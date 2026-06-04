"मी निर्मात्यांवर लैंगिक छळाचे खोटे आरोप..." शिल्पा शिंदेच्या वक्तव्यामुळे नवा वाद, 11 वर्षानी कबुली; आता NGO कडून अटकेची मागणी

Bhabiji Ghar Par Hain Actress Shilpa Shinde falsely accused producers of sexual harassment: ‘भाभीजी घर पर हैं’ या लोकप्रिय मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री शिल्पा शिंदे सध्या एका वक्तव्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. एका पॉडकास्टमधील तिच्या खुलाशानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली असून अनेक कलाकार, चाहते आणि विविध संघटनांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. कॉमेडियन भारती सिंह आणि हर्ष लिंबाचिया यांच्या पॉडकास्टमध्ये शिल्पा शिंदे हिने तिच्या करिअरमधील काही जुन्या घटनांचा उल्लेख केला. या चर्चेदरम्यान तिने ‘भाभीजी घर पर हैं’ मालिकेच्या काळातील वादग्रस्त प्रकरणावर भाष्य केले. तिच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर विविध स्तरांवरून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आणि प्रकरणाने नवे वळण घेतले.
'भाबीजी घर पर हैं' या लोकप्रिय मालिकेतून बाहेर पडताना अभिनेत्री शिल्पा शिंदे हिने 2017 मध्ये मालिकेचे निर्माते संजय कोहली यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. मानधन न देणे आणि लैंगिक छळ केल्याच्या तिच्या या आरोपांमुळे त्यावेळी संपूर्ण टीव्ही सृष्टीत मोठी खळबळ माजली होती. आता तब्बल ११ वर्षांनंतर शिल्पाने या प्रकरणी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. आपण निर्मात्यांवर केलेले लैंगिक छळाचे ते आरोप पूर्णपणे खोटे होते, अशी कबुली तिने आता दिली आहे.
या वादानंतर पुरुषांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने शिल्पा शिंदे हीच्याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. संबंधित संस्थेने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर हा विषय अधिकच चर्चेत आला.
दरम्यान, एका शोमध्ये शिल्पासोबत सहभागी झालेली अभिनेत्री हिना खान हिनेही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा एखादा वाद जिंकण्यासाठी होऊ नये, असे मत तिने व्यक्त केले. अशा घटनांमुळे वास्तविक पीडित व्यक्तींच्या तक्रारींकडे संशयाने पाहिले जाऊ शकते आणि त्यामुळे तिच्या न्यायप्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही तिने नमूद केले. अभिनेत्री पूजा बेदी हिनेदेखील या विषयावर भाष्य करत कायद्याचा गैरवापर कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नसल्याचे म्हटले. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या तरतुदींचा वापर जबाबदारीने झाला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. खोटे आरोप झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ संबंधित व्यक्तीवरच होत नाही, तर समाजातील विश्वासाच्या वातावरणावरही होतो, असे त्यांनी सांगितले.
वाढत्या टीकेनंतर शिल्पा शिंदेने स्वतःचा व्हिडीओ प्रसिद्ध करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. तिने सांगितले की, त्या काळात त्या प्रचंड मानसिक तणावाखाली होती आणि अनेक गोष्टींमुळे त्रस्त होती. त्या काळातील परिस्थिती समजून घेतल्याशिवाय तिच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये, असे तिने म्हटले.
शिल्पा यांनी आपल्या व्हिडीओमध्ये वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षांचाही उल्लेख केला. काही घटनांचा आपल्या मानसिक आरोग्यावर खोल परिणाम झाला होता, असे सांगताना तिने भावनिक प्रतिक्रिया दिली. त्या काळात आपण अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात होतो आणि जीवनाबद्दलही नकारात्मक विचार मनात येत होते, असे तिने स्पष्ट केले. तसेच, अनेक वर्षांपासून मनात दडवून ठेवलेल्या गोष्टींबद्दल आता खुलेपणाने बोलण्याचा निर्णय घेतल्याचेही तीने सांगितले. आपले वक्तव्य प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी किंवा कोणत्याही नव्या प्रकल्पाच्या प्रचारासाठी नसून, स्वतःचा अनुभव मांडण्याचा प्रयत्न असल्याचे तिने स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, 2015 मध्ये ‘भाभीजी घर पर हैं’ मालिकेत अंगुरी भाभीची भूमिका साकारल्यानंतर शिल्पा शिंदे प्रचंड लोकप्रिय झाली होती. मात्र पुढील वर्षी तिने निर्माते आणि निर्मिती संस्थेविरोधात गंभीर आरोप करत मालिकेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या प्रकरणावर अनेक वर्षे चर्चा सुरू राहिली होती.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी शिल्पा शिंदेने पुन्हा एकदा त्याच मालिकेत पुनरागमन केले. त्यामुळे जुन्या वादांवर पडदा पडल्याचे मानले जात असतानाच आता तिच्या नव्या वक्तव्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
सध्या सोशल मीडियावर या प्रकरणाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण शिल्पा शिंदे यांच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक करत आहेत, तर काही जण तिच्या वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. मनोरंजन विश्वातही या विषयावर चर्चा सुरू असून येत्या काळात या वादावर आणखी प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.