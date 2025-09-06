English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टायगर श्रॉफचा 'बागी 4' हिट, पहिल्याच दिवशी कमाईने मोडले 28 चित्रपटांचे रेकॉर्ड

Baaghi 4 Box Office Records:  ‘बागी 4’ चित्रपटाने प्रदर्शित होताच पहिल्याच दिवशी कलेक्शनमध्ये 28 चित्रपटांना मागे टाकलं आहे. कोण-कोणते आहेत ते चित्रपट? पाहा सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 6, 2025, 03:12 PM IST
Baaghi 4 Box Office Records:  बॉलिवूड स्टार टायगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा आणि हरनाज संधू यांचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘बागी 4’ 5 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. हर्ष दिग्दर्शित या अॅक्शन थ्रिलर चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी दमदार कामगिरी करत बॉक्स ऑफिसवर अनेक चित्रपटांचे ओपनिंग डे रेकॉर्ड मोडीत काढले. रिलीजच्या दिवशीच या चित्रपटाला ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’ आणि ‘द बंगाल फाइल्स’ सारख्या चित्रपटांशी तगडी टक्कर मिळत असतानाही प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

‘बागी 4’ चित्रपटाने ओपनिंगच्या पहिल्या दिवशी सकनिल्कच्या अहवालानुसार 12 कोटींची कमाई केली. यामुळे अनेक चित्रपटांचे पहिल्या दिवसाचे रेकॉर्ड मोडले गेले आहेत. पहिल्याच दिवशी खालील चित्रपटांना ‘बागी 4’ ने ओपनिंग डे कलेक्शनमध्ये मागे टाकले आहे. 

28 चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडले

मेट्रो इन दिनों ₹4.05 कोटी

मां ₹4.93 कोटी

भूल चूक माफ ₹7.20 कोटी

केसरी वीर ₹25 लाख

कंपकंपी ₹26 लाख

द भूतनी ₹1.19 कोटी

फुले ₹15 लाख

ग्राउंड जीरो ₹1.20 कोटी

द डिप्लोमैट ₹4.03 कोटी

क्रेजी ₹1.10 कोटी

सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव ₹50 लाख

मेरे हसबैंड की बीवी ₹1.75 कोटी

बैडएस रवि कुमार ₹3.52 कोटी

लवयापा ₹1.25 कोटी

देवा ₹5.78 कोटी

इमरजेंसी ₹3.11 कोटी

आजाद ₹1.50 कोटी

फतेह ₹2.61 कोटी

द बंगाल फाइल्स ₹1.45 कोटी

जाट ₹9.5 कोटी

परम सुंदरी ₹7.25 कोटी

केसरी चैप्टर 2 ₹7.75 कोटी

सन ऑफ सरदार 2 ₹7.25 कोटी

धडक 2 ₹3.65 कोटी

महावतार नरसिम्हा ₹1.86 कोटी

निकिता रॉय ₹22 लाख

मालिक ₹4.02 कोटी

या यादीवरून स्पष्ट होते की 'बागी 4' ने छोट्या तसेच मध्यम बजेटच्या अनेक चित्रपटांवर आपली छाप सोडली आहे.

‘बागी 4’ चित्रपटाबद्दल थोडक्यात

‘बागी 4’ रिलीजनंतर सोशल मीडियावर 'बागी 4' चे स्टंट्स, अ‍ॅक्शन सीन आणि टायगर श्रॉफच्या परफॉर्मन्सला प्रेक्षकांकडून भरभरून दाद मिळत आहे. बॉक्स ऑफिसवर मिळालेल्या या यशामुळे पुढील वीकेंडमध्ये चित्रपटाची कमाई आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

FAQ 

1. ‘बागी 4’ चित्रपटाची रिलीज डेट आणि मुख्य कलाकार कोणते?

‘बागी 4’ हा चित्रपट 5 सप्टेंबर 2025 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. मुख्य कलाकारांमध्ये टायगर श्रॉफ (रॉनी), संजय दत्त (खलनायक), हरनाज संधू (मिस युनिव्हर्स 2021, बॉलिवूड पदार्पण), आणि सोनम बाजवा यांचा समावेश आहे. याशिवाय श्रेयस तळपदे, सौरभ सचदेवा, आणि उपेंद्र लिमये सहाय्यक भूमिकांमध्ये आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन ए. हर्षा यांनी केले असून निर्मिती साजिद नाडियाडवाला यांनी नाडियाडवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंट अंतर्गत केली आहे.

2. ‘बागी 4’ च्या पहिल्या दिवसाच्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनबाबत काय माहिती आहे?

सकनिल्कच्या अहवालानुसार, ‘बागी 4’ ने 5 सप्टेंबर 2025 रोजी पहिल्या दिवशी भारतात 12 कोटी रुपये (नेट) कमाई केली, जी टायगर श्रॉफच्या पोस्ट-पँडेमिक एकल चित्रपटांमधील सर्वात मोठी ओपनिंग आहे. यामुळे चित्रपटाने 2025 मधील बॉलिवूडच्या टॉप 10 ओपनर्समध्ये 8 वा क्रमांक मिळवला, ज्यामध्ये अमरनाथ हश्मीच्या ‘राझ 3’ (10.5 कोटी) आणि ‘विरे दी वेडिंग’ (10.7 कोटी) यांना मागे टाकले.

3. ‘बागी 4’ ला कोणत्या चित्रपटांशी स्पर्धा होती?

‘बागी 4’ ला 5 सप्टेंबर 2025 रोजी ‘द बंगाल फाइल्स’ (1.45 कोटी) आणि ‘द कॉन्ज्युरिंग: लास्ट राइट्स’ (18 कोटी) यांच्याशी थेट स्पर्धा होती. याशिवाय, ‘परम सुंदरी’ (41.6 कोटी ओपनिंग), ‘लोकह चॅप्टर 1: चंद्रा’ (62.45 कोटी एकूण), आणि ‘वॉर 2’ (52 कोटी ओपनिंग) यांसारख्या चित्रपटांचा प्रभाव होता. तरीही, ‘बागी 4’ ने ‘द बंगाल फाइल्स’ ला सहज मागे टाकले, परंतु ‘द कॉन्ज्युरिंग: लास्ट राइट्स’ च्या तुलनेत कमी कमाई केली.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

