्थाने ‘मल्टिटॅलेंटेड अभिनेता’ असल्याचं स्पष्ट होतं.

FAQ

अतुल कुलकर्णी यांनी किती भाषांमध्ये काम केलं आहे?
त्यांनी हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम अशा 7 भाषांमधील 70 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.
‘लाल सिंह चड्ढा’ या चित्रपटाची पटकथा कोणी लिहिली होती?
या चित्रपटाची पटकथा स्वतः अतुल कुलकर्णी यांनी लिहिली होती.
अतुल कुलकर्णींच्या पत्नी कोण आहेत?
अतुल कुलकर्णी यांच्या पत्नी गीतांजली कुलकर्णी या देखील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत.

