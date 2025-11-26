अभिनयाचा बादशाह आणि दिग्दर्शनाचा सम्राट; भरत जाधव–महेश मांजरेकर प्रथमच एकत्र

मराठी रंगभूमीवर गेल्या काही वर्षांत अनेक नवे नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. ह्या काळात मनोरंजनप्रेमींना नवनवीन कथानकं आणि रंगभूमीवरील अभिनयाचा अनुभव मिळत आहे. अशातच आता मराठी सिनेसृष्टीतील दोन दिग्गज कलाकार महेश मांजरेकर आणि भरत जाधव एका मंचावर एकत्र येत आहेत. एक अभिनयाचा बादशाह तर दुसरा दिग्दर्शनाचा बाप; ही जोडी पहिल्यांदा रंगभूमीवर प्रेक्षकांसमोर झळकणार आहे.
‘शंकर-जयकिशन’ हे नाटक विनोदी, हृदयस्पर्शी आणि नातेसंबंधांचा वेध घेणारे आहे. या नाटकात वडील-मुलीच्या नात्यातील गुंतागुंत, वर्षानुवर्षे दडलेली कटुता, आणि अचानक आयुष्यात आलेल्या एका अनपेक्षित व्यक्तीमुळे बदलणारे समीकरण प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. नाटकात वडील-मुलीच्या नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीचा प्रवेश होतो, आणि त्याच्या या आगमनामागचे गूढ रहस्य आणि त्याचा प्रभाव कथानकात रुजवला आहे. प्रेक्षकांसाठी हा रहस्याचा खुलासा पाहणे नक्कीच मनोरंजक ठरणार आहे.
या नाटकात भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर या दोघांचा एकत्रित प्रयोग पहिल्यांदा रंगभूमीवर दिसणार आहे. महेश मांजरेकर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटांमध्ये भरत जाधव अनेकदा काम करत आले आहेत, पण रंगभूमीवर ही जोडी पहिल्यांदा एकत्र येत आहे. महेश मांजरेकर यांनी 29 वर्षांनंतर रंगभूमीवर पुनरागमन करत असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी म्हटले, 'नाटक माझ्यासाठी नेहमीच विशेष राहिले आहे. चित्रपटांमुळे मला रंगभूमीला वेळ देणे शक्य झाले नाही, पण आता जितका जमेल तो वेळ मी रंगभूमीसाठी देणार आहे. ‘शंकर-जयकिशन’ हे कथानक वाचल्यावर मला जाणवले की हे नाटक नक्कीच रंगभूमीवर येणे आवश्यक आहे. भरतसोबत काम केल्याचा अनुभव नेहमीच खास राहतो आणि आता आम्ही रंगभूमीवर एकत्र येतोय. आमच्या अनुभवांची देवाणघेवाण प्रेक्षकांसाठी वेगळाच अनुभव ठरेल.'
भरत जाधव यांनी या अनुभवावर उत्साह व्यक्त करत सांगितले, 'महेशजी आणि मी अनेक वर्षे एकाच इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आलो आहोत. आमची मैत्री आणि कामाची समज रंगभूमीवर आणखी स्पष्ट होते. आमची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल. आमच्या अभिनयातील संवेदनशीलता आणि ऊर्जा एकत्रित रंगभूमीवर वेगळे परिणाम निर्माण करेल. 'निर्मिती, दिग्दर्शन आणि कलाकार ‘शंकर-जयकिशन’ नाटकाची निर्मिती भरत जाधव एंटरटेन्मेंट करत आहे. दिग्दर्शन सुरज पारसनीस यांनी केले असून, नाटकाचे लेखन विराजस कुलकर्णी यांनी केले आहे. गीतांची रचना क्षितिज पटवर्धन यांनी केली आहे. या नाटकात प्रमुख भूमिका शिवानी रांगोळे, भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर यांनी साकारल्या आहेत.
सुरज पारसनीस म्हणतात, 'हे नाटक फक्त हसवणार नाही, तर नात्यांमधल्या अदृश्य धाग्यांना भिडणारं आहे. वडील-मुलीच्या नात्याची वेगळी बाजू प्रेक्षकांसमोर आणली आहे. मैत्री, प्रेम आणि पित्याच्या नात्याचा अनुभव प्रेक्षकांना मिळणार आहे.'
‘शंकर-जयकिशन’ नाटकाचा शुभारंभ 19 डिसेंबर रोजी विलेपार्ले येथील दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात होणार आहे. प्रेक्षकांसाठी हा अनुभव हृदयस्पर्शी, मनोरंजक आणि विनोदी ठरणार असल्याची अपेक्षा आहे.
