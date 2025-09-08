English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
टायगर श्रॉफचा 'बागी 4' हिट की फ्लॉप? पहिल्या आठवड्यात किती कमाई?

Baaghi 4 Collection:  टायगर श्रॉफच्या 'बागी 4' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला असून या चित्रपटाने आतापर्यंत किती कमाई केली? जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 8, 2025, 05:50 PM IST
Baaghi 4 Collection: ‘बागी’ चित्रपट सीरीजच्या चौथ्या भागाला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळालेला असला तरी तो अपेक्षेइतका नाही. 5 सप्टेंबर 2025 रोजी सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन ए. हर्ष यांनी केले असून तो साजिद नाडियाडवाला यांनी लिहिला आणि प्रोड्यूस केला आहे. चित्रपटात टायगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा आणि हरनाज संधू हे कलाकार प्रमुख भूमिकेत आहेत.

‘बागी 4’ चित्रपटाला सुरुवातीला प्रेक्षकांकडून थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. Sacnilk च्या अहवालानुसार, पहिल्या तीन दिवसांत भारतात  या चित्रपटाने 31.25 कोटींचे कलेक्शन केले. याशिवाय परदेशातून 5.25 कोटी मिळून जगभरात एकूण 42.50 कोटी एवढी कमाई या चित्रपटाने केली आहे. अजूनही चित्रपटाने 50 कोटींचा टप्पा पार केलेला नाही.

मागील भागांशी तुलना

‘बागी 4’ चे आकडे मागील भागांच्या तुलनेत थोडे कमी ठरत आहेत. 'बागी 3' हा चित्रपट 2020 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यामध्ये भारतात 53.83 कोटी आणि जगभरात 81 कोटी कमावले होते. 'बागी 2' हा चित्रपट 2018 मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने जगभरात 257 कोटी गल्ला जमवला होता. 'बागी' हा चित्रपट 2016 मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने 125.9 कोटी रुपयांची कमाई केली होती.

बागी सीरीज काय आहे?

‘बागी’ हा एक लोकप्रिय अ‍ॅक्शन चित्रपट मालिका असून नाडियाडवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंटने या चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. प्रत्येक भागात टायगर श्रॉफ मुख्य भूमिकेत असतो. पहिला भाग तेलुगु फिल्म वर्षमवर आधारित होता आणि सब्बीर खान यांनी दिग्दर्शन केले होते. दुसरा भाग तेलुगु चित्रपट क्षणमवर आधारित असून अहमद खान यांनी दिग्दर्शन केले. तिसरा भाग तमिळ चित्रपट वेट्टईवर आधारित होता. ‘बागी 4’ ची कथा तमिळ चित्रपट 'अइथु अइथु' वर आधारित आहे. 

चित्रपटाला सुरुवातीला मिळालेल्या थंड प्रतिसादामुळे निर्माते आणि कलाकारांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. तरीही अ‍ॅक्शन, नाट्य आणि भावनिक कथानकामुळे चित्रपट पुढे कोणता टप्पा गाठतो याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

FAQ

1. ‘बागी 4’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला आणि त्याची निर्मिती कोणी केली? 

‘बागी 4’ 5 सप्टेंबर 2025 रोजी सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. याचे दिग्दर्शन कन्नड दिग्दर्शक ए. हर्ष यांनी केले असून, साजिद नाडियाडवाला यांनी नाडियाडवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंट अंतर्गत याची कथा लिहिली आणि निर्मिती केली.

2. ‘बागी 4’ च्या मुख्य भूमिकेत कोणते कलाकार आहेत? 

चित्रपटात टायगर श्रॉफ, संजय दत्त (खलनायक), सोनम बाजवा, आणि हरनाज कौर संधू (मिस युनिव्हर्स 2021, पदार्पण) यांच्यासह श्रेयस तळपदे, सौरभ सचदेव, उपेंद्र लिमये, आणि शीबा आकाशदीप साबीर प्रमुख भूमिकेत आहेत.

3. ‘बागी 4’ ची पहिल्या तीन दिवसांची बॉक्स ऑफिस कमाई किती आहे? 

Sacnilk च्या अहवालानुसार, ‘बागी 4’ ने पहिल्या तीन दिवसांत भारतात 31.25 कोटी रुपये (नेट) आणि परदेशात 5.25 कोटी रुपये कमावले, ज्यामुळे जागतिक कमाई 42.50 कोटी रुपये झाली. पहिल्या दिवशी 12 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 9.25 कोटी, आणि तिसऱ्या दिवशी (रविवार) 10 कोटी रुपये कमाई झाली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

