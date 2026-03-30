कधीकाळी मीठ-भाकरीवर दिवस काढणाऱ्या लाफ्टर क्वीनचे राजसी थाट; जाणून घ्या, भारती सिंग कशी करते कोट्यवधींची कमाई

Bharti Singh: भारती सिंह ही अभिनेत्री आजची कॉमेडी क्वीन जरी असली, तरी तिच्या यशामागे प्रचंड संघर्षाची कहाणी आहे. तिचं बालपण मोठ्या कष्टात गेलं. मात्र आज तिनं कष्टाच्या जोरावर नाव, पैसा आणि प्रसिद्धी सगळं मिळवलं आहे. ही कॉमेडी क्विन आहे भारती सिंग. भारती सिंग ही आज 40 वर्षांची असून, तिचा वाढदिवस 3 जुलै रोजी असतो. आज भारतीकडे सर्व काही आहे, पण एक काळ असा होता जेव्हा ती फक्त मीठ-भाकरीवर दिवस काढायची. भारती केवळ दोन वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यानंतर तिच्या आईने घराची जबाबदारी उचलली आणि तिने मुलांना मोठं केलं. आईने अनेक कष्ट करून त्यांना वाढवलं आणि त्यांची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस काम केलं.
अलीकडेच भारतीने दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या संघर्षांची आठवण सांगितली. वडिलांच्या निधनानंतर तिचा भाऊ आणि बहिणीने शिक्षण सोडून आईसोबत कारखान्यात काम करायला सुरुवात केली. भारती म्हणाली की, कधी कधी शिळं अन्न खाऊनही दिवस काढावे लागायचे. कुटुंबाला मदत करण्यासाठी लहान वयातच ती देखील घरात लहानसहान कामांमध्ये हातभार लावायची. हे सगळं पार करूनच ती आज कॉमेडीची क्वीन बनली आहे.
भारती तिच्या यशाचं श्रेय कपिल शर्मा आणि सुदेश लाहिरी यांना देते. त्यांच्या प्रेरणेनेच तिनं स्टँड अप कॉमेडीचा मार्ग निवडला. तिने अनेक स्टेज शोज आणि स्टँडअप कॉमेडी कॉम्पिटिशन्समध्ये भाग घेतला, तिथेच तिची खरी ओळख झाली. एका साध्या मुलीपासून कॉमेडी क्वीन बनण्यापर्यंतच्या प्रवासात तिने मागे वळून पाहिलंच नाही. 2017 मध्ये तिने तिच्या दीर्घकालीन प्रियकर हर्ष लिंबाचियाशी लग्न केलं आणि आता ते दोघं एका गोंडस मुलाचे पालक आहेत.
एका अहवालानुसार, भारती सिंगची एकूण संपत्ती जवळपास 23 कोटी आहे. तिचं वार्षिक उत्पन्न 3 कोटी आहे. एका शोचं होस्टिंग करण्यासाठी ती 6-7 लाख मानधन घेते. युट्यूबवरही तिची कमाई चांगली होते. ती अनेकदा तिच्या चॅनलवर व्लॉग्स टाकते, तसेच पती हर्षसोबत दुसऱ्या चॅनलवर सेलिब्रिटींच्या मुलाखतीही घेते.
भारती आज लक्झरी लाइफ जगते. तिच्याकडे महागड्या गाड्या, ब्रँडेड कपडे आणि एक आलिशान घर आहे. तिच्या सोशल मीडियावरून ती कुटुंबासोबत सुट्ट्यांमध्ये कशी फिरते, त्याची झलक नेहमी दिसते. भारतीला स्वयंपाक करण्यात आणि मुलासाठी खास पदार्थ बनवण्यातही मजा येते, हे ती अनेकदा तिच्या व्लॉग्समध्ये दाखवते.
भारतीचा प्रवास म्हणजे एक मोठी प्रेरणा आहे. ती आपल्या विनोदातून लोकांना आनंद देते, पण तिच्या संघर्षाच्या गोष्टी त्या हसण्यामागची खरी ताकद दाखवतात. त्यामुळेच तिने आज लाखो लोकांच्या हृदयात विशेष स्थान मिळवले आहे.