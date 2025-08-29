English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारती सिंहचा अनोखा संकल्प, बाप्पाासाठी बनवले तब्बल 1001 लाडू, मागितली 'ही' इच्छा

भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांनी कर्मचाऱ्यांसह 12 तासांमध्ये बाप्पासाठी 1001 लाडू बनवले आहेत. यावेळी तिने बाप्पाकडे खास इच्छा देखील व्यक्त केली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 29, 2025, 05:20 PM IST
भारती सिंहचा अनोखा संकल्प, बाप्पाासाठी बनवले तब्बल 1001 लाडू, मागितली 'ही' इच्छा

Bharti Singh : गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीनं बाप्पाचं स्वागत करतो. प्रसिद्ध कॉमेडियन भारती सिंह हिने यंदा बाप्पासाठी एक वेगळीच संकल्प केली. तिनं आणि तिचा नवरा हर्ष लिंबाचिया यांनी मिळून बाप्पासाठी तब्बल 1001 लाडू बनवण्याचा निर्णय घेतला.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीने तिच्या लेटेस्ट व्लॉगमध्ये या लाडू बनवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया दाखवली आहे. दुपारी 2 वाजता दोघे ऑफिसमध्ये पोहोचले आणि त्यांच्या टीमसह कामाला सुरुवात केली. जवळपास 12 तास चाललेल्या या मेहनतीनंतर रात्री 1 वाजेपर्यंत केवळ 1001 नाही तर त्याहून अधिक लाडू तयार करण्यात आले.

भारती-हर्षची धमाल केमिस्ट्री

लाडू तयार करताना भारती आणि हर्षने एकमेकांची सतत टिंगलटवाळी केली. भारतीनं कबूल केलं की ती कोणत्याही मोजमापाशिवाय साहित्य मिसळत होती आणि योग्य लाडू होतील का नाही हे बाप्पाच्या हाती सोडून दिलं होतं. तर हर्ष नारळ किसताना दिसला; मात्र भारतीनं त्याला चिडवत तू फक्त एकच नारळ किसलास असं म्हटलं. त्यावर हर्षनंही गंमतीत उत्तर दिलं, तू लाडू कमी आणि व्लॉग जास्त करतेस.

मोठा मोदक आणि मजेदार क्षण

या व्लॉगमध्ये भारतीनं बाप्पासाठी एक मोठा मोदकही तयार केला. त्याला पाहून ती स्वतःच खळखळून हसताना दिसली. कामाच्या दरम्यान, थकलेल्या एका टीम मेंबरनं बाल्कनीतून पळून जाण्याचा अभिनय केला. त्यावर भारतीनं चटकन म्हणाली, 'तो पळायचा प्रयत्न करतोय, पण लाडू पूर्ण होईपर्यंत कोणीही पळू शकत नाही'. 

भारतीनं यावेळी स्पष्ट सांगितलं की हा संकल्प पूर्ण करणं फक्त टीमवर्कमुळे शक्य झालं. तिची संपूर्ण टीम नैनी, स्वयंपाकी, ड्रायव्हर, ऑफिस स्टाफ आणि बिल्डिंगमधले मुलं या सगळ्यांनी मिळून अथक परिश्रम घेतले. ती म्हणाली, 'आज त्यांची सुट्टी होती, तरी सगळ्यांनी वेळ काढला. त्यांच्या मेहनतीमुळेच हा संकल्प पूर्ण झाला'.  त्यासोबत तिने बाप्पाकडे आशीर्वाद म्हणून मुलगी मागितली आहे. 

FAQ

1. भारती सिंह आणि हर्ष लिंबाचिया यांनी गणेशोत्सव 2025 साठी कोणता खास संकल्प घेतला आहे?

भारती सिंह आणि हर्ष लिंबाचिया यांनी गणपती बाप्पासाठी 1001 लाडू बनवण्याचा संकल्प घेतला, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या टीमसोबत मिळून 1001 पेक्षा जास्त लाडू तयार केले. याशिवाय, त्यांनी बाप्पासाठी एक मोठा मोदकही बनवला.

2. भारती सिंह यांनी लाडू बनवण्याची प्रक्रिया कशी शेअर केली?

भारतीने तिच्या लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉगमध्ये लाडू बनवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया दाखवली आहे. या व्लॉगमध्ये ती आणि हर्ष त्यांच्या ऑफिसमध्ये दुपारी 2 वाजता पोहोचून रात्री 1 वाजेपर्यंत सलग 12 तास काम करताना दिसतात. त्यांनी त्यांच्या टीमसोबत मिळून लाडू आणि मोदक तयार केले.

3.भारती आणि हर्ष यांच्या लाडू बनवण्यात कोण-कोण सहभागी होते?

भारती आणि हर्ष यांच्या संपूर्ण टीमने, ज्यात नैनी, स्वयंपाकी, ड्रायव्हर, ऑफिस स्टाफ, आणि बिल्डिंगमधील मुले यांचा समावेश होता, या संकल्पात सहभाग घेतला. भारतीने सांगितले की, त्यांच्या सुट्टीच्या दिवशीही सर्वांनी अथक परिश्रम घेतले, ज्यामुळे हा संकल्प पूर्ण झाला

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
bharti singh harsh limbachiyaa 1001 laddoosbharti singh makes 1001 laddoos with teambharti singh ganesh chaturthiभारती सिंह गणेश चतुर्थी

इतर बातम्या

17 वर्षांनी हरभजनसिंहच्या 'थप्पड कांड' चा व्हिडीओ...

स्पोर्ट्स