Bharti Singh: लाफ्टर क्वीन म्हणून ओळखल्या जणाऱ्या भारती सिंहने तिच्या दमदार विनोदी शैलीने लाखो लोकांची मने जिंकत आहे. अनेक टीव्ही शो आणि चित्रपटांमधून तिने चाहत्यांचं मनोरंजन केलं. पण तुम्हाला माहित आहे का? आज राजसी थाटात दिसणाऱ्या भारतीने लहानपणी अनेक अडचणींवर मात केली आहे. जाणून घ्या, भारती फक्त कॉमेडीच नाही तर कोणकोणत्या मार्गाने करते कमाई?

प्रिती वेद | Updated: Mar 30, 2026, 03:15 PM IST
कधीकाळी मीठ-भाकरीवर दिवस काढणाऱ्या लाफ्टर क्वीनचे राजसी थाट; जाणून घ्या, भारती सिंग कशी करते कोट्यवधींची कमाई
(photo Credit- Social Media)

Bharti Singh: भारती सिंह ही अभिनेत्री आजची कॉमेडी क्वीन जरी असली, तरी तिच्या यशामागे प्रचंड संघर्षाची कहाणी आहे. तिचं बालपण मोठ्या कष्टात गेलं. मात्र आज तिनं कष्टाच्या जोरावर नाव, पैसा आणि प्रसिद्धी सगळं मिळवलं आहे. ही कॉमेडी क्विन आहे भारती सिंग. भारती सिंग ही आज 40 वर्षांची असून, तिचा वाढदिवस 3 जुलै रोजी असतो. आज भारतीकडे सर्व काही आहे, पण एक काळ असा होता जेव्हा ती फक्त मीठ-भाकरीवर दिवस काढायची. भारती केवळ दोन वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यानंतर तिच्या आईने घराची जबाबदारी उचलली आणि तिने मुलांना मोठं केलं. आईने अनेक कष्ट करून त्यांना वाढवलं आणि त्यांची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस काम केलं.

अलीकडेच भारतीने दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या संघर्षांची आठवण सांगितली. वडिलांच्या निधनानंतर तिचा भाऊ आणि बहिणीने शिक्षण सोडून आईसोबत कारखान्यात काम करायला सुरुवात केली. भारती म्हणाली की, कधी कधी शिळं अन्न खाऊनही दिवस काढावे लागायचे. कुटुंबाला मदत करण्यासाठी लहान वयातच ती देखील घरात लहानसहान कामांमध्ये हातभार लावायची. हे सगळं पार करूनच ती आज कॉमेडीची क्वीन बनली आहे.

अशी झाली कॉमेडी क्विन...

भारती तिच्या यशाचं श्रेय कपिल शर्मा आणि सुदेश लाहिरी यांना देते. त्यांच्या प्रेरणेनेच तिनं स्टँड अप कॉमेडीचा मार्ग निवडला. तिने अनेक स्टेज शोज आणि स्टँडअप कॉमेडी कॉम्पिटिशन्समध्ये भाग घेतला, तिथेच तिची खरी ओळख झाली. एका साध्या मुलीपासून कॉमेडी क्वीन बनण्यापर्यंतच्या प्रवासात तिने मागे वळून पाहिलंच नाही. 2017 मध्ये तिने तिच्या दीर्घकालीन प्रियकर हर्ष लिंबाचियाशी लग्न केलं आणि आता ते दोघं एका गोंडस मुलाचे पालक आहेत.

संपत्ती आणि आलिशान जीवन

एका अहवालानुसार, भारती सिंगची एकूण संपत्ती जवळपास 23 कोटी आहे. तिचं वार्षिक उत्पन्न 3 कोटी आहे. एका शोचं होस्टिंग करण्यासाठी ती 6-7 लाख मानधन घेते. युट्यूबवरही तिची कमाई चांगली होते. ती अनेकदा तिच्या चॅनलवर व्लॉग्स टाकते, तसेच पती हर्षसोबत दुसऱ्या चॅनलवर सेलिब्रिटींच्या मुलाखतीही घेते.

लक्झरी लाईफ जगते भारती

भारती आज लक्झरी लाइफ जगते. तिच्याकडे महागड्या गाड्या, ब्रँडेड कपडे आणि एक आलिशान घर आहे. तिच्या सोशल मीडियावरून ती कुटुंबासोबत सुट्ट्यांमध्ये कशी फिरते, त्याची झलक नेहमी दिसते. भारतीला स्वयंपाक करण्यात आणि मुलासाठी खास पदार्थ बनवण्यातही मजा येते, हे ती अनेकदा तिच्या व्लॉग्समध्ये दाखवते.

आजच्या तरुणांसाठी एक प्रेरणा

भारतीचा प्रवास म्हणजे एक मोठी प्रेरणा आहे. ती आपल्या विनोदातून लोकांना आनंद देते, पण तिच्या संघर्षाच्या गोष्टी त्या हसण्यामागची खरी ताकद दाखवतात. त्यामुळेच तिने आज लाखो लोकांच्या हृदयात विशेष स्थान मिळवले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

