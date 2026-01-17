English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • मुंबईतल्या काळोखाच्या जगातील दलदल, भूमी पेडणेकरची खळबळजनक थ्रिलर वेब सीरिज चर्चेत का?

मुंबईतल्या काळोखाच्या जगातील 'दलदल', भूमी पेडणेकरची खळबळजनक थ्रिलर वेब सीरिज चर्चेत का?

Bhumi Pednekar: भूमी पेडणेकरच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. तिची नवी वेब सिरीज ‘दलदल’चा टीझर नुकताच रिलीज झाला असून, तो पाहिल्यानंतर अंगावर काटा येईल. एका दिवसातच या सीरिजने लाखो Views मिळवले, जाणून घ्या धमाकेदार वेब सीरिजमध्ये नेमकं काय?

प्रिती वेद | Updated: Jan 17, 2026, 05:21 PM IST
मुंबईतल्या काळोखाच्या जगातील 'दलदल', भूमी पेडणेकरची खळबळजनक थ्रिलर वेब सीरिज चर्चेत का?

OTT Release: आजकाल चाहते थिअेटर सोबतच ओटीटीवर चित्रपट किंवा वेब सिरीज पाहणे जास्त पसंत करतात. अशात अभिनेत्री भूमी पेडणेकर हिची एक थरारक वेब सीरिज चाहत्यांच मनोरंजन करायला येत आहे.  भीती, हिंसा आणि थरार यांचा जबरदस्त संगम या सिरीजमध्ये पाहायला मिळणार आहे. टीझरमधील दृश्ये इतकी भयानक आहेत की सिरीज पाहण्याआधीच इशारा दिला जातो. ‘दलदल’ ही एक क्राइम-थ्रिलर सिरीज असून भूमी पेडणेकर यात एका दमदार आणि गंभीर भूमिकेत दिसणार आहे.

या सिरीजमध्ये भूमी पेडणेकर मुंबई क्राइम ब्रांचमधील डीसीपी रीता फरेरा ही भूमिका साकारत आहे. रीता ही कर्तव्यदक्ष अधिकारी असली तरी तिच्या आयुष्यातील एक जुनी चूक तिला सतत छळत असते. भूतकाळातील त्या चुकीची खंत तिच्या मनावर खोलवर बसलेली असते आणि त्याच छायेत ती काम करत असते.

कथेची जबरदस्त पार्श्वभूमी
‘दलदल’ची कथा मुंबईतील गुन्हेगारी जगतात घडते. रीता फरेराला एका अतिशय निर्दयी आणि अमानुष मारेकऱ्याचा शोध घेण्याची जबाबदारी दिली जाते. हा खुनी लोकांना वेगवेगळ्या क्रूर पद्धतीने मारतो. कुणाला जिवंत जाळतो, तर कुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला करतो. या गुन्ह्यांच्या तपासात रीता हळूहळू स्वतःच्या भूतकाळासमोर उभी राहते.

टीझरमधील भूमी पेडणेकरची थरार भूमिका

सिरीजच्या टीझरमध्ये भीषण हिंसा, रक्तरंजित दृश्ये आणि गूढ वातावरण पाहायला मिळते. काही प्रसंग इतके भयानक आहेत की ते थेट मनावर परिणाम करतात. टीझर पाहताना ही सिरीज कमकुवत मनाच्या प्रेक्षकांसाठी नसल्याचे स्पष्ट होते. भूमी पेडणेकरचा गंभीर, थंड आणि रहस्यमय अवतार प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

या सिरीजमध्ये भूमीचा अभिनय अनेक स्तरांचा असल्याचे जाणवते. तिच्या पात्रात फक्त एक पोलीस अधिकारी नाही, तर एक अस्वस्थ मन, अपराधी भावना आणि सत्यासाठी झगडणारी व्यक्ती दिसते. त्यामुळे ‘दलदल’ ही केवळ क्राइम सिरीज न राहता मानसिक संघर्षाची गोष्टही ठरते.

या सिरीजमध्ये भूमी पेडणेकरसोबत आदित्य रावल, समारा तिजोरी, राहुल भट, संदीप कुलकर्णी, चिन्मय मांडलेकर, जया भट्टाचार्य आणि अनेक अनुभवी कलाकार दिसणार आहेत. प्रत्येक कलाकाराची भूमिका कथेला अधिक गडद बनवते.

कधी आणि कुठे पाहता येईल?
‘दलदल’ ही सिरीज लेखक विष धमिजाच्या लोकप्रिय पुस्तकावर आधारित आहे. या सिरीजचे दिग्दर्शन अमृत राज गुप्ता यांनी केले आहे. ‘दलदल’ सिरीज 30 January पासून Amazon Prime Video या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होणार आहे.

जर तुम्हाला रंजक कथा, क्राइम थ्रिलर आणि मानसशास्त्रीय रहस्य आवडत असेल, तर ‘दलदल’ ही सिरीज नक्कीच तुमच्या वॉचलिस्टमध्ये असायला हवी.

