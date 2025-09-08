टायगर श्रॉफचा 'बागी 4' हिट की फ्लॉप? पहिल्या आठवड्यात किती कमाई?

Baaghi 4 Collection: ‘बागी’ चित्रपट सीरीजच्या चौथ्या भागाला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळालेला असला तरी तो अपेक्षेइतका नाही. 5 सप्टेंबर 2025 रोजी सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन ए. हर्ष यांनी केले असून तो साजिद नाडियाडवाला यांनी लिहिला आणि प्रोड्यूस केला आहे. चित्रपटात टायगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा आणि हरनाज संधू हे कलाकार प्रमुख भूमिकेत आहेत.
‘बागी 4’ चित्रपटाला सुरुवातीला प्रेक्षकांकडून थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. Sacnilk च्या अहवालानुसार, पहिल्या तीन दिवसांत भारतात या चित्रपटाने 31.25 कोटींचे कलेक्शन केले. याशिवाय परदेशातून 5.25 कोटी मिळून जगभरात एकूण 42.50 कोटी एवढी कमाई या चित्रपटाने केली आहे. अजूनही चित्रपटाने 50 कोटींचा टप्पा पार केलेला नाही.
‘बागी 4’ चे आकडे मागील भागांच्या तुलनेत थोडे कमी ठरत आहेत. 'बागी 3' हा चित्रपट 2020 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यामध्ये भारतात 53.83 कोटी आणि जगभरात 81 कोटी कमावले होते. 'बागी 2' हा चित्रपट 2018 मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने जगभरात 257 कोटी गल्ला जमवला होता. 'बागी' हा चित्रपट 2016 मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने 125.9 कोटी रुपयांची कमाई केली होती.
‘बागी’ हा एक लोकप्रिय अॅक्शन चित्रपट मालिका असून नाडियाडवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंटने या चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. प्रत्येक भागात टायगर श्रॉफ मुख्य भूमिकेत असतो. पहिला भाग तेलुगु फिल्म वर्षमवर आधारित होता आणि सब्बीर खान यांनी दिग्दर्शन केले होते. दुसरा भाग तेलुगु चित्रपट क्षणमवर आधारित असून अहमद खान यांनी दिग्दर्शन केले. तिसरा भाग तमिळ चित्रपट वेट्टईवर आधारित होता. ‘बागी 4’ ची कथा तमिळ चित्रपट 'अइथु अइथु' वर आधारित आहे.
चित्रपटाला सुरुवातीला मिळालेल्या थंड प्रतिसादामुळे निर्माते आणि कलाकारांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. तरीही अॅक्शन, नाट्य आणि भावनिक कथानकामुळे चित्रपट पुढे कोणता टप्पा गाठतो याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
