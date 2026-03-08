नवीन गाणं 'टिटिरी’मुळे बादशाहवर FIR! नेमकं काय आहे प्रकरण?

प्रसिद्ध रॅपर आणि गायक बादशहाच्या नव्या हरियाणवी गाण्यावर ‘टिटिरी’ वाद निर्माण झाला आहे. गाण्यात हरियाणा रोडवेज बस आणि शाळेचा गणवेश घातलेल्या मुलींचा वापर झाल्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित आक्षेप नोंदवला. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर बादशहाविरुद्ध FIR दाखल करण्यात आली आहे, तर गाणे यूट्यूबवरून हटवण्यात आले आहे.
‘टिटिरी’ गाण्यात शालेय गणवेश घातलेल्या मुली आणि हरियाणा रोडवेज बस दाखवल्यामुळे सरकारने नाराजी व्यक्त केली. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारे शालेय विद्यार्थिनींच्या वेशभूषेचा वापर करून गाणे तयार करणे अत्यंत निंदनीय आहे. गाण्याचे बोल काहींना अपमानास्पद वाटले, तर सांस्कृतिकदृष्ट्याही हरियाणाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायाब सिंग सायनी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत त्वरित कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, 'गाण्याच्या नावाखाली हरियाणाच्या संस्कृतीची खिल्ली उडवली जात आहे. यावर त्वरित लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे.'
गाण्याच्या शूटिंगसाठी शाळेचा परिसर आणि रोडवेज बस कशी वापरली गेली, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत: गाण्यात दिसणारी रोडवेज बस कोणत्या डेपोची आहे याची ओळख पटवावी, तसेच संबंधित बसच्या ड्रायव्हर आणि कंडक्टरवर विभागीय कारवाई करावी. याशिवाय गाण्यात दिसणाऱ्या शाळेची ओळख करून व्यवस्थापनाविरुद्धही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, हरियाणातील मुलींच्या सन्मानाला धक्का पोहोचेल असे कोणतेही कृत्य सहन केले जाणार नाही.
गाणे यूट्यूबवर प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत त्याला सुमारे 4.8 मिलियन व्ह्यूज मिळाले होते. वाद निर्माण झाल्यानंतर गाणे प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात आले. FIR नोंद झाल्यानंतर बादशाहने स्वतःचा सेल्फी व्हिडीओ शेअर करून माफी मागितली.
व्हिडीओमध्ये बादशाह म्हणाला, 'नमस्कार, मी बादशाह. माझं नवीन गाणं ‘टिटिरी’ प्रदर्शित झाले आहे. मी पाहतोय, या गाण्याच्या शब्दांमुळे अनेकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. या गाण्यातील काही दृश्यांमुळे हरियाणाच्या लोकांच्या भावनांना ठेच पोहोचली आहे. मी स्वतः हरियाणाचा आहे. माझी ओळख हरियाणामुळेच आहे. कोणत्याही मुली किंवा मुलाबद्दल अपमानास्पद बोलण्याचा माझा हेतू नव्हता. हिप-हॉप संस्कृतीत स्पर्धात्मक लिरिक्स असतात, पण त्याचा अर्थ कोणाचाही अपमान करणे असा नव्हता.'
या प्रकरणामुळे सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. चाहत्यांनी बादशाहच्या माफीनंतर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी गायकाच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले, तर काहींनी गाण्याच्या शब्दांचा आणि दृश्यांचा आक्षेप घेतला आहे. सरकारनेही कलाकारांना संस्कृतीचा आदर राखून कलाकृती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. तसंच, मुलींच्या सन्मानाला धक्का पोहोचणारे कोणतेही कृत्य सहन केले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत की गाण्याच्या शूटिंगमध्ये वापरलेल्या सर्व सरकारी साधनसामग्रीची चौकशी करावी. तसेच, शाळा आणि बसच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध योग्य ती कारवाई करावी. या प्रकरणाचे परिणाम आणि त्यानंतरच्या कारवाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासन सतर्क आहे. या प्रकरणामुळे कलाकार, गायक आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू असून, कलाकृती तयार करताना सामाजिक संवेदनशीलता राखणे आवश्यक असल्याचे लक्षात येत आहे.