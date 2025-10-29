आयुष्मान खुराना चा ‘थामा’100 कोटींच्या क्लबमध्ये, 100 कोटींची कमाई करणारा 'हा' पाचवा चित्रपट

Actor Ayushman Khurrana: अभिनेता आयुष्मान खुराना हा त्याच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी आणि सुरेज आवाजासाठी ओळखला जातो. आयुष्मान हा बॉलिवूडमधील आघाडीच्या अभिनेत्यांपैकी एक असून तो चित्रपटातील प्रत्येक पात्र अगदी समरस होऊन करतो. अभिनयासोबतच आयुष्मानने आपल्या डान्स, गाणी आणि लेखनानेही चाहत्यांची मने जिंकली. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे त्याचा 'थामा' चित्रपट. बॉलिवूड स्टार आयुष्मान खुरानाचा दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर ‘थामा’या चित्रपटाने अधिकृतपणे 100 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे! या यशासह, आयुष्मानने आपल्या हटके आणि अनोख्या चित्रपट शैलीद्वारे पाच 100 कोटींच्या हिट फिल्म्स दिल्या आहेत. हे पाच चित्रपट कोणते? आणि थामाच आत्ता पर्यंतची कमई किती?
काय म्हणाला अभिनेता?
आयुष्मानने आपल्या भावना व्यक्त करत म्हटलं “व्यावसायिक यश हे प्रत्येक अभिनेत्यासाठी मोठं समाधान असतं. माझ्या सिनेमा शैलीसोबत असं यश मिळणं माझ्यासाठी खास आहे, कारण मला नेहमीच नवं, वेगळं आणि प्रामाणिक कंटेंट आवडतं. प्रेक्षकांना असं सिनेमा आवडताना, ते इतरांपर्यंत पोहोचवताना पाहणं हे एका कलाकारासाठी अत्यंत आनंददायी आहे. माझ्या इतक्या चित्रपटांनी फ्रँचायझ बनणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. प्रेक्षकांनी माझ्या सिनेमा आणि कलेवर जो प्रेम वर्षाव केला आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा मनःपूर्वक आभारी आहे.”
‘थामा’ ने भारतात ₹103.50 कोटी (नेट बॉक्स ऑफिस) इतकी कमाई केली आहे. याआधी त्याच्या इतर 100 कोटींच्या हिट्स म्हणजे ‘ड्रीम गर्ल’ (₹142.26 कोटी), ‘ड्रीम गर्ल 2’ (₹104.90 कोटी), ‘बधाई हो’ (₹137.61 कोटी) आणि ‘बाला’ (₹116.81 कोटी) आहेत.
या उल्लेखनीय यशासह, आयुष्मान खुराना आता असा तरुण अभिनेता ठरले आहेत ज्यांनी सर्वाधिक यशस्वी फ्रँचायझेस सुरू केल्या आहेत. त्याने हिंदी सिनेसृष्टीत ‘ड्रीम गर्ल’, ‘बधाई हो’, ‘शुभ मंगल सावधान’, ‘थामा’ आणि‘अंधाधुन’ सारख्यी सुपर हिट चित्रपटे दिलीत.
आयुष्मान खुराना लवकरच सूरज बडजात्या यांच्यासोबत एका नवीन चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत शर्वरी मुख्य भूमिकेत असेल. त्याचा पुढचा चित्रपट 'पार्टनर पार्टनर और वो दोनों' हा आहे, ज्यात सारा अली खान, वामिका गब्बी आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्याही भूमिका आहेत.