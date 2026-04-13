भूषण प्रधान लवकरच अडकणार लग्नबंधनात? फोटो खालच्या कमेंटने गुपित केलं उघड

मराठमोळा अभिनेता आणि मोस्ट एलिजेबल बॅचरल असलेल्या भूषण प्रधानचा साखरपुडा पार पडला आहे. अभिनेत्याने सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करत चाहत्यांसोबत आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. भूषण प्रधानने फोटोत ती व्यक्ती लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला मात्र फोटो खालील एका कमेंटमुळे सगळं सरप्राईज ओपन झालं आहे. भूषण प्रधानने आपण साखरपुडा केल्याची घोषणा केली. ज्यामुळे अनेक मुली नाराज झाल्याचं देखील समोर येत आहे.
अभिनेता भूषण प्रधानने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये एका मुलीला मिठी मारली आहे. तसेच दोघांच्याही हातात साखरपुड्याची अंगठी दिसत आहे. मात्र ती व्यक्ती मात्र गुलदस्त्यात आहे. फोटोवर मात्र 24 जुलै 2026 अशी तारीख लिहून Save the Date म्हटलं आहे. या पोस्टमुळे सगळीकडे भूषण प्रधानचीच चर्चा आहे.
भूषण प्रधानने शेअर केलेल्या पोस्टखाली अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत. अनेक कलाकारांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. असं असताना एका पूजा नावाच्या युझरने भूषण प्रधान आणि अभिनेषा अनुषा दांडेकरला शुभेच्छा दिल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर आणखी एका युझरने Hott Pair in the town म्हणत शुभेच्छा दिल्या आहेत. यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे.
अशी देखील शंका व्यक्त केली जात आहे की, भूषण प्रधानने शेअर केलेल्या या पोस्टची तारीख 24 जुलै 2026 शुक्रवार आहे. त्यामुळे अशी ही शंका व्यक्त केली जात आहे की, हे सिनेमाचं प्रमोशन असेल. कारण अशा पद्धतीने याअगोदरही अनेक कलाकारांनी पोस्ट केल्या आहेत. अनेकांच्या मनात हा देखील विचार आला आहे.
भूषणने त्याच्या अभिनयाची सुरुवात मराठी मालिकांमधून केली आहे. कुंकू या मालिकेतील भूमिकेमुळे तो घराघरांत पोहोचला. पिंजरा या मालिकेतील त्याच्या कामाचे खूप कौतुक झाले. चार चौघी सुरुवातीच्या काळात या मालिकेतून त्याने आपली ओळख निर्माण केली. 2011 मध्ये त्याने 'पारंबी' या चित्रपटाद्वारे मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर त्याने अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केले: टाइमपास (Timepass) व टाइमपास 2 या चित्रपटांमधील त्याच्या भूमिकेने प्रेक्षकांची मने जिंकली. कॉफी आणि बरंच काही: या रोमँटिक चित्रपटातील त्याचा 'अनिकेत' सर्वांनाच आवडला. आम्ही दोघी: मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापटसोबतच्या या चित्रपटातील त्याच्या संवेदनशील अभिनयाची प्रशंसा झाली.