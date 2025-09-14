English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

4 वर्षांचा असताना माधुरीचा 'हा' चित्रपट पाहून ठरवलं अभिनयाचं ध्येय, आज आहे बॉलिवूडचा सुपरस्टार

Ayushmann Khurrana : आयुष्मान खुरानाला बॉलिवूडमध्ये खूप प्रसिद्धी मिळाली आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून तो इंडस्ट्रीमध्ये सक्रीय आहे. त्याने माधुरी दीक्षितचा चित्रपट पाहून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 14, 2025, 07:44 AM IST
4 वर्षांचा असताना माधुरीचा 'हा' चित्रपट पाहून ठरवलं अभिनयाचं ध्येय, आज आहे बॉलिवूडचा सुपरस्टार

Ayushmann Khurrana : बॉलिवूडमध्ये स्वतःच्या कष्टावर आणि प्रतिभेवर नाव कमावणाऱ्या आयुष्मान खुरानाचा आज 41 वा वाढदिवस आहे. चंदीगडमध्ये 14 सप्टेंबर 1984 रोजी जन्मलेल्या आयुष्मानने बाहेरून आलेल्या कलाकारांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याने 2012 मध्ये ‘विकी डोनर’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि त्यानंतर मागे वळून पाहिले नाही. आज तो बॉलिवूडच्या आघाडीच्या अभिनेत्यांमध्ये गणला जातो.

Add Zee News as a Preferred Source

आयुष्मान खुरानाने अतिशय लहान वयातच अभिनेता होण्याचा निश्चय केला होता. तो केवळ 4 वर्षांचा असताना तो पालकांसोबत चंदीगडमध्ये थिएटरमध्ये अनिल कपूर आणि माधुरी दीक्षित यांचा ‘तेजाब’ हा चित्रपट बघायला गेला होता. हा चित्रपट 1988 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्या वयातच त्याने ठरवले की त्यालाही अभिनय क्षेत्रातच करिअर करायचे आहे. त्याच्या या निर्णयावर सुरुवातीला कुटुंब आणि मित्र हसले. मात्र त्याच्या वडिलांनी त्याला साथ दिली आणि त्याचा पुढे उत्तम परिणाम झाला.

शिक्षण आणि सुरुवातीची कामे

आयुष्मानने पंजाब युनिव्हर्सिटीमधून मास कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षात असताना त्याने अभिनेता होण्यासाठी आपले पोर्टफोलिओ तयार करून अनेक ठिकाणी दिले. पण त्यावेळी त्याला विचारण्यात आले की त्याला रेडिओमध्ये आवड आहे का? त्यानंतर त्याने रेडिओ जॉकी म्हणून काम सुरू केले आणि पुढे व्हिडिओ जॉकी म्हणूनही ओळख मिळवली.

चित्रपटांमध्ये येण्याआधी त्याने ‘कयामत’ आणि ‘एक थी राजकुमारी’ यांसारख्या टीव्ही मालिकांमध्ये काम केले. त्यानंतर भूमिका मिळवण्यासाठी त्याने जवळपास पाच वर्षे संघर्ष केला. अखेर 2012 मध्ये ‘विकी डोनर’ या चित्रपटातून त्याला मुख्य भूमिका मिळाली आणि त्याच्या करिअरला नवी उंची मिळाली. हा चित्रपट सुपरहिट ठरला आणि त्यानंतर त्याने मागे वळून पाहिले नाही.

प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व

आज आयुष्मान खुराना हा केवळ लोकप्रिय अभिनेता नाही, तर संघर्ष, संयम आणि कष्टाने यश मिळवण्याचे प्रतीक बनले आहे. त्याने अनेक सामाजिक विषयांवर आधारित चित्रपट केले असून त्याचे काम नवे कलाकार आणि प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरते.

FAQ

1. आयुष्मान खुराणा यांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?

आयुष्मान खुराणा (मूळ नाव निशांत खुराणा) यांचा जन्म 14 सप्टेंबर 1984 रोजी चंदीगड येथे एका पंजाबी खत्री कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील पी. खुराणा हे ज्योतिषी आणि लेखक, तर आई पूनम खुराणा गृहिणी आहेत. 3 वर्षांच्या वयातच त्यांचे नाव आयुष्मान ठेवण्यात आले. 

2. आयुष्मान खुराणा यांचा वाढदिवस कधी आहे आणि 2025 मध्ये ते किती वर्षांचे होत आहेत?

आयुष्मान खुराणा यांचा वाढदिवस 14 सप्टेंबर आहे. 2025 मध्ये ते 41 वर्षांचे होत आहेत. 

3. आयुष्मान खुराणा यांना लहानपणी अभिनयाची आवड कशी निर्माण झाली?

आयुष्मान 4 वर्षांचे असताना पालकांसोबत चंदीगडमध्ये ‘तेजाब’ हा चित्रपट (1988, अनिल कपूर आणि माधुरी दीक्षित) बघितला. त्यानंतरच त्यांनी अभिनेता होण्याचा निश्चय केला. कुटुंब आणि मित्रांनी सुरुवातीला हसले, पण वडिलांनी साथ दिली. 

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Ayushmann Khurranaayushmann khurrana net worthbollywood actorayushmann khurrana birthdayआयुष्मान खुराना

इतर बातम्या

सावधान! राज्यात पुढील चार दिवसांमध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक...

महाराष्ट्र बातम्या