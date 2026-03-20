Vikaram Gokhale Upcoming Movie:  विक्रम गोखले हे नाव घेताच जणू कला विश्वात बहारच येते. रंगभूमीपासून तर चित्रपटांपर्यंत त्यांचा अभिनय प्रवास हा खासच होता. त्यांच्या निधनाच्या 3 वर्षांनंतर त्यांचा अखेरचा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून याचा पहिला पोस्टर समोर आला आहे. पहा फोटो...

प्रिती वेद | Updated: Mar 20, 2026, 04:10 PM IST
विक्रम गोखले यांच्या निधनानंतर 3 वर्षांनी रिलीज होणार चित्रपट; डोळे पाणावतील असा पोस्टर प्रदर्शित
(photo Credit- Social Media)

Vikram Gokhale Last Marathi Film: मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीत आपली वेगळी छाप सोडणारे ‘विक्रम गोखले’ यांचा शेवटचा चित्रपट आता प्रेक्षकांसमोर येणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. गुढी पाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर या चित्रपटाचे पोस्टर समोर आले आणि त्यानंतर ‘बेवारस’ या चित्रपटाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. भावनिक कथानक आणि दमदार कलाकारांची फळी यामुळे हा सिनेमा विशेष ठरणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या चित्रपटातून एक वेगळी आणि मनाला भिडणारी कथा प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे.

चित्रपटाची निर्मिती आणि टीम

‘बेवारस’ हा चित्रपट हरिणी प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली तयार झाला असून ‘रिया कुमार’ आणि ‘नितीन विचारे’ यांनी त्याची निर्मिती केली आहे. शिव आर्यन फिल्म्सकडून या चित्रपटाची प्रस्तुती केली जात आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन ‘विजय राणे’ यांनी केले असून कथा देखील त्यांनीच साकारली आहे. पटकथा आणि संवाद ‘शिरीष लाटकर’ यांचे आहेत. संगीताची जबाबदारी ‘विवेक आपटे’, ‘यूजीन डिसोझा’ आणि ‘महेश कोळी’ यांनी सांभाळली आहे.

या चित्रपटात ‘विक्रम गोखले’ यांच्यासोबत ‘तेजस्विनी पंडित’, ‘रोहिणी हट्टंगडी’, ‘उषा नाईक’, ‘निहार गिते’, ‘ऋतुजा बागवे’, ‘उदय टिकेकर’, ‘विद्याधर जोशी’, ‘श्रीजित मराठे’ आणि ‘आदित्य देशमुख’ अशा अनेक कलाकारांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. प्रत्येक पात्र कथेला वेगळा रंग देताना दिसणार आहे.

पोस्टरमधून दिसलेली भावना

चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये ‘विक्रम गोखले’ एका लहान मुलाला मिठी मारताना दिसतात, ज्यामुळे कथेतला भावनिक बाज स्पष्ट होतो. हे दृश्य पाहूनच प्रेक्षकांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले आहे. चित्रपटात अनाथ मुलांच्या जीवनाशी संबंधित संवेदनशील विषय मांडण्यात आला आहे.

कथानकाचा वेगळा पैलू

या सिनेमात ‘विक्रम गोखले’ यांनी आबाजी नावाच्या व्यक्तीची भूमिका साकारली आहे, जे अनाथालय चालवतात. एका लहान मुलाचा संघर्ष, त्याचे हक्क आणि त्यासाठी त्याने उचललेले पाऊल ही कथा प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणारी आहे. समाजातील वास्तव दाखवणारा हा चित्रपट भावनिक आणि प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.

पहा पोस्टर...

bevaras Movie

प्रेक्षकांमध्ये वाढली उत्सुकता

‘विक्रम गोखले’ यांचा हा अखेरचा चित्रपट असल्यामुळे चाहत्यांसाठी तो अधिक खास ठरणार आहे. चित्रपटाची रिलीज डेट अद्याप जाहीर झालेली नसली, तरी या सिनेमाबद्दलची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

