दुबईत हॉटेल... प्रोडक्शन हऊस...‘बाहुबली’फेम प्रभास आहे उद्योगपती! जाणून घ्या लक्झरी लाइफस्टाईलबद्दल

Bahubali fame Prabhas: दक्षिणेचा सुपरस्टार आणि संपूर्ण भारताचा आवडता अभिनेता प्रभास आज (23 ऑक्टोबर 2025)ला त्याचा 45 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. प्रभास हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अशा काही स्टार्सपैकी एक आहे ज्यानी रुपेरी पडद्यावर त्याच्या दमदार अभिनयाने तर वैयक्तिक जवनात त्याच्या प्रेमळ स्वभावाने चाहत्यांनची मने जिकंली. तेलुगू चित्रपटसृष्टीतून कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या प्रभासने 'वर्षम', "छत्रपती" आणि 'मिर्ची' सारख्या चित्रपटांमधून लोकप्रियता मिळवली, पण एस.एस. राजामौली यांच्या 'बाहुबली: द बिगनिंग' आणि 'बाहुबली 2: द कॉन्क्लूज़न' चित्रपटांनी त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली. प्रभास केवळ एक अभिनेताच नाही तर तो एक यशस्वी उद्योजक देखील आहेत. त्याशिवाय तो राजसी लाईफस्टाईल जगतो.
अभिनयातले रेकॉर्ड्स
प्रभासने आजवर फक्त 23 चित्रपट केले आहेत, पण प्रत्येक चित्रपटाने नवा इतिहास रचला आहे. त्याच्या 5 चित्रपटांनी जगभरात 100 कोटींच्या वर कमाई केली आहे. तो दक्षिणेतील पहिला अभिनेता आहे ज्याने हिंदी सिनेसृष्टीत सलग हिट चित्रपट दिले आहेत. त्यासोबतच प्रभासने सात फिल्मफेअर पुरस्कार नामांकने, एक नंदी पुरस्कार आणि एक सिम्बा पुरस्कार मिळवून त्याची प्रतिभा सिद्ध केली आहे. शुन्यापासून स्टारडमपर्यंतचा त्याचा प्रवास केवळ ब्लॉकबस्टर चित्रपटांची कहाणी नाही, तर एका वेगळ्याच संघर्षची कहाणी आहे. पण एकेकाळी त्याने सलग फ्लोप चित्रपट देखील दिले हेते.
सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्यांपैकी एक
‘बाहुबली 2’ साठी प्रभासने तब्बल 25 कोटी रुपये घेतले होते, आणि आता तो एका चित्रपटासाठी जवळजवळ 150 कोटी रुपये आकारतो! त्यामुळे तो भारतातील सर्वात जास्त मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक आहे. लक्झरी जीवनशैली जगणाऱ्या प्रभासकडे रोल्स-रॉयस फँटम, लॅम्बोर्गिनी, रेंज रोव्हर, आणि जग्वार XJ अशा महागड्या गाड्यांचा ताफा आहे. त्याची एकूण नेट वर्थ सुमारे 250 कोटी इतकी आहे!
साईड बिझनेस आणि गुंतवणूक
अभिनयाबरोबरच प्रभासचा व्यवसायाचीदेखील आवड असून त्याचे स्वतःचे ‘गोपी कृष्ण मूवीज’ हे प्रॉडक्शन हाऊस आहे. तसेच तो दुबईमध्ये हॉटेल व्यवसाय आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करतो. त्याची सर्वात मोठी गुंतवणूक त्याचा स्वभाव असून हीच प्रभासची खरी ओळख आहे. शूटिंग संपल्यावर तो प्रेक्षकांशी जोडलेला राहतो आणि स्वत:च्या टीमला कुटुंबासारखं मानतो.