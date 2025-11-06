'कलाकारांचं ऑडिशन म्हणजे घोडेबाजार नाही!' महेश मांजरेकर यांनी मांडली स्पष्ट भूमिका

मराठी चित्रपटसृष्टीतील बहुआयामी आणि प्रखर व्यक्तिमत्त्व असलेले दिग्दर्शक, लेखक आणि अभिनेते महेश मांजरेकर हे नेहमीच त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. वाद असो वा कौतुक मांजरेकर नेहमीच प्रामाणिकपणे आपलं मत मांडतात. नुकताच प्रदर्शित झालेला त्यांचा ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ हा ऐतिहासिक चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटात अभिनेता सिद्धार्थ बोडकेने छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली असून, प्रेक्षकांकडून या भूमिकेचं भरभरून कौतुक होत आहे.
या चित्रपटासाठी सिद्धार्थ बोडकेची निवड करताना अनेकांनी मांजरेकरांवर टीका केली होती. 'सिद्धार्थ हे योग्य नाव नाही,' 'इतिहासातील इतक्या मोठ्या व्यक्तिमत्त्वासाठी नवा चेहरा धोकादायक ठरेल,' अशा चर्चा झाल्या. मात्र महेश मांजरेकर आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यांच्या मते, अभिनय हा केवळ अनुभव किंवा प्रसिद्धीवर नाही, तर ऊर्जा आणि आत्मविश्वासावर आधारित असतो.
‘लेट्सअप’ला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत मांजरेकरांनी कलाकारांच्या कास्टिंग प्रक्रियेबाबत स्पष्ट मत मांडले. “मला ऑडिशन घ्यायला आवडत नाही. कारण ते मला घोडेबाजारात जाऊन घोडे घेतल्यासारखं वाटतं!” असे ते हसत म्हणाले. त्यांच्या मते, एखादा कलाकार ऑडिशनदरम्यान अत्यंत चांगला परफॉर्मन्स करेल, पण त्या अभिनयाचं तेवढंच वजन तो कॅमेऱ्यासमोर दाखवू शकेल, याची शाश्वती नसते.
मांजरेकर पुढे म्हणाले, 'मी कलाकारांची निवड माझ्या इंस्टिंक्टवर, म्हणजेच अंतःप्रेरणेवर करतो. मला एखाद्या व्यक्तीत ती ‘पॉवर’ जाणवली, की मी तोच निर्णय घेतो.' सिद्धार्थ बोडकेच्या बाबतीतही हेच झालं. 'मी त्याचं जास्त काही पाहिलं नव्हतं, पण त्याचं थिएटरमधलं काम माहीत होतं. जेव्हा मी त्याला पहिल्यांदा भेटलो, तेव्हा मला लगेच जाणवलं की, हा मुलगा छत्रपती शिवाजी महाराजांची ऊर्जा आणि ताकद मोठ्या पडद्यावर जिवंत करू शकेल,' असं त्यांनी सांगितलं.
मांजरेकरांच्या मते, अभिनयाच्या कौशल्यापेक्षा आत्मविश्वास सर्वांत महत्त्वाचा असतो. ते म्हणाले, 'जर मी एखाद्या कलाकाराला भूमिका ऑफर केली आणि त्याने लगेच विचारलं की, ‘तुम्हाला वाटतं का मी ही भूमिका करू शकेन?’, तर मी त्याला सांगतो ‘तू घरी जा! मला वाटून काय उपयोग? तुला स्वतःला वाटलं पाहिजे की तू ती भूमिका उत्तमपणे साकारू शकतोस.’
महेश मांजरेकरांनी केवळ त्यांच्या अंतःप्रेरणेवर आणि कलाकाराच्या व्यक्तिमत्त्वावर विश्वास ठेवून सिद्धार्थ बोडकेला ऐतिहासिक भूमिका दिली. आज प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघेही या निर्णयाचं कौतुक करत आहेत. सिद्धार्थनेही आपल्या अभिनयातून महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाची ताकद आणि तेज मोठ्या पडद्यावर प्रभावीपणे दाखवून दिलं आहे. सिनेमा प्रदर्शित झाल्यापासूनच महेश मांजरेकरांचा हा दृष्टिकोन 'ऑडिशन नव्हे, अंतःप्रेरणेवर घेतलेला निर्णय' हा मराठी चित्रपटसृष्टीत चर्चेचा विषय ठरत आहे.
FAQ
महेश मांजरेकर ऑडिशन का घेत नाहीत?
महेश मांजरेकर यांच्या मते, ऑडिशन घेणं म्हणजे “घोडेबाजारात जाऊन घोडे घेणं” आहे. त्यांना वाटतं की, एखादा कलाकार ऑडिशनमध्ये चांगला परफॉर्मन्स देईल, पण प्रत्यक्ष भूमिकेत तेवढाच प्रभावी ठरेलच, असं नाही. म्हणून ते कलाकाराची पॉवर आणि आत्मविश्वास ओळखूनच निर्णय घेतात.
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ चित्रपटात सिद्धार्थ बोडकेची निवड का चर्चेत आली?
सिद्धार्थ बोडके हा तुलनेने नवा चेहरा असल्यामुळे अनेकांनी त्याची निवड योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र महेश मांजरेकरांनी आपल्या इंस्टिंक्टवर विश्वास ठेवून त्याला भूमिका दिली आणि आज प्रेक्षकांकडून त्या निर्णयाचं कौतुक होत आहे.
कलाकार निवडताना महेश मांजरेकर कोणत्या गोष्टीला सर्वाधिक महत्त्व देतात?
मांजरेकर अभिनय कौशल्यापेक्षा आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्त्वातील ताकद अधिक महत्त्वाची मानतात. त्यांना वाटतं की, आत्मविश्वास असलेला कलाकार कोणतीही भूमिका प्रभावीपणे साकारू शकतो.