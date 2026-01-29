English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Avadhoot Gupte Post on Ajit Pawar :अजित पवारांसाठी अवधूत गुप्तेची भावनिक पोस्ट ‘ते आपलं बोलणं शेवटचं…’

Avadhoot Gupte Post on Ajit Pawar :अजित पवारांसाठी अवधूत गुप्तेची भावनिक पोस्ट ‘ते आपलं बोलणं शेवटचं…’

Avadhoot Gupte : अजित पवारांसाठी गायलेलं शेवटचं गाणं शेअर करत अवधूत गुप्ते भावूक झाला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 29, 2026, 07:03 AM IST
Avadhoot Gupte Post on Ajit Pawar :अजित पवारांसाठी अवधूत गुप्तेची भावनिक पोस्ट ‘ते आपलं बोलणं शेवटचं…’

बारामती येथे झालेल्या एका भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालं आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रचारासाठी बारामतीत सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या सभांसाठी अजित पवार मुंबईहून विमानाने बारामतीकडे रवाना झाले होते. मात्र, बारामतीजवळ विमानाला अपघात झाल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या दुर्दैवी घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली आहे. राजकीय नेते, कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही तीव्र दुःख व्यक्त करण्यात येत आहे. राजकीय क्षेत्रासोबतच कला, साहित्य आणि सांस्कृतिक विश्वातूनही अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, गायक-संगीतकार अवधूत गुप्ते यांनी सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट शेअर करत अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. अजित पवार यांच्यासाठी त्यांनी गायलेलं शेवटचं प्रचारगीत शेअर करत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. आपल्या पोस्टमध्ये अवधूत गुप्ते लिहितात, “दादा.. ‘अजितदादांचे देऊया नारे..’ हे गीत ह्या महापालिका निवडणुकांच्या काळात मी तुमच्यासाठी गायलेलं शेवटचं गीत ठरलं. या गीतानंतर फोनवरून तुम्ही माझं मनापासून कौतुक केलंत. ते आपलं बोलणं शेवटचं ठरेल, असं कुणालाच वाटलं नव्हतं.”

पुढे अवधूत गुप्ते यांनी निवडणूक प्रचार गीतांच्या स्वरूपावर भाष्य केलं आहे. ते म्हणतात की, प्रचार गीतं ही जरी अनुप्रयुक्त कलेचा भाग असली, तरी ती सादर करणारे गायक, वादक आणि संगीतकार हे कलाकारच असतात. कलाकारासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘दाद’ असून, ही बाब अजित पवार यांना चांगलीच माहीत होती. “मी राष्ट्रवादी – मी महाराष्ट्रवादी”, “राष्ट्रवादी लयभारी”, “अजिंक्य भगिनी अजित भगिनी” अशा अनेक गीतांसाठी त्यांनी भरभरून कौतुक केल्याचंही त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.

आपल्या भावना अधिक तीव्र शब्दांत मांडताना अवधूत गुप्ते पुढे म्हणतात, “आज महाराष्ट्राने एक निष्णात राजकारणी, धडाडीचा कार्यकर्ता, जाणता नेता आणि अनेकांचा लाडका भाऊ गमावला आहे. पण त्याचबरोबर आमच्यासारख्या कलाकारांनी एक रसिक श्रोता आणि दिलदार आश्रयदाता गमावला आहे. दादा, जिथे असाल तिथे सुखी रहा—हीच श्रद्धांजली.”

दरम्यान, मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक नामवंत कलाकारांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. अभिनेता सुबोध भावे, सुनील बर्वे, स्वप्नील जोशी, संकर्षण कऱ्हाडे, अमोल कोल्हे, गायिका आर्या आंबेकर, उत्कर्ष शिंदे, मंगेश देसाई यांच्यासह अनेक कलाकारांनी अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त करत त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

दरवाजे आतून बंद, अनेक कर्मचारी गायब; अजित पवार विमान दुर्घट...

महाराष्ट्र बातम्या