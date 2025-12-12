औरंगजेब की रहमान डकैत ; अक्षय खन्नाने कोणत्या रोलसाठी घेतली सर्वाधिक फी?

बॉलिवूडचा प्रतिभावान अभिनेता अक्षय खन्ना मोठ्या ब्रेकनंतर 2025 मध्ये पुन्हा एकदा दमदार पुनरागमन करताना दिसत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला प्रदर्शित झालेल्या ‘छावा’ चित्रपटातील औरंगजेबाच्या भूमिकेमुळे त्याने प्रेक्षकांची विशेष दाद मिळवली. फेब्रुवारीमध्ये आलेला हा चित्रपट देशव्यापीच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही जबरदस्त हिट ठरला. ‘छावा’मधील भूमिकेच्या यशानंतर अक्षयचा दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प ‘धुरंधर’ 5 डिसेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या चित्रपटात त्याने रहमान डकैतची भूमिका साकारली असून त्याच्या प्रभावी अभिनयाची पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू आहे. एका वर्षात आलेल्या या दोन चित्रपटांपैकी अक्षयने कोणत्या भूमिकेसाठी सर्वाधिक मानधन घेतले हा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे.
लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित ‘छावा’मध्ये अक्षय खन्नासोबत विक्की कौशल आणि रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकेत होते. देशभरात प्रचंड लोकप्रियतेसह या चित्रपटाने 807.91 कोटींची जागतिक कमाई करत 2025 मधील भारतातील दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट म्हणून नाव कमावले. रिपोर्टनुसार, अक्षय खन्नाला ‘छावा’साठी 2.5 कोटी रुपये मानधन देण्यात आले होते. तर दुसरीकडे, आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’मध्ये अक्षयने साकारलेला रहमान डकैत चाहत्यांना अक्षरशः भुरळ घालतो आहे. रणवीर सिंग लीड रोलमध्ये असलेल्या या चित्रपटात सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन आणि राकेश बेदी यांनीही भूमिका साकारल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, या चित्रपटासाठी अक्षय खन्नाने ३ कोटी रुपये मानधन घेतले असून ही त्याची 2025 मधील सर्वाधिक पेड भूमिका ठरली आहे.
‘धुरंधर’मधील ‘Fa9la’ हे बहरीनी गाणे प्रचंड गाजत आहे. या गाण्यावर अक्षयने केलेला डान्स सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल असून चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात रील्स तयार केल्या जात आहेत. ‘अॅनिमल’नंतर बॉबी देओल जसा अचानक चर्चेत आला होता, तशाच पद्धतीने अक्षय खन्नाही ‘धुरंधर’मुळे पुन्हा एकदा लाइमलाइटमध्ये आला आहे. चित्रपटाच्या कमाईकडे पाहिल्यास, ‘धुरंधर’ने केवळ 6 दिवसांत 274.25 कोटी रुपये जागतिक कमाई केली आहे. रणवीर सिंगने या चित्रपटासाठी तब्बल 30 कोटी मानधन घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. तर संजय दत्तला ८–१० कोटी, आर. माधवनला ९ कोटी, आणि अर्जुन रामपाल व सारा अर्जुनला सुमारे 1 कोटी मानधन मिळाल्याची चर्चा आहे.
FAQ
अक्षय खन्नाचा सर्वाधिक चर्चेत असलेला ऐतिहासिक रोल कोणता?
अक्षय खन्नाचा ‘छावा’मधील औरंगजेबाचा रोल हा त्याच्या करिअरमधील सर्वात चर्चेत आणि प्रशंसनीय ऐतिहासिक भूमिकांपैकी एक मानला जातो.
‘धुरंधर’मधील रहमान डकैत ही भूमिका प्रेक्षकांना का आवडली?
रहमान डकैत हा दमदार अॅक्शन आणि ग्रे शेड्स असलेला कॅरेक्टर असल्यामुळे प्रेक्षकांना तो तितकाच रोचक आणि प्रभावी वाटला.
अक्षय खन्नाने कोणत्या भूमिकेसाठी जास्त मानधन घेतलं?
उद्योगातील चर्चेनुसार, त्याने अलीकडील प्रोजेक्ट्समध्ये घेतलेलं मानधन वाढले असलं तरी कोणत्या विशिष्ट भूमिकेसाठी सर्वाधिक रक्कम मिळाली याबाबतचे अधिकृत तपशील निर्मात्यांनी जाहीर केलेले नाहीत.