Marathi News
'बकवास अभिनेता', पदार्पणानंतर या अभिनेत्याला लोकांकडून मिळाले वाईट टोमणे, 2 वर्षांत 7 हिट चित्रपटांनी बनवले हिटचा बादशहा

Bollywood Actor:  बॉलिवूडमधील या प्रसिद्ध सुपरस्टारला पदार्पणानंतर लोकांनी बकवास अभिनेता, ह्याने हॉटेलमध्ये काम केलं पाहिजे असे टोमणे मारले होते. आज तोच अभिनेता आहे 7 चित्रपटांसह हिटचा बादशहा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 7, 2025, 02:38 PM IST
Bollywood Actor:  नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होणाऱ्या 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो'च्या लेटेस्ट एपिसोडमध्ये बॉलिवूडचे दिग्गज संजय दत्त आणि सुनील शेट्टी यांनी हजेरी लावली. शोमध्ये दोघांनी त्यांच्या संघर्षाचा उल्लेख करताना मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. त्यांच्या मैत्रीचा आणि एकमेकांना मिळालेल्या आधाराचा विषय चर्चेत आला आणि प्रेक्षकांसमोर त्यांचे खरे विचार समोर आले.

संजय दत्त आणि सुनील शेट्टी यांची मैत्री बॉलिवूडमधील सर्वाधिक प्रसिद्ध जोडींपैकी एक आहे. त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातच त्यांची ओळख झाली आणि आजही ती मैत्री कायम आहे. शोमध्ये त्यांनी 2002 मध्ये आलेल्या 'कांटे' या अ‍ॅक्शन थ्रिलरचा उल्लेख केला. ज्यात त्यांनी एकत्र काम केले होते. त्यावर कपिल शर्माने प्रश्न विचारला की, 'पूर्वी जसे मल्टीस्टारर चित्रपट यशस्वी होत होते तसे आता का होत नाहीत?'

'शिकण्याची संधी होती'

संजय दत्तने यावर उत्तर दिले की, 'माझ्या मते यामागे इनसिक्युरिटी आहे आणि सुनील शेट्टीने त्यास मान्यता दिली. संजय दत्त पुढे म्हणाला की, 'आमच्या काळात दिलीप साहेबांसोबत काम केले आहे. संजीव कुमारसारख्या दिग्गजांसोबत काम केले. शम्मी अंकल, अशा महान कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर केली. कुठेही इनसिक्युरिटी नव्हती. फक्त शिकण्याची संधी होती. माझ्या डायलॉगवर इतर कोणीही बोलले तरी काही हरकत नव्हती. चित्रपट चांगला व्हावा एवढेच महत्त्वाचे होते.'

'अपमान आणि जिद्द'

सुनील शेट्टीने त्याच्या वैयक्तिक संघर्षाची आठवण यावेळी सांगितली. तो म्हणाला की, 'माझ्या ‘बलवान’ या चित्रपटानंतर मला वाईट टिप्पण्या मिळाल्या. ‘बकवास अ‍ॅक्टर आहे’, ‘उडुपीत परत जा’, ‘रेस्टॉरंटमध्ये काम कर’ अशा टोमण्यांचा सामना करावा लागला. सुरुवातीला खूप वाईट वाटले. पण मी स्वतःला सांगितले की अभिनय मी कधी शिकलेलाच नाही. मिळालेली संधी स्वीकारून पुढे जायचे. प्रत्येक मुलाला वाटते की तो पुढचा अमिताभ बच्चन बनेल पण प्रत्येक वेळेस तसे होत नाही. तरीही धडपड करावी लागते असं सुनील शेट्टीने सांगितले. 

या चर्चेच्या माध्यमातून संजय दत्त आणि सुनील शेट्टी यांनी त्यांच्या संघर्षाचा प्रामाणिकपणे उलगडा केला. त्यांचा संदेश स्पष्ट होता, यश आणि अपयश यापेक्षा शिकण्याची तयारी आणि हंबल राहण्याची वृत्ती महत्त्वाची आहे. त्यांच्या या विचारांनी शोमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांवर सकारात्मक परिणाम झाला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Tags:
suniel shetty sanjay dutt tgiksThe Great Indian Kapil Show season 3suniel shetty strugglesanjay dutt ageSuniel shetty movies

