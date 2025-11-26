English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अभिनयाचा बादशाह आणि दिग्दर्शनाचा सम्राट; भरत जाधव–महेश मांजरेकर प्रथमच एकत्र

दिग्गज कलाकार महेश मांजरेकर आणि भरत जाधव यांचे नविन नाटक लवकरच प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. शुभारंभाची तारीख नुकतीच जाहीर झाली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 26, 2025, 01:44 PM IST
अभिनयाचा बादशाह आणि दिग्दर्शनाचा सम्राट; भरत जाधव–महेश मांजरेकर प्रथमच एकत्र

मराठी रंगभूमीवर गेल्या काही वर्षांत अनेक नवे नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. ह्या काळात मनोरंजनप्रेमींना नवनवीन कथानकं आणि रंगभूमीवरील अभिनयाचा अनुभव मिळत आहे. अशातच आता मराठी सिनेसृष्टीतील दोन दिग्गज कलाकार महेश मांजरेकर आणि भरत जाधव एका मंचावर एकत्र येत आहेत. एक अभिनयाचा बादशाह तर दुसरा दिग्दर्शनाचा बाप; ही जोडी पहिल्यांदा रंगभूमीवर प्रेक्षकांसमोर झळकणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नाटकाची कथा आणि थीम

‘शंकर-जयकिशन’ हे नाटक विनोदी, हृदयस्पर्शी आणि नातेसंबंधांचा वेध घेणारे आहे. या नाटकात वडील-मुलीच्या नात्यातील गुंतागुंत, वर्षानुवर्षे दडलेली कटुता, आणि अचानक आयुष्यात आलेल्या एका अनपेक्षित व्यक्तीमुळे बदलणारे समीकरण प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. नाटकात वडील-मुलीच्या नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीचा प्रवेश होतो, आणि त्याच्या या आगमनामागचे गूढ रहस्य आणि त्याचा प्रभाव कथानकात रुजवला आहे. प्रेक्षकांसाठी हा रहस्याचा खुलासा पाहणे नक्कीच मनोरंजक ठरणार आहे.

दिग्गज कलाकारांचा संगम

या नाटकात भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर या दोघांचा एकत्रित प्रयोग पहिल्यांदा रंगभूमीवर दिसणार आहे. महेश मांजरेकर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटांमध्ये भरत जाधव अनेकदा काम करत आले आहेत, पण रंगभूमीवर ही जोडी पहिल्यांदा एकत्र येत आहे. महेश मांजरेकर यांनी 29 वर्षांनंतर रंगभूमीवर पुनरागमन करत असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी म्हटले, 'नाटक माझ्यासाठी नेहमीच विशेष राहिले आहे. चित्रपटांमुळे मला रंगभूमीला वेळ देणे शक्य झाले नाही, पण आता जितका जमेल तो वेळ मी रंगभूमीसाठी देणार आहे. ‘शंकर-जयकिशन’ हे कथानक वाचल्यावर मला जाणवले की हे नाटक नक्कीच रंगभूमीवर येणे आवश्यक आहे. भरतसोबत काम केल्याचा अनुभव नेहमीच खास राहतो आणि आता आम्ही रंगभूमीवर एकत्र येतोय. आमच्या अनुभवांची देवाणघेवाण प्रेक्षकांसाठी वेगळाच अनुभव ठरेल.'

भरत जाधव यांनी या अनुभवावर उत्साह व्यक्त करत सांगितले, 'महेशजी आणि मी अनेक वर्षे एकाच इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आलो आहोत. आमची मैत्री आणि कामाची समज रंगभूमीवर आणखी स्पष्ट होते. आमची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल. आमच्या अभिनयातील संवेदनशीलता आणि ऊर्जा एकत्रित रंगभूमीवर वेगळे परिणाम निर्माण करेल. 'निर्मिती, दिग्दर्शन आणि कलाकार ‘शंकर-जयकिशन’ नाटकाची निर्मिती भरत जाधव एंटरटेन्मेंट करत आहे. दिग्दर्शन सुरज पारसनीस यांनी केले असून, नाटकाचे लेखन विराजस कुलकर्णी यांनी केले आहे. गीतांची रचना क्षितिज पटवर्धन यांनी केली आहे. या नाटकात प्रमुख भूमिका शिवानी रांगोळे, भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर यांनी साकारल्या आहेत.

सुरज पारसनीस म्हणतात, 'हे नाटक फक्त हसवणार नाही, तर नात्यांमधल्या अदृश्य धाग्यांना भिडणारं आहे. वडील-मुलीच्या नात्याची वेगळी बाजू प्रेक्षकांसमोर आणली आहे. मैत्री, प्रेम आणि पित्याच्या नात्याचा अनुभव प्रेक्षकांना मिळणार आहे.'

शुभारंभ आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता

‘शंकर-जयकिशन’ नाटकाचा शुभारंभ 19 डिसेंबर रोजी विलेपार्ले येथील दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात होणार आहे. प्रेक्षकांसाठी हा अनुभव हृदयस्पर्शी, मनोरंजक आणि विनोदी ठरणार असल्याची अपेक्षा आहे.

FAQ

‘शंकर-जयकिशन’ नाटकाची कथा काय आहे?
हे नाटक वडील-मुलीच्या नात्यावर आधारित आहे. कथेत वर्षानुवर्षे दडलेली कटुता, नात्याच्या गुंतागुंती आणि अचानक आयुष्यात आलेल्या एका व्यक्तीमुळे बदलणारे समीकरण प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. प्रेक्षकांसाठी तिसऱ्या व्यक्तीमागील गूढ रहस्य आणि त्याचा परिणाम मुख्य आकर्षण ठरणार आहे.

या नाटकात कोणकोणते कलाकार आहेत?
नाटकात महेश मांजरेकर, भरत जाधव आणि शिवानी रांगोळे प्रमुख भूमिकांमध्ये आहेत. हे नाटक महेश मांजरेकर आणि भरत जाधव यांचे रंगभूमीवरील पहिले संयुक्त प्रयोग आहे.

नाटकाचा शुभारंभ आणि ठिकाण कुठे आहे?
‘शंकर-जयकिशन’ नाटकाचा शुभारंभ 19 डिसेंबर रोजी विलेपार्ले येथील दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात होणार आहे. प्रेक्षकांसाठी हा अनुभव हृदयस्पर्शी आणि मनोरंजक ठरणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
mahesh manjrekar on why chhaava hitmahesh manjrekar on vicky kaushal chhaavavicky kaushal chhaava hit reasonentertainment newsEntertainment

इतर बातम्या

India vs South Africa 2nd Test: टीम इंडिया घराच्या मैदानावर...

स्पोर्ट्स