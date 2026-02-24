"थिएटरमध्ये आजही त्याच्यासाठी एक सीट रिकामी असते..."; दिवंगत पतीच्या आठवणीत 'या' मराठी अभिनेत्रीने व्यक्त केल्या भावना

Actress Shilpa Shinde Emotional Post on Husband: छोट्या पडद्यावर ‘अंगूरी भाभी’ बनून प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या अभिनेत्री शुभांगी अत्रेचे वैयक्तिक आयुष्य अनेक चढ-उतारांनी भरलेले राहिले आहे. पतीपासून वेगळे होणे, सिंगल मदर म्हणून जबाबदाऱ्या पेलणे आणि नंतर पतीच्या निधनाचे दुःख सोसूनही तिने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणे थांबवले नाही. ‘भाभीजी घर पर है’ या मालिकेशी 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ जोडलेली शुभांगी, आता मालिकेत शिल्पा शिंदेच्या पुनरागमनानंतरही कोणतीही खंत व्यक्त करत नाही.
सध्या शुभांगी Bhabiji Ghar Par Hai: Fun On The Run या मालिकेवर आधारित चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. आपल्या आयुष्यातील कठीण काळाबद्दल बोलताना ती भावूक झाली. शुभांगीने सांगितले, 'गेले तीन-चार वर्ष माझ्यासाठी खूप कठीण होते. मी माझ्या वैयक्तिक गोष्टींबद्दल कधीच बोलत नाही. माझे फारसे मित्रमंडळीही नाहीत. माझ्यासाठी माझं घर आणि काम एवढंच महत्वाचं आहे.'
तिने पतीपासून वेगळे झालेल्या काळाचे आठवणी शेअर करत पुढे सांगितले, 'गेल्या वर्षी पीयूषचं निधन झालं तेव्हा मी कोसळले होते. पण मला विश्वास आहे की पीयूषचा आशीर्वाद माझ्यावर आणि आमच्या लेकीवर कायम आहे. मला पीयूषच्या चांगल्या आठवणी जपून ठेवायच्या आहेत. आता मी भोपाळला घरी जाईन तेव्हा आईवडिलांसोबत सिनेमा पाहणार आहे. तिथे मी पीयूषसाठीही एक सीट राखेन. कारण अभिनेत्रीच्या होण्याच्या माझ्या प्रवासात पीयूषने मला खूप पाठिंबा दिला. त्याच्यासाठी ही जागा राखणे माझ्या वचनाचाच भाग आहे.'
शुभांगीची मुलगी आता 20 वर्षांची आहे. मुलीबद्दल बोलताना तिने सांगितले, 'तरुणपणी आई झाल्याचे अनेक फायदे असतात हे आता जाणवतं. आधी मला वाटायचं की मी खूप लवकर आई झाले, पण मी मदरहूड खूप एन्जॉय करते. काम करताना मला अनेकदा दुखापत होते, तेव्हा माझी लेक मला म्हणते, ‘आई, तू अजून लहान आहेस. थोडं सोशल व्हायला हवं.’ नुकतंच तिला अमेरिका शिकायला जावे लागले, तेव्हा तिला माझी काळजी वाटत होती. खरं सांगू, मुली या वरदान असतात.'
शुभांगीच्या वैयक्तिक संघर्षांनी प्रेक्षकांना प्रेरणा दिली आहे. एका बाजूला वैयक्तिक दुःख आणि आव्हानं, तर दुसऱ्या बाजूला करिअरमध्ये यश आणि चाहत्यांचा पाठिंबा. तिने दाखवून दिलं आहे की, आयुष्यात कितीही कठीण प्रसंग आले तरी मेहनत, चिकाटी आणि सकारात्मक विचारांनी जीवनात पुढे जाता येतं.
तिच्या सोशल मीडिया पोस्ट्सवर चाहत्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसतोय. अनेकांनी तिच्या धैर्याचे कौतुक केले, तर काहींनी तिच्या मुलीबाबतच्या प्रेमळ अनुभवांबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या. शुभांगीच्या या भावनिक आणि प्रेरणादायी प्रवासाने चाहत्यांना तिच्या व्यक्तिमत्वाची खरी छटा दाखवली आहे.
अशाप्रकारे शुभांगी अत्रेच्या आयुष्यातील हा टप्पा, वैयक्तिक दुःख, संघर्ष, प्रेम आणि करिअर या सर्वांचा संगम ठरतो. तिच्या पतीच्या आठवणींना उजाळा देताना आणि लेकीच्या संगोपनात ती प्रेक्षकांसमोर एक मजबूत, संवेदनशील आणि प्रेरणादायी प्रतिमा उभी करत आहे.