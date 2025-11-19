अक्षय-अनुपम यांचा ‘स्पेशल 26’ स्टाईल लूट!, बनावट अधिकारी बनून 7.11 कोटींची लूट! बेंगळुरू हादरले

Bengaluru Robbery: बेंगळुरूमधून बुधवारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एचडीएफसी बँकेच्या एटीएमसाठी पैसे भरून नेणाऱ्या कॅश फाइलिंग वॅनमधून तब्बल 7.11 कोटी रुपये लुटण्यात आले असून कॅश वॅनमधील कर्मचाऱ्यांचेही अज्ञात दरोडेखोरांनी अपहरण केले आहे.
ही घटना सीएमएस कॅश वॅन जेपी नगर शाखेतून पैसे घेऊन बाहेर पडत असताना घडली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टोयोटा इनोव्हा गाडीत आलेल्या दरोडेखोरांनी कॅश वॅनला अडवले. त्यांनी वॅनच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले की ते केंद्रीय कर विभागाचे अधिकारी आहेत आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्याची गरज आहे. कर्मचारी काही समजून घेण्याच्या आतच दरोडेखोरांनी त्यांना धमकावून कॅशसह वॅनमधील सर्वांना जबरदस्तीने इनोव्हा गाडीत बसवले.
अपहरणानंतर दरोडेखोरांनी गाडी डेअरी सर्कलच्या दिशेने नेली. तेथे कॅश वॅनमधील कर्मचाऱ्यांना खाली सोडण्यात आले. मात्र त्यानंतर 7.11 कोटी रुपयांची रक्कम घेऊन दरोडेखोर फरार झाले. या घटनेनंतर तेथील परिसरात एकच खळबळ उडाली.
दरम्यान, सुसंगठित टोळीचा सहभाग असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. दक्षिण विभागाच्या पोलिसांनी या घटनेच्या तपासासाठी विशेष पथके तयार केली आहेत. प्राथमिक चौकशीत ही लूट नीट आखलेल्या योजनेनुसार आणि एका सुसंगठित टोळीने केल्याचा संशय आहे.
पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरोपी बन्नेरघट्टा रोडमार्गे पळून गेले असावेत असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. संपूर्ण शहरात चेकपॉइंट्स; ग्रे रंगाच्या इनोव्हा गाड्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात आलं आहे. घटनेनंतर पोलिसांनी शहरातील अनेक ठिकाणी नाकाबंदी लावली आहे. त्यासोबत अनेक ठिकाणी ग्रे रंगाच्या टोयोटा इनोव्हा गाड्यांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे.
याशिवाय जयनगर, डेअरी सर्कल आणि बन्नेरघट्टा रोड परिसरातील CCTV फुटेजची तपासणी सुरू आहे. तसेच या घटनेबाबत अधिकृत माहिती देण्यास पोलीस नकार देत आहेत. DCP साउथ लोकेश जगलासूर यांनी सांगितले की, तक्रारदाराकडून सविस्तर माहिती मिळेपर्यंत या प्रकरणाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केली जाणार नाही. कॅश वॅन लुटीच्या या धाडसी प्रकारामुळे बेंगळुरूमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांचा तपास वेगाने सुरू आहे.
FAQ
1. बेंगळुरूमध्ये नेमकी कोणती घटना घडली?
बुधवारी जेपी नगर परिसरात एचडीएफसी बँकेच्या एटीएमसाठी कॅश घेऊन जाणाऱ्या CMS कॅश वॅनमधून अज्ञात दरोडेखोरांनी 7.11 कोटी रुपये लुटले आणि वॅनमधील कर्मचाऱ्यांचे अपहरण केले.
2. ही घटना कशी घडली?
टोयोटा इनोव्हा (ग्रे रंगाची) गाडीत आलेल्या दरोडेखोरांनी कॅश वॅनला अडवले. ते केंद्रीय कर विभागाचे अधिकारी असल्याचे सांगून कागदपत्रांची तपासणी करायची आहे असे सांगितले. कर्मचाऱ्यांना काही समजण्याआधीच त्यांनी त्यांना कॅशसह जबरदस्तीने इनोव्हामध्ये बसवले.
3. अपहरण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काय झाले?
दरोडेखोरांनी कर्मचाऱ्यांना डेअरी सर्कल येथे उतरवले आणि 7.11 कोटी रुपये घेऊन फरार झाले.