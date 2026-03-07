English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  सौंदर्याची परिभाषा बदलतेय; भल्याभल्यांना नाही जमलं ते 26 वर्षांच्या मुलीनं करून दाखवलं, बड्या ब्रँडची अ‍ॅम्बेसेडर

Viral News : भारतातील फॅशन विश्वासाठी अतिश गर्वाचा क्षण आला असून, एका अवघ्या 26 वर्षांच्या मॉडेलला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेली ओळख पाहता तिनं मिळवलेलं यश सर्वांच स्तरांतूनन कौतुकाची थाप मिळवताना दिसत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 7, 2026, 08:52 PM IST
Viral News : एक काळ होता, जेव्हा सौंदर्य म्हणजे वर्ण, रुप हे असेच निकष विचारात घेतले जायचे. मात्र, काळानुरूप या सौंदर्याच्या संकल्पना बदलत गेल्या आणि सर्वात आघाडीवर असणारा निकष ठरला तो म्हणजे आत्मविश्वास. अशाय प्रचंड आत्मविश्वास आणि कमालीचा रेखीव चेहरा असणाऱ्या एका 26 वर्षांच्या सौंदर्यवतीनं भारताचं नाव मॉडेलिंग क्षेत्रात एका उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे. भारतीय फॅशन विश्वासाठी गर्वाचा क्षण आणणारी ही मॉडेल सध्या अनेकांच्याच इन्स्टाग्राम फीडमध्येसुद्धा दिसत आहे. 

कोण आहे ही 26 वर्षांची सौंदर्यवती? 

या मॉडेलचं नाव आहे, भविता मंडावा. तिच्या नावे एका अशा ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद झाली आहे, ज्याची दखल संपूर्ण जगानं आणि त्यातही जागतीक फॅशन विश्वानं घेतली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. अतिशय प्रसिद्ध अशा लक्झरी ब्रँड  'शनेल' (Chanel)नं भविताला 'हाऊस अॅम्बेसेडर' केलं आहे. हा बहुमान मिळवणारी ती पहिलीच भारतीय मॉडेल ठरली आहे. भविताचं हे यश तिच्या कारकिर्दीतील मैलाचा दगड ठरलं असून, त्यामुळं इतर भारतीय मॉडेलसाठी वैश्विक स्तरावरील अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. इतक्या कमी वयात भविताचं हे यश अनेकांसाठीच एक प्रेरणा ठरत आहे. 

सबवेमुळं मॉडेल म्हणून झाला प्रवास...

भविताच्या इन्स्टाग्रामवर नजर टाकल्यास ती एक Architect+Product Designer+Assistive Tech अशी आपली ओळख सांगते. फक्त 19 पोस्ट शेअर करणाऱ्या भविताच्या फॉलेअर्सचा आकडा आहे 517K. तिचं या क्षेत्रात येणं हा कोणता ठरवलेला बेत नसून, एक कमाल योगायोग आहे. न्यूयॉर्क युनिवर्सिटीमध्ये डिझाईन आणि मीडिया क्षेत्राशी संबंधित शिक्षण घेत असताना एके दिवशी सबवेमध्ये तिची भेट एका मॉडेलिंग स्काऊटशी झाली. याच भेटीनं तिच्या जीवनाला नवं वळण आणि दिशासुद्दा दिली. 

भविताला या एका भेटीनंतर काही काळानं इंटरनॅशनल रनवे अर्थात आंतरराष्ट्रीय मॉडेलिंग क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळाली आणि पुढे हळुहळू तिनं फॅशन क्षेत्रात आपली नवी ओळख निर्माण केली. आज जगभरातील विविध मासिक, नियकालिकांसह अनेक जाहिरातींमध्ये भविताचा चेहरा पाहायला मिळतो. ग्लोबल रनवे क्षेत्रात तिनं मोठं नाव कमवलं असून फार कमी वेळात तिला मिळालेलं यश पाहून अनेकांनाच हेवा वाटतो. 

'शनेल'मुळं मिळाली मोठी संधी 

शनेल या ब्रँडकडून मिळालेल्या संधीबाबत भवितानं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटच्या माध्यमातूनच माहिती दिली आणि साऱ्यांच्याच नजरा तिच्या प्रोफाईलकडे वळल्या. अतिशय रेखीव चेहऱ्याची भविता अनेकांकडून कौतुकाची थाप मिळवत आहे. आपल्या या अनुभवाविषयी सांगताना ती लिहिते, 'Chanel नं कायमच आधुनिक आणि स्वावलंबी महिलांची ओळख होण्याचं काम केलं आहे. ज्यामुळं माझ्यासाठी या विचारधारेशी जोडलं जाणं फार महत्त्वाचं आहे.' 

भवितानं अनेक फॅशन शोमध्ये सहभागी होत आपलं वेगळं अस्तित्वं निर्माण केलं आहे. त्यामुळं येत्या काळात भारतीय फॅशन विश्वाचं प्रतिनिधीत्वं ती जागतिक स्तरावर नेमकं किती ताकदीनं करते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

