भूषण प्रधान लवकरच अडकणार लग्नबंधनात? फोटो खालच्या कमेंटने गुपित केलं उघड

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
Bhushan Pradhan Post : मराठमोळा अभिनेता भूषण प्रधानने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्याने साखरपुडा झाल्याच उघड केलंय. भूषण कुणाशी लग्न करणार? अशी चर्चा सगळीकडे सुरु असतानाच... 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 13, 2026, 10:22 PM IST
मराठमोळा अभिनेता आणि मोस्ट एलिजेबल बॅचरल असलेल्या भूषण प्रधानचा साखरपुडा पार पडला आहे. अभिनेत्याने सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करत चाहत्यांसोबत आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. भूषण प्रधानने फोटोत ती व्यक्ती लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला मात्र फोटो खालील एका कमेंटमुळे सगळं सरप्राईज ओपन झालं आहे. भूषण प्रधानने आपण साखरपुडा केल्याची घोषणा केली. ज्यामुळे अनेक मुली नाराज झाल्याचं देखील समोर येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भूषण प्रधानच्या पोस्टमध्ये काय? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by B H U S H A N P R A D H A N (@bhushan_pradhan)

अभिनेता भूषण प्रधानने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये एका मुलीला मिठी मारली आहे. तसेच दोघांच्याही हातात साखरपुड्याची अंगठी दिसत आहे. मात्र ती व्यक्ती मात्र गुलदस्त्यात आहे. फोटोवर मात्र 24 जुलै 2026 अशी तारीख लिहून Save the Date म्हटलं आहे. या पोस्टमुळे सगळीकडे भूषण प्रधानचीच चर्चा आहे. 

कमेंटमध्ये काय? 

भूषण प्रधानने शेअर केलेल्या पोस्टखाली अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत. अनेक कलाकारांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. असं असताना एका पूजा नावाच्या युझरने भूषण प्रधान आणि अभिनेषा अनुषा दांडेकरला शुभेच्छा दिल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर आणखी एका युझरने Hott Pair in the town म्हणत शुभेच्छा दिल्या आहेत. यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. 

खरंच साखरपुडा की प्रमोशन?

अशी देखील शंका व्यक्त केली जात आहे की, भूषण प्रधानने शेअर केलेल्या या पोस्टची तारीख 24 जुलै 2026 शुक्रवार आहे. त्यामुळे अशी ही शंका व्यक्त केली जात आहे की, हे सिनेमाचं प्रमोशन असेल. कारण अशा पद्धतीने याअगोदरही अनेक कलाकारांनी पोस्ट केल्या आहेत. अनेकांच्या मनात हा देखील विचार आला आहे. 

भूषण प्रधानबद्दल थोडंस? 

भूषणने त्याच्या अभिनयाची सुरुवात मराठी मालिकांमधून केली आहे. कुंकू या मालिकेतील भूमिकेमुळे तो घराघरांत पोहोचला. पिंजरा या मालिकेतील त्याच्या कामाचे खूप कौतुक झाले. चार चौघी सुरुवातीच्या काळात या मालिकेतून त्याने आपली ओळख निर्माण केली. 2011 मध्ये त्याने 'पारंबी' या चित्रपटाद्वारे मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर त्याने अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केले:  टाइमपास (Timepass) व टाइमपास 2 या चित्रपटांमधील त्याच्या भूमिकेने प्रेक्षकांची मने जिंकली. कॉफी आणि बरंच काही: या रोमँटिक चित्रपटातील त्याचा 'अनिकेत' सर्वांनाच आवडला. आम्ही दोघी: मुक्ता बर्वे आणि प्रिया बापटसोबतच्या या चित्रपटातील त्याच्या संवेदनशील अभिनयाची प्रशंसा झाली. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
bhushan pradhan marriagebhushan pradhan engagementbhushan pradhan girlfriendbhushan pradhan wedding date

