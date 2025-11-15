English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भूषणने ‘घरत गणपती’मधील सहकलाकार निकितासाठी खास बर्थडे पोस्ट शेअर केली; मैत्री आणि शुभेच्छांनी भरलेला खास संदेश

Bhushan Pradhan's special birthday post for Nikita Dutta : भूषण प्रधानने इंस्टाग्रामवर ‘घरत गणपती’मधील सहकलाकार निकिता दत्तासाठी वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा पोस्ट केल्या.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 15, 2025, 01:40 PM IST
भूषणने ‘घरत गणपती’मधील सहकलाकार निकितासाठी खास बर्थडे पोस्ट शेअर केली; मैत्री आणि शुभेच्छांनी भरलेला खास संदेश

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता भूषण प्रधानने नुकताच आपल्या सहकलाकार निकिता दत्ताच्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर एक खास आणि भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. भूषण प्रधान मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक ओळखला जाणारा चेहरा असून त्याने ‘लंडन मिसळ’, ‘मिस यू मिस्टर’, ‘कॉलेज डायरीज’ आणि अनेक वेबसीरीजमध्ये काम करून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. मागील वर्षी प्रदर्शित झालेल्या मराठी चित्रपट ‘घरत गणपती’ मध्ये भूषण आणि निकिताने मुख्य भूमिकेत काम केले होते. या सिनेमातील त्यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूपच भावली. सिनेमातील दृश्यांमध्ये असलेली निसर्गसौंदर्याची आणि पात्रांची सुसंगतता प्रेक्षकांच्या मनात राहिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भावनिक पोस्टमधील मैत्रीचा संदेश

भूषण प्रधानने इंस्टाग्रामवर निकितासोबतचे काही सुंदर फोटो शेअर करत त्यांच्या मैत्रीबाबत भावनिक पोस्ट लिहिली. पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले 'काही मैत्री रातोरात होत नाही... ती हळूहळू, स्थिरपणे, सहजतेने, आदरपूर्वक आणि खूप हास्याच्या क्षणांसोबत वाढत जाते. आपले नाते अगदी तसेच आहे... वेळेनुसार खरे आणि सहज. आपल्या दोघांचे वाढदिवस चुकले आहेत (माझी चूक), पण यावर्षी मी त्याची कसर पूर्ण करत आहे... प्रत्यक्ष भेटून आणि सोशल मीडियावरही!' भूषणने पुढे लिहिले की, 'आम्ही एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या असोत किंवा नसोत, पण आपण नेहमी एकमेकांच्या भल्याचाच विचार केला आहे आणि याचमुळे हे बंधन खास आहे. येथून पुढे हे नाते अधिक घट्ट होत जावो... अधिक आपुलकी, अधिक मजा आणि ऑनस्क्रीन तसेच ऑफस्क्रीन खूप साऱ्या आठवणी जमा होत राहोत.'

शेवटी त्यांनी निकिताला शुभेच्छा देताना लिहिले, 'तुला आनंद देणारे चांगले काम, तुला साथ देणारे चांगले आरोग्य... आणि नेहमी तुझ्या सभोवती असलेले प्रेम मिळो! आणि मी विसरण्यापूर्वी वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा निकिता.'

भूषण-निकिताची ऑनस्क्रीन आणि ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री

निकिता दत्ता बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री असून ‘कबीर सिंग’, ‘गोल्ड’, ‘द बिग बुल’ या चित्रपटांमधून ती ओळखली जाते. ‘घरत गणपती’ सिनेमातून तिने मराठी सिनेइंडस्ट्रीत पदार्पण केले. भूषणसोबत तिची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप भावली. याशिवाय, तिने ‘एक दूजे के वास्ते’ या मालिकेतूनही प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रियता मिळवली आहे. भूषण प्रधानने आपल्या पोस्टमध्ये मैत्रीच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, 'मैत्री ही वेळेनुसार आणि अनुभवांसोबत अधिक घट्ट होते, आणि आपुलकीची भावना नेहमी टिकते.' या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली असून, प्रेक्षक आणि फॅन्स या मैत्रीच्या क्षणांचा आनंद घेत आहेत.

सोशल मीडियावर चाहत्यांची प्रतिक्रिया

भूषणच्या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी कमेंट्स आणि इमोजींनी आपला प्रेम व्यक्त केला आहे. अनेकांनी या मैत्रीच्या बंधनाची प्रशंसा केली आणि त्यांना भविष्यातही ऑनस्क्रीन आणि ऑफस्क्रीन यासारखी सुंदर मैत्री पाहायला मिळावी, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. भूषण प्रधान आणि निकिता दत्ताचे हे मैत्रीपूर्ण नाते ऑनस्क्रीन आणि ऑफस्क्रीन दोन्हीकडे प्रेक्षकांना भावते. त्यांच्या या भावनिक पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाटा पसरल्या आहेत आणि ‘घरत गणपती’ सिनेमातील त्यांच्या सहकार्याची आठवण जागृत झाली आहे.

FAQ
भूषण प्रधानने कोणासाठी बर्थडे पोस्ट शेअर केली?
अभिनेता भूषण प्रधानने आपल्या सहकलाकार निकिता दत्ताच्या वाढदिवसानिमित्त इंस्टाग्रामवर खास आणि भावनिक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी त्यांच्या मैत्रीचे महत्त्व सांगितले आहे.

पोस्टमध्ये भूषणने काय लिहिले?
भूषणने पोस्टमध्ये लिहिले की, 'काही मैत्री रातोरात होत नाही… ती हळूहळू, स्थिरपणे, सहजतेने, आदरपूर्वक आणि हास्याच्या क्षणांसोबत वाढते. आपले नाते खरे आणि सहज आहे.' तसेच त्यांनी निकिताला शुभेच्छा देत तिच्या आनंद, आरोग्य आणि प्रेमासाठी इच्छा व्यक्त केली.

भूषण-निकिताची ऑनस्क्रीन आणि ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री काय आहे?
निकिता दत्ता बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे, तर भूषण प्रधान मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता आहे. दोघांनी ‘घरत गणपती’ सिनेमात मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत आणि त्यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप भावली. ऑफस्क्रीन त्यांचे मैत्रीपूर्ण नातेही खूप खास मानले जाते.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Bhushan Pradhanmarathi actorbhushan pradhan girlfriend nikita duttatrending news

इतर बातम्या

Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या 'या' 5 राशींसा...

भविष्य