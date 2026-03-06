'कॉन्ट्रॅक्ट विवादातले आरोप निराधार...' बालाजी टेलीफिल्म्स वादावर राज शांडिल्यचं मोठं विधान

फिल्ममेकर राज शांडिल्य आणि बालाजी टेलीफिल्म्स यांच्यात सध्या कॉन्ट्रॅक्टसंदर्भातील वाद चर्चेत आहे. यावेळी, राज शांडिल्याने एक निवेदन जारी करून स्वतःवर केलेले आरोप निराधार असल्याचे सांगितले आणि स्पष्ट केले की, त्यांची आगामी फिल्म ‘भागम भाग 2’ ठरलेल्या योजनेनुसार सुरू आहे.
राज शांडिल्याचे म्हणणे आहे की, त्यांनी आपल्या कॉन्ट्रॅक्ट अंतर्गत कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून बालाजी टेलीफिल्म्ससोबतची व्यवस्था समाप्त करण्याचा नोटीस दिला होता. नोटीस दिल्यापासून दोन आठवड्यांहून अधिक वेळ झाला असून, जर कंपनीकडे हा निर्णय आव्हान करण्याचा ठोस आधार असता, तर ती सिव्हिल कोर्टात जाऊ शकली असती; पण आतापर्यंत अशी कोणतीही कायदेशीर कारवाई सुरू झालेली नाही.
डायरेक्टरच्या मते, त्यांच्यावर आता वाढीव आणि निराधार आपराधिक आरोप लादले जात आहेत. त्यांनी हे दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले आणि स्पष्ट केले की, त्यांना त्यांच्या कायदेशीर स्थितीवर पूर्ण विश्वास आहे आणि कोणत्याही आरोपाला ते कायदेशीर मार्गाने प्रतिसाद देतील.
हा विवाद त्या कॉन्ट्रॅक्टशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे, जो राज शांडिल्याने बालाजी टेलीफिल्म्सच्या प्रमुख एकता कपूर यांच्या कंपनीसोबत केला होता. रिपोर्ट्सनुसार, या डीलअंतर्गत त्यांना तीन चित्रपटांचे दिग्दर्शन करायचे होते. आरोप असा आहे की, तिसरी फिल्म पूर्ण न करता त्यांनी इतर प्रोजेक्ट्सवर काम सुरू केले, ज्यात ‘भागम भाग 2’ देखील आहे.
दुसरीकडे, राज शांडिल्याचा दावा आहे की त्यांनी नियमांनुसार हे करार संपवले आणि ‘भागम भाग 2’ च्या योजनेत कोणताही बदल झालेला नाही. फिल्मचे काम ठरलेल्या शेड्यूलनुसार पुढे चालू राहणार आहे.
राज शांडिल्याने फिल्म आणि क्रिएटिव इंडस्ट्रीशी संबंधित लोकांनाही आवाहन केले की, अशा प्रकरणांमध्ये दबाव आणण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींकडे लक्ष द्यावे आणि भविष्यात व्यावसायिक भागीदारी करताना आपली स्वतंत्र मते ठरवावी. संदर्भासाठी, ‘भागम भाग’ ही फिल्म २००६ मध्ये प्रदर्शित झाली होती. प्रियदर्शन दिग्दर्शित या कॉमेडीमध्ये अक्षय कुमार, गोविंदा आणि लारा दत्ता यांसारखे कलाकार होते. ही फिल्म तिच्या जलद गतीच्या कॉमेडी, गैरसमजुती आणि मजेदार भागदौडमुळे प्रेक्षकांना आवडली होती आणि बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरली.
आता या फिल्मचा सिक्वेल ‘भागम भाग 2’ तयार केला जात आहे, ज्याचे दिग्दर्शन राज शांडिल्याने केले आहे. या चित्रपटात पुन्हा अक्षय कुमार आणि परेश रावल यांसारखे कलाकार दिसण्याची चर्चा आहे. मेकर्स या सिक्वेलला मूळ भागाप्रमाणे फुल कॉमेडी आणि एंटरटेनमेंटने भरपूर बनवण्याची योजना आखत आहेत.