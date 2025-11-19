English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अक्षय-अनुपम यांचा ‘स्पेशल 26’ स्टाईल लूट!, बनावट अधिकारी बनून 7.11 कोटींची लूट! बेंगळुरू हादरले

बेंगलुरुमध्ये काही अज्ञात दरोडेखोरांनी HDFC Bank च्या कॅश वॅनमधून करोडो रुपयांची लूट केली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 07:03 PM IST
अक्षय-अनुपम यांचा ‘स्पेशल 26’ स्टाईल लूट!, बनावट अधिकारी बनून 7.11 कोटींची लूट! बेंगळुरू हादरले

Bengaluru Robbery: बेंगळुरूमधून बुधवारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एचडीएफसी बँकेच्या एटीएमसाठी पैसे भरून नेणाऱ्या कॅश फाइलिंग वॅनमधून तब्बल 7.11 कोटी रुपये लुटण्यात आले असून कॅश वॅनमधील कर्मचाऱ्यांचेही अज्ञात दरोडेखोरांनी अपहरण केले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ही घटना सीएमएस कॅश वॅन जेपी नगर शाखेतून पैसे घेऊन बाहेर पडत असताना घडली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टोयोटा इनोव्हा गाडीत आलेल्या दरोडेखोरांनी कॅश वॅनला अडवले. त्यांनी वॅनच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले की ते केंद्रीय कर विभागाचे अधिकारी आहेत आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्याची गरज आहे. कर्मचारी काही समजून घेण्याच्या आतच दरोडेखोरांनी त्यांना धमकावून कॅशसह वॅनमधील सर्वांना जबरदस्तीने इनोव्हा गाडीत बसवले.

कर्मचाऱ्यांना डेअरी सर्कलमध्ये सोडले आणि पैसे घेऊन फरार

अपहरणानंतर दरोडेखोरांनी गाडी डेअरी सर्कलच्या दिशेने नेली. तेथे कॅश वॅनमधील कर्मचाऱ्यांना खाली सोडण्यात आले. मात्र त्यानंतर 7.11 कोटी रुपयांची रक्कम घेऊन दरोडेखोर फरार झाले. या घटनेनंतर तेथील परिसरात एकच खळबळ उडाली. 

दरम्यान, सुसंगठित टोळीचा सहभाग असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. दक्षिण विभागाच्या पोलिसांनी या घटनेच्या तपासासाठी विशेष पथके तयार केली आहेत. प्राथमिक चौकशीत ही लूट नीट आखलेल्या योजनेनुसार आणि एका सुसंगठित टोळीने केल्याचा संशय आहे.

पोलिसांकडून तपास सुरु

पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरोपी बन्नेरघट्टा रोडमार्गे पळून गेले असावेत असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.  संपूर्ण शहरात चेकपॉइंट्स; ग्रे रंगाच्या इनोव्हा गाड्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात आलं आहे.  घटनेनंतर पोलिसांनी शहरातील अनेक ठिकाणी नाकाबंदी लावली आहे. त्यासोबत अनेक ठिकाणी ग्रे रंगाच्या टोयोटा इनोव्हा गाड्यांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. 

याशिवाय जयनगर, डेअरी सर्कल आणि बन्नेरघट्टा रोड परिसरातील CCTV फुटेजची तपासणी सुरू आहे. तसेच या घटनेबाबत अधिकृत माहिती देण्यास पोलीस नकार देत आहेत. DCP साउथ लोकेश जगलासूर यांनी सांगितले की, तक्रारदाराकडून सविस्तर माहिती मिळेपर्यंत या प्रकरणाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केली जाणार नाही. कॅश वॅन लुटीच्या या धाडसी प्रकारामुळे बेंगळुरूमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांचा तपास वेगाने सुरू आहे.

FAQ

1. बेंगळुरूमध्ये नेमकी कोणती घटना घडली?

बुधवारी जेपी नगर परिसरात एचडीएफसी बँकेच्या एटीएमसाठी कॅश घेऊन जाणाऱ्या CMS कॅश वॅनमधून अज्ञात दरोडेखोरांनी 7.11 कोटी रुपये लुटले आणि वॅनमधील कर्मचाऱ्यांचे अपहरण केले.

2. ही घटना कशी घडली?

टोयोटा इनोव्हा (ग्रे रंगाची) गाडीत आलेल्या दरोडेखोरांनी कॅश वॅनला अडवले. ते केंद्रीय कर विभागाचे अधिकारी असल्याचे सांगून कागदपत्रांची तपासणी करायची आहे असे सांगितले. कर्मचाऱ्यांना काही समजण्याआधीच त्यांनी त्यांना कॅशसह जबरदस्तीने इनोव्हामध्ये बसवले.

3. अपहरण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काय झाले?

दरोडेखोरांनी कर्मचाऱ्यांना डेअरी सर्कल येथे उतरवले आणि 7.11 कोटी रुपये घेऊन फरार झाले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Bengaluru RobberyCMS Cash Van LootedCrores Robbed In Daylight BengaluruRobbery Karnataka

इतर बातम्या

ICC ODI Ranking मध्ये रोहित शर्माची घसरण, नंबर 1 चा मुकुट उ...

स्पोर्ट्स