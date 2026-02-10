भव्या सिंगनी दिव्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर टिप्पणी करत ओलांडली सीमा ; दिव्याच्या टीमकडून सोशल मीडियावर जोरदार प्रत्युत्तर

रिअॅलिटी शो ‘The 50’ सध्या खेळापेक्षा जास्त वादांमुळे चर्चेत आहे. शोच्या महालात सुरू असलेले डावपेच, रणनीती आणि टास्क यांपेक्षा खेळाडूंच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होणाऱ्या चर्चांमुळे वातावरण अधिक तापले आहे. अभिनेत्री दिव्या अग्रवाल आणि भव्या सिंग यांच्यातील वाद आता केवळ शोपुरता मर्यादित राहिला नसून तो थेट कायदेशीर पातळीवर पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एका टास्कदरम्यान भव्या सिंगने नॅशनल टेलिव्हिजनवर दिव्याच्या संसाराबाबत आक्षेपार्ह आणि खालच्या पातळीवरील वक्तव्य केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या वक्तव्यामुळे दिव्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर थेट हल्ला झाल्याचे म्हटले जात आहे. भव्या सिंगने दिव्याच्या नातेसंबंधांवर, वैयक्तिक स्वभावावर आणि मानसिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित केल्याने हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला.
या प्रकारावर दिव्या अग्रवालच्या अधिकृत टीमने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोमवारी एक अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध केले. या पत्रकात स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, 'The 50’ हा शो ताकद, रणनीती, बुद्धिमत्ता आणि मानसिक क्षमतेचा आहे. हा मंच कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर टीका करण्यासाठी किंवा चिखलफेक करण्यासाठी नाही. वारंवार ‘मी काही बोलणार नाही’ असे म्हणत दुसऱ्याच्या खासगी आयुष्याबाबत बिनबुडाचे आरोप करणे हे सत्य नव्हे तर वाईट मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे.'
टीमने पुढे असेही नमूद केले आहे की, कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याला सार्वजनिक मंचावर अशा प्रकारे ओढून आणणे हे संबंधित व्यक्तीच्या चारित्र्यावर नव्हे, तर ते वक्तव्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या विचारसरणीवर अधिक प्रकाश टाकते. शोसारख्या मोठ्या व्यासपीठावरून अशा प्रकारची विधाने करणे हे अनैतिक आणि अस्वीकार्य असल्याचेही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दिव्याच्या स्वभावावर करण्यात आलेल्या टीकेला उत्तर देताना तिच्या टीमने ठाम भूमिका घेतली आहे. पत्रकात म्हटले आहे की, दिव्या हा मोकळा, प्रेमळ आणि सामाजिक स्वभावाची व्यक्ती आहे. तिला लोकांना घरी बोलावणे, त्यांचे आदरातिथ्य करणे आणि नवी नाती जपणे आवडते. 'हा तिचा स्वभाव आहे, याला एकटेपणा किंवा ‘इमोशनल डिपेंडन्सी’ असे लेबल लावणे केवळ चुकीचे नाही तर अत्यंत अन्यायकारक आहे,' असे टीमने नमूद केले आहे.
तसेच, दिव्याचे पाहुणचार करण्याचे वेड हे तिच्या प्रेमळ आणि सकारात्मक व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतीक असल्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. कोणाच्या चांगुलपणाचा चुकीचा अर्थ काढून त्याला कमी लेखण्याचा प्रयत्न कधीही यशस्वी होणार नाही, असा इशाराही टीमने दिला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर दिव्यानेही शोमध्ये आपली भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अर्चना गौतम आणि भव्या सिंग यांनी तिला लक्ष्य केल्यानंतर भावूक झालेल्या दिव्याच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. त्या वेळी दिव्या म्हणाली, 'प्रत्येक शोमध्ये लोकांनी माझा तिरस्कार केला आहे. मात्र, मी प्रत्येक वेळी एकटी लढले आणि जिंकले आहे.'
दिव्याच्या या वक्तव्यानंतर तिच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर तिच्या समर्थनार्थ पोस्ट्स करत तिच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे. शोमधील हा वाद पुढे कोणत्या वळणावर जातो, याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.