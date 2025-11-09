English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
8 वर्षांनंतर 'तारक मेहता'मध्ये हा कलाकार करणार पुनरागमन? स्वत: केला मोठा खुलासा

टीव्ही इंडस्ट्रीमधील ‘तारक मेहता’ ही प्रसिद्ध मालिका गेल्या 17 वर्षांपासून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. अशातच आता या मालिकेतील टप्पूने मालिकेत परत येण्याबाबत मोठं विधान केलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 9, 2025, 03:39 PM IST
8 वर्षांनंतर 'तारक मेहता'मध्ये हा कलाकार करणार पुनरागमन? स्वत: केला मोठा खुलासा

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वाधिक लोकप्रिय विनोदी मालिका म्हणजेच ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’. 2008 पासून सुरू असलेली ही मालिका आजही प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवते आहे. या मालिकेतील प्रत्येक पात्राला प्रेक्षकांनी प्रचंड प्रेम दिलं आहे. त्यातीलच एक आवडतं पात्र म्हणजे ‘टप्पू’. ज्याची भूमिका सुरुवातीला अभिनेता भव्य गांधीने साकारली होती.

भव्य गांधीने 2008 मध्ये ‘तारक मेहता’मध्ये टप्पूचं पात्र साकारून घराघरात लोकप्रियता मिळवली. त्याच्या निरागस चेहऱ्याने आणि खोडकर स्वभावाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तब्बल 9 वर्षे म्हणजेच 2008 ते 2017 या काळात भव्य मालिकेचा भाग राहिला. मात्र, 2017 मध्ये त्याने नवीन संधी शोधण्यासाठी मालिका सोडली आणि गुजराती चित्रपटांकडे वळाला.

भव्य गांधीचा मोठा  खुलासा 

अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत भव्य गांधीने ‘तारक मेहता’शी संबंधित अनेक गोष्टी शेअर केल्या आहेत. ज्यामध्ये तो म्हणाला की, 'मला त्या काळात माझ्या फीचं काहीच माहित नव्हतं. कारण मी खूप लहान होतो आणि सगळी आर्थिक जबाबदारी माझे आई-वडील सांभाळायचे. मी ही मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला. कारण मला काही वेगळं करायचं होतं. त्यामुळे मी गुजराती चित्रपटांकडे वळलो आणि आता तिथेही मला चांगली ओळख मिळाली आहे.'

टप्पू ‘तारक मेहता’मध्ये परत येणार?

जेव्हा भव्यला विचारण्यात आलं की, तो पुन्हा ‘तारक मेहता’मध्ये काम करेल का, तेव्हा त्याने सांगितलं 'हो, जर मला संधी मिळाली तर मला नक्कीच परत यायला आवडेल. मला असं वाटेल की माझ्या जीवनाचा एक अधूरा अध्याय पूर्ण झाला आहे. या मालिकेने मला माझं करिअर दिलं. म्हणून मी कायम या टीमचा आभारी राहीन.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भव्यच्या या उत्तरानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे. अनेक चाहत्यांनी त्याच्या ‘टप्पू’च्या पुनरागमनाची मागणी केली आहे.

मालिकेतील कलाकार

सध्या ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’मध्ये दिलीप जोशी (जेठालाल),  मुनमुन दत्ता (बबीता), मंदार चंदवडकर (भिडे), सुनयना फौजदार (अंजली),  सचिन श्रॉफ (तारक मेहता) आणि श्याम पाठक (पोपटलाल) हे कलाकार आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहेत. 

भव्य गांधीच्या संभाव्य पुनरागमनाची बातमी ऐकल्यानंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं 'टप्पू परत आला तर बालपणाच्या आठवणी ताज्या होतील!'

FAQ

1. भव्य गांधी कोण आहे?

भव्य गांधी हा एक भारतीय अभिनेता आहे ज्याने लोकप्रिय मालिकेत ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’मध्ये टप्पूचं पात्र साकारलं. त्याने या भूमिकेद्वारे बालकलाकार म्हणून संपूर्ण देशभर लोकप्रियता मिळवली.

2. भव्य गांधीने ‘तारक मेहता’ मालिका का सोडली?

भव्यने 2017 मध्ये मालिका सोडली कारण त्याला काहीतरी नवीन आणि वेगळं करायचं होतं. त्याने नंतर गुजराती चित्रपटसृष्टीत करिअर सुरू केलं.

3. टप्पूच्या भूमिकेत भव्य गांधी किती वर्षे होता?

भव्यने 2008 ते 2017 — म्हणजेच तब्बल ९ वर्षे टप्पूची भूमिका साकारली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Tags:
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmahbhavya gandhidilip joshiBhavya Gandhi aka TappuBhavya Gandhi to return to the show after 8 years

