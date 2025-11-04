English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राजामौलींची बाहुबली 3 बाबत मोठी घोषणा! 12000000000 खर्च करुन साकारणार सिनेमा

बाहुबली: द एपिकच्या पुनर्प्रकाशनाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांनी फ्रँचायझीच्या भविष्याबद्दल महत्त्वपूर्ण खुलासे केले आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 4, 2025, 10:46 PM IST
राजामौलींची बाहुबली 3 बाबत मोठी घोषणा! 12000000000 खर्च करुन साकारणार सिनेमा

बाहुबली: द एपिकच्या पुनर्प्रकाशनाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांनी फ्रँचायझीच्या भविष्याबद्दल महत्त्वपूर्ण खुलासे केले आहेत, ज्यामध्ये आगामी ₹१२० कोटींचा अॅनिमेटेड चित्रपट आणि बाहुबली ३ ची बहुप्रतिक्षित पुष्टी यांचा समावेश आहे. बाहुबली स्टार प्रभास आणि राणा दग्गुबती यांच्याशी अलिकडेच झालेल्या संभाषणात, राजामौली यांनी खुलासा केला की एक नवीन प्रकल्प मार्गावर आहे. ते म्हणाले, "आम्ही बाहुबली: द इटरनल वॉरचा टीझर रिलीज करत आहोत," ज्यामुळे चाहते उत्साहित आहेत. हा टीझर बाहुबली: द एपिकच्या रिलीजसोबत जोडला जाईल.

बाहुबली आणि बाहुबली २ च्या यशानंतर, एसएस राजामौली यांनी एक २डी अॅनिमेटेड चित्रपट प्रदर्शित केला ज्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता, त्यांनी दोन्ही चित्रपट एकत्र करून बाहुबली द एपिक तयार केला आहे, जो  31 ऑक्टोबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला.

त्यांनी स्पष्ट केले की हा बाहुबली 3 नाही. किमान अजून तरी नाही. त्याऐवजी, बाहुबली: द इटरनल वॉर हा त्याच विश्वात सेट केलेला अॅनिमेटेड चित्रपट आहे, जो प्रिय पात्रांचा सार टिकवून ठेवत पूर्णपणे नवीन कथा सादर करतो. राजामौली यांनी स्पष्ट केले, "आम्ही यापूर्वी अमेझॉनवर एक २डी अ‍ॅनिमेटेड शो लाँच केला होता. हा एक ३डी अ‍ॅनिमेटेड शो असेल जो त्याच आवडत्या पात्रांचा शोध घेईल पण त्यांना एका नवीन प्रवासावर घेऊन जाईल."

राजामौलींच्या पुढच्या विधानाने चाहत्यांना खरोखरच आश्चर्यचकित केले. दिग्दर्शकाने छेडले, "बाहुबली 3, अंतिम गोष्ट इथेच आहे." या विधानाने पुढील लाईव्ह-अ‍ॅक्शन भाग कधी येईल याबद्दलच्या अटकळांना पुन्हा उधाण आले, राजामौली यांनी बाहुबली गाथेवरील अध्याय अद्याप संपलेला नाही याची पुष्टी केली.

₹१२० कोटींचा अ‍ॅनिमेटेड एपिक

चित्रपट निर्मात्याने स्पष्ट केले की हा अ‍ॅनिमेटेड प्रकल्प वर्षानुवर्षे तयार होत आहे. राजामौली यांनी स्पष्ट केले, "निर्माता शोबू बाहुबली विश्वाचा विस्तार सर्वांनी कल्पनेपेक्षा जास्त करू इच्छित होता. तो तरुण अ‍ॅनिमेशन दिग्दर्शक इशान शुक्ला यांना भेटला, ज्यांच्याकडे कथेला वेगळ्या दिशेने नेण्याची एक नवीन कल्पना होती. मला ते खूप आवडले. टीम सुमारे अडीच वर्षांपासून त्यावर काम करत आहे आणि आता बजेट सुमारे ₹१२० कोटी आहे."

बाहुबली: द एपिकचा रिलीज जवळ येताच, अफवा पसरल्या की त्यात कधीही न पाहिलेले फुटेज असू शकते. तथापि, राजामौली यांनी परिस्थिती स्पष्ट करून सांगितले की, "लोक अतिरिक्त दृश्यांबद्दल बोलत आहेत, परंतु नासिर सरांनी डब केलेला फक्त एक छोटा संवाद दृश्य आहे, जो त्यांच्या विद्यमान संवादांसह इंटरकट केला आहे." त्यांनी पुष्टी केली की बाहुबली: द एपिक हा दोन बाहुबली चित्रपटांचा पुनर्संपादित आवृत्ती आहे. प्रभास, राणा दग्गुबती आणि इतर अनेक कलाकार अभिनीत, बाहुबली: द एपिक ३१ ऑक्टोबर रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल, आंतरराष्ट्रीय प्रीमियर २९ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल.

