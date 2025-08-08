Nishaanchi Teaser: बाळासाहेब ठाकरेंच्या नातवाचं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण; दमदार टीझर रिलीज

Aishvary Thackeray Debut: अॅमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज इंडियाने आगामी थ्रिलर चित्रपट 'निशांची' चा टीझर रिलीज केला आहे. या चित्रपटात भरपूर मसाला, इमोशन्स, ड्रामा आणि स्वॅग आहे. अनुराग कश्यपचं दिग्दर्शन असलेला हा चित्रपट पूर्णपणे मनोरंजन करणारा दिसत आहे. ज्यामध्ये अॅक्शन, ह्युमर सर्व काही फिल्मी असणार आहे. विशेष म्हणजे चित्रपटातून दिवगंत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा नातू ऐश्वर्य ठाकरे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. या चित्रपटात तो डबल रोलमध्ये दिसणार आहे.
फ्लिप फिल्म्सच्या सहकार्याने जार पिक्चर्सच्या बॅनरखाली अजय राय आणि रंजन सिंग यांनी निर्मित केलेला हा चित्रपट अनुराग कश्यप दिग्दर्शित एक क्राइम ड्रामा आहे. चित्रपटाची पटकथा प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल आणि अनुराग कश्यप यांनी लिहिली आहे. 19 सप्टेंबरला चित्रपटगृहात रिलीज होणारा हा चित्रपट दोन भावांचं गुंतागुंतीचं आयुष्य दाखवणार आहे.
अनुराग कश्यपच्या स्टाईलप्रमाणे देशी शैलीसोबतच, मुख्य प्रवाहातील चित्रपटसृष्टीतील तडका देखील या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. निशांची ही दोन भावांची कथा आहे, जे एकसारखे दिसतात पण आयुष्यात पूर्णपणे वेगळ्या मार्गांवर आहेत आणि ज्यांचे निर्णय त्यांचं भवितव्य ठरवतात. हा चित्रपट जबरदस्त अॅक्शन, इमोशन्स आणि भावूक क्षणांची हमी देत आहे. वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद झीशान अय्युब आणि कुमुद मिश्रा यांसारखे तगडे कलाकार देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. निशांची 19 सप्टेंबर 2025 ला चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
'निशांची'चा पहिला लूक पोस्टर आणि टीझर दोन्ही तुम्हाला 'गँग्स ऑफ वासेपूर'ची आठवण करुन देतात. हा चित्रपट प्रेम, सूड आणि नशीबाच्या स्पर्धेच्या जगाची झलक देतो. हा चित्रपट पूर्पणे मसाला असणार आहे. निशांची' हा केवळ एक चित्रपट नाही तर मोठ्या पडद्यासाठी बनवलेला एक सिनेमॅटिक रोलरकोस्टर असल्याचं दिसत आहे.
FAQ
1) ऐश्वर्य ठाकरे कोण आहे?
ऐश्वर्य ठाकरे दिवंगत शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा नातू आणि स्मिता ठाकरे व जयदेव ठाकरे यांचा मुलगा आहे. त्याचा जन्म मुंबईत झाला. तो राजकारणात सक्रिय नसून बॉलिवूड चित्रपटसृष्टीत करिअर करत आहे.
2) ऐश्वर्य ठाकरे यांचे शिक्षण आणि पार्श्वभूमी काय आहे?
ऐश्वर्य ठाकरेने आपले शिक्षण मुंबईत पूर्ण केले. त्याला चित्रपट, संगीत आणि कला यामध्ये आवड आहे. त्याने 2015 मध्ये संजय लीला भन्साळी यांच्या बाजीराव मस्तानी चित्रपटात सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केलं.
3) ऐश्वर्य ठाकरेच्या चित्रपटाचं नाव काय?
ऐश्वर्य ठाकरे बॉलिवूडमध्ये अभिनेता म्हणून पदार्पण करत आहेत. त्याने दिग्दर्शक अनुराग कश्यपच्या 'निशांजी' चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली आहे, ज्याचे चित्रीकरण लखनऊ येथे 69 दिवसांत पूर्ण झाले. हा चित्रपट 19 सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. तसंच, तो एक उत्तम नृत्यदिग्दर्शक (कोरिओग्राफर) देखील आहे.