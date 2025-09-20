भूषण प्रधानच्या ‘त्या’ फोटोमुळे चर्चांना उधाण; लग्न कधी झालं आणि ती गर्भवती आहे का?

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता भूषण प्रधान सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘घरत गणपती’, ‘कॉफी आणि बरंच काही’, ‘जुनं फर्निचर’ सारख्या चित्रपटांमुळे घराघरांत पोहोचलेला भूषण चाहत्यांच्या मनावर हाक मारतो. मराठी सिनेसृष्टीतील चॉकलेट बॉय म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय असतो. त्याच्या फिटनेस मंत्रा, फोटोशूट, नवनवीन प्रोजेक्ट्ससंबंधी अपडेट्स नेहमीच चाहत्यांना आकर्षित करतात.
अद्याप लग्न न केलेला भूषण प्रधान नुकताच अभिनेत्री केतकीसह एक फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो पाहून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. फोटोसोबतच्या कॅप्शनमध्ये भूषण लिहितो, “खूप दिवस आम्ही एक गुपित दडवून ठेवलंय”. या कॅप्शनमुळे नेटकऱ्यांनी लगेचच प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. सोशल मीडियावर अनेकांनी विचारलं, “ओह माय-माय, लग्न कधी झालं?”, “ही गरोदर आहे का?”, “नेमकं सिक्रेट काय आहे?” असे प्रश्न दिसून आले.
भूषणच्या चाहत्यांना या फोटोने अनेक अंदाज लावण्याची संधी दिली. काही चाहत्यांनी विचारलं, '४ वर्षे मी तुला फॉलो करतेय, तुझं लग्न कधी झालं?', तर काहींनी फोटो आणि कॅप्शन पाहून लग्न किंवा बाळाच्या संदर्भातील चर्चा सुरू केली. अनेक कमेंट्समध्ये “काहीतरी गोलमाल आहे, नेमकं काय आहे?', “फोटो बघून नक्की काय ठरवायचं लग्न झालं की बाळ होणार आहे?' अशा प्रश्नांसह उत्सुकता व्यक्त केली गेली आहे.
दुसरीकडे काही चाहत्यांचा अंदाज असा आहे की हा फोटो त्यांच्या नवीन प्रोजेक्टच्या प्रमोशनचा भाग असू शकतो. काहींनी कमेंट्समध्ये लिहिलं, “हे फक्त प्रमोशन आहे”, “भूषण नवीन मालिका/चित्रपटासाठी आहे का?”, “तुला नव्या प्रोजेक्टसाठी शुभेच्छा” असे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये या पोस्टमागचा नेमका उद्देश काय आहे, याबद्दल मिश्र भावना दिसत आहेत.
सध्या या फोटोमागचा नेमका उद्देश काय, हे स्पष्ट नाही वैयक्तिक कारणासाठी की प्रमोशनल पोस्टसाठी? ही माहिती लवकरच भूषण प्रधानकडून जाहीर केली जाईल. भूषण प्रधानच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि चर्चा अशा वेगाने वाढत आहेत की सोशल मीडियावर त्याचा हा फोटो लवकरच ट्रेंडिंगमध्ये समाविष्ट होऊ शकतो.
FAQ
भूषण प्रधानने शेअर केलेला फोटो का चर्चेत आला?
अभिनेता भूषण प्रधानने अभिनेत्री केतकीसह एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोसोबतचा कॅप्शन “खूप दिवस आम्ही एक गुपित दडवून ठेवलंय” असल्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या फोटोमागचा उद्देश वैयक्तिक आहे की प्रमोशनल?
सध्या या फोटोमागचा नेमका उद्देश स्पष्ट नाही. काहींनी अंदाज लावला आहे की हा फोटो त्यांच्या नवीन प्रोजेक्टच्या प्रमोशनचा भाग असू शकतो, तर काही चाहत्यांना हा वैयक्तिक कारणासाठी असल्याचा वाटत आहे.
भूषण प्रधानचे वैयक्तिक जीवन कसे आहे?
भूषण प्रधानचे अद्याप लग्न झालेले नाही. चाहत्यांना त्याच्या लग्नाची आणि गर्लफ्रेंडच्या बाबतीत उत्सुकता आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.