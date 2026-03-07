Viral News : एक काळ होता, जेव्हा सौंदर्य म्हणजे वर्ण, रुप हे असेच निकष विचारात घेतले जायचे. मात्र, काळानुरूप या सौंदर्याच्या संकल्पना बदलत गेल्या आणि सर्वात आघाडीवर असणारा निकष ठरला तो म्हणजे आत्मविश्वास. अशाय प्रचंड आत्मविश्वास आणि कमालीचा रेखीव चेहरा असणाऱ्या एका 26 वर्षांच्या सौंदर्यवतीनं भारताचं नाव मॉडेलिंग क्षेत्रात एका उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे. भारतीय फॅशन विश्वासाठी गर्वाचा क्षण आणणारी ही मॉडेल सध्या अनेकांच्याच इन्स्टाग्राम फीडमध्येसुद्धा दिसत आहे.
या मॉडेलचं नाव आहे, भविता मंडावा. तिच्या नावे एका अशा ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद झाली आहे, ज्याची दखल संपूर्ण जगानं आणि त्यातही जागतीक फॅशन विश्वानं घेतली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. अतिशय प्रसिद्ध अशा लक्झरी ब्रँड 'शनेल' (Chanel)नं भविताला 'हाऊस अॅम्बेसेडर' केलं आहे. हा बहुमान मिळवणारी ती पहिलीच भारतीय मॉडेल ठरली आहे. भविताचं हे यश तिच्या कारकिर्दीतील मैलाचा दगड ठरलं असून, त्यामुळं इतर भारतीय मॉडेलसाठी वैश्विक स्तरावरील अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. इतक्या कमी वयात भविताचं हे यश अनेकांसाठीच एक प्रेरणा ठरत आहे.
भविताच्या इन्स्टाग्रामवर नजर टाकल्यास ती एक Architect+Product Designer+Assistive Tech अशी आपली ओळख सांगते. फक्त 19 पोस्ट शेअर करणाऱ्या भविताच्या फॉलेअर्सचा आकडा आहे 517K. तिचं या क्षेत्रात येणं हा कोणता ठरवलेला बेत नसून, एक कमाल योगायोग आहे. न्यूयॉर्क युनिवर्सिटीमध्ये डिझाईन आणि मीडिया क्षेत्राशी संबंधित शिक्षण घेत असताना एके दिवशी सबवेमध्ये तिची भेट एका मॉडेलिंग स्काऊटशी झाली. याच भेटीनं तिच्या जीवनाला नवं वळण आणि दिशासुद्दा दिली.
भविताला या एका भेटीनंतर काही काळानं इंटरनॅशनल रनवे अर्थात आंतरराष्ट्रीय मॉडेलिंग क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळाली आणि पुढे हळुहळू तिनं फॅशन क्षेत्रात आपली नवी ओळख निर्माण केली. आज जगभरातील विविध मासिक, नियकालिकांसह अनेक जाहिरातींमध्ये भविताचा चेहरा पाहायला मिळतो. ग्लोबल रनवे क्षेत्रात तिनं मोठं नाव कमवलं असून फार कमी वेळात तिला मिळालेलं यश पाहून अनेकांनाच हेवा वाटतो.
शनेल या ब्रँडकडून मिळालेल्या संधीबाबत भवितानं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटच्या माध्यमातूनच माहिती दिली आणि साऱ्यांच्याच नजरा तिच्या प्रोफाईलकडे वळल्या. अतिशय रेखीव चेहऱ्याची भविता अनेकांकडून कौतुकाची थाप मिळवत आहे. आपल्या या अनुभवाविषयी सांगताना ती लिहिते, 'Chanel नं कायमच आधुनिक आणि स्वावलंबी महिलांची ओळख होण्याचं काम केलं आहे. ज्यामुळं माझ्यासाठी या विचारधारेशी जोडलं जाणं फार महत्त्वाचं आहे.'
भवितानं अनेक फॅशन शोमध्ये सहभागी होत आपलं वेगळं अस्तित्वं निर्माण केलं आहे. त्यामुळं येत्या काळात भारतीय फॅशन विश्वाचं प्रतिनिधीत्वं ती जागतिक स्तरावर नेमकं किती ताकदीनं करते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.