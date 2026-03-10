English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारती सिंहला AI चा फटका, आवाज वापरुन विकले प्रोडक्ट; VIDEO तून व्यक्त केला संताप!

Bharti Singh Exposes Online Ai Scam: ऑनलाइन स्कॅममध्ये कॉमेडियन भारती सिंहच्या आवाजाचा वापर झाल्याचा दावा समोर आला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 10, 2026, 02:09 PM IST
भारती सिंहला AI चा फटका, आवाज वापरुन विकले प्रोडक्ट; VIDEO तून व्यक्त केला संताप!

Comedian Bharti Singh: स्टार कॉमेडियन भारती सिंह आपल्या विनोदी शैलीसाठी ओळखली जाते. तिचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा असून, ती सोशल मीडियावर कायम चर्चेत राहते. दैनंदिन घडामोडी, विनोदी अनुभव आणि वैयक्तिक क्षण ती व्लॉगद्वारे चाहत्यांपर्यंत पोहोचवते. मात्र अलीकडेच तिनं सोशल मीडियावर एका ऑनलाइन स्कॅमबाबत माहिती शेअर केली आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

एआयद्वारे आवाजाचा गैरवापर

भारतीनं सांगितलं की काही स्कॅमर्स एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून तिच्या आवाजाचा गैरवापर करत आहेत आणि ऑनलाइन स्लिमिंग प्रॉडक्ट्सची विक्री करत आहेत. अनेक लोक या बनावट जाहिरातीवर विश्वास ठेवत आहेत, ज्यामुळे स्कॅमची जाणीव प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली नाही. भारतीला या बाबतीत माहिती मिळताच तिनं चाहत्यांना सावध केले आणि व्हिडिओ शेअर करून फेक जाहिरात असल्याचे स्पष्ट केले.

व्हिडिओत भारतीचं भावनिक भाष्य

व्हिडिओमध्ये भारती म्हणाली 'माझ्या नावाचा वापर करून स्कॅम केला जात आहे. चाहते आणि इतर नातेवाईक मला विचारतात, ‘हा प्रॉडक्ट खरंच वजन कमी करतो का?’ किंवा ‘तुम्ही हा प्रॉडक्ट वापरता का?’ असे प्रश्न येतात. मी या कंपनीला अजिबात ओळखत नाही. माझ्यासाठी ही फसवणूक आहे. मला न विचारता, माझ्या परवानगीशिवाय माझा आवाज बदलून हे प्रॉडक्ट विकले जात आहेत. लोकांनी हा व्हिडिओ मला पाठवला तेव्हा हे प्रकरण उघड झाले.'

भारती पुढे म्हणाली 'लोक माझ्यावर खूप विश्वास ठेवतात. हा प्रॉडक्ट खरा आहे की नाही, खरेदी करावी की नाही, याबद्दल विचारतात. मला माहित नाही, हा स्कॅम नेमकं कोण करत आहे. जाहिरातीमध्ये वापरलेला आवाज माझा वाटत असला तरी तो माझा आवाज नाही. या स्कॅमला बळी पडू नका.' तिने स्पष्ट केले की 'माझा चेहरा कदाचित जाहिरातीमध्ये वापरला गेला असेल, पण हा माझा आवाज नाही. माझ्या आईने देखील हा व्हिडिओ पाठवला आणि तिने विचारले, ‘हे खरं आहे का?’ ते खोटं आहे. माझा कंपनीशी किंवा ऑनलाइन विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांशी काहीही संबंध नाही.'

चाहत्यांसाठी संदेश

भारतीने चाहत्यांना या स्कॅमबाबत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. ती म्हणाली की, सोशल मीडियावर फेक जाहिरातींवर विश्वास ठेवू नका आणि कोणतेही उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी तपास करा. भारतीच्या या स्पष्ट संदेशामुळे चाहत्यांमध्ये जागरूकता वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

भारतीची लोकप्रियता

भारती सिंह ही फक्त कॉमेडीकर म्हणून नाही, तर सोशल मीडियावर सक्रिय व्यक्तिमत्व म्हणूनही ओळखली जाते. तिचा फॅन फॉलोइंग प्रचंड मोठा आहे. तिचे व्लॉग्स, सोशल मीडिया पोस्ट आणि लाईव्ह व्हिडिओज चाहत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. तिच्या विनोदामुळे, स्टेजवरील अंदाजामुळे आणि चाहत्यांशी केलेल्या संवादामुळे ती अनेकांच्या आवडती कलाकार बनली आहे.

