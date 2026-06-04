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"मी निर्मात्यांवर लैंगिक छळाचे खोटे आरोप..." शिल्पा शिंदेच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद, 11 वर्षानी कबुली; आता NGO कडून अटकेची मागणी

Shilpa Shinde's statement sparks new controversy: शिल्पा शिंदेने लैंगिक छळाचा खोटा गुन्हा दाखल केल्याची कबुली दिली आहे. यानंतर आता एका स्वयंसेवी संस्थेने तिच्या अटकेची मागणी केली.  शिल्पाने आत्महत्या करणार होती असाही दावा केला.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 04, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:56 PM IST
"मी निर्मात्यांवर लैंगिक छळाचे खोटे आरोप..." शिल्पा शिंदेच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद, 11 वर्षानी कबुली; आता NGO कडून अटकेची मागणी

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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