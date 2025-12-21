शूटिंग दरम्यान Emraan Hashmi सोबत मोठा अपघात! पोटातील टिश्यू फाटले, काय कारण होतं?

बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता इम्रान हाश्मीबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सध्या "आवारापन 2" या बहुप्रतिक्षित सिनेमाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त असलेल्या इम्रानला शूटिंगदरम्यान एका अॅक्शन सीन दरम्यान गंभीर दुखापत झाली आहे. या अपघातामुळे त्याच्या पोटातील टिश्यू फाटले आणि तातडीने शस्त्रक्रिया करावी लागली. यावर आधारित माहिती अशी आहे की, शस्त्रक्रिया होऊनही इम्रानने शूटिंग थांबवले नाही आणि त्याने लगेचच शूटिंगवर परत येत आपल्या कार्यप्रेमाची आणि समर्पणाची एक अप्रतिम उदाहरण समोर ठेवली आहे.
इम्रान हाश्मी सध्या 'आवारापन 2' या सिनेमाच्या शूटिंगमध्ये जोरदार व्यस्त आहे. हा चित्रपट 2026 च्या एप्रिलमध्ये प्रदर्शित होणार आहे, आणि इम्रानच्या चाहत्यांना या बहुप्रतिक्षित सिक्वेलमध्ये त्याच्या 'शिवम पंडित' या भूमिकेची उत्कंठेने वाट पाहात आहेत. तथापि, या शूटिंगदरम्यान त्याला एका अॅक्शन सीक्वेन्समध्ये दुखापत झाली. 'आवारापन 2' मध्ये इम्रान खूपच रोमांचक अॅक्शन सीन्स करत असताना अचानक त्याच्या पोटातील टिश्यू फाटले, ज्यामुळे त्याला तातडीने शस्त्रक्रियेला सामोरे जावे लागले.
या गंभीर दुखापतीनंतर डॉक्टरांनी इम्रानला विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता, परंतु इम्रानने आपला प्रगतीशील आणि समर्पित दृष्टिकोन दाखवला. त्याने आराम करण्याऐवजी शास्त्रक्रियेचे निमित्त म्हणून शूटिंग थांबवले नाही. शस्त्रक्रिया केल्यानंतर तो पटकन परत सेटवर परतला आणि शूटिंग सुरू केले. त्याच्या समर्पणामुळे टीमनेही त्याच्यासाठी शूटिंगचे वेळापत्रक बदलले, जेणेकरून त्याचे आरोग्य आणि त्याची भरण्याची क्षमता दोन्ही गोष्टी सुरक्षित राहतील.
अर्थात, शूटिंगचे वेळापत्रकही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार बदलण्यात आले. इम्रानच्या आरोग्याच्या स्थितीला प्राधान्य देण्यासाठी अॅक्शन सीन्स मर्यादित करण्यात आले आणि त्याला अधिक आरामाची आवश्यकता असलेल्या परिस्थितीत कमी वेळ घेतले गेले. 'आवारापन 2'च्या शूटिंगच्या प्रत्येक टप्प्यावर इम्रानने आपल्या कार्यकुशलतेचे आणि समर्पणाचे उत्तम उदाहरण ठेवले आहे.
तसेच, इम्रानच्या सहकार्याने या बदललेल्या वेळापत्रकानुसार शूटिंग व्यवस्थितपणे सुरू राहील आणि कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय प्रगती करेल. या प्रकल्पावर जो विश्वास ठेवला आहे, तो त्याने आपल्या कामाच्या प्रति असलेल्या समर्पणामुळे अधिक मजबूत केला आहे.
'आवारापन 2' हा इम्रान हाश्मीच्या आगामी प्रकल्पांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. यासाठी त्याच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. या चित्रपटाचे सिक्वेल असल्यानं, इम्रान हाश्मीला या चित्रपटाच्या वेळापत्रकात कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय न यावा याची खूप काळजी घेतली जात आहे. 'आवारापन' चित्रपटाचा पहिला भाग 2007 मध्ये प्रदर्शित झाला होता, पण तेव्हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला होता. मात्र, रिलीज झाल्यानंतर त्याच्या कथेने आणि इम्रानच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि नंतर त्या चित्रपटाने एक विशेष लोकप्रियता मिळवली. आता त्या चित्रपटाचा सिक्वेल "आवारापन 2" आपल्या लोकप्रियतेचा आणि त्याच्या कथेचा परिपोष घेऊन थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
कामाच्या बाबतीत, इम्रान हाश्मीने आपल्या करिअरमध्ये अनेक वेगळ्या प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत. 'आवारापन 2' हा त्याचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असला तरी, इम्रानने शेवटचा चित्रपट "हक" 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित केला. या चित्रपटात त्याने यामी गौतमसोबत काम केले, आणि या कोर्टरूम ड्रामामध्ये त्याच्या अभिनयाला मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळाली. त्याचबरोबर, इम्रान 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' या आगामी वेब सिरीजमध्येही दिसणार आहे. या सिरीजमध्ये त्याची भूमिका आणि त्याच्या अभिनयाची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे.
इम्रान हाश्मीचा परिश्रम आणि त्याच्या कार्याशी असलेली प्रगल्भ निष्ठा ही त्याच्या चाहत्यांसाठी प्रेरणादायक आहे. त्याच्या 'आवारापन 2'च्या शूटिंग सेटवर झालेल्या अपघातानंतर, तो शस्त्रक्रिया करूनदेखील त्वरित शूटिंगवर परतला आहे. या घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, इम्रान हाश्मी कामाच्या बाबतीत कधीही झोकून देणारा अभिनेता आहे. 'आवारापन 2'च्या सिक्वेलला प्रेक्षकांच्या उत्तम प्रतिसादाची अपेक्षा आहे आणि इम्रानच्या अभिनयाला तो योग्य मान्यता मिळवेल अशी आशा आहे.