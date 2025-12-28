बड्या कलाकारने फिल्म इंडस्ट्रीला केला रामराम! भावुक होत पाणावलेल्या डोळ्यांनी सांगितलं, 'माझा शेवटचा सिनेमा...'

दक्षिणेतील सुपरस्टार थलापती विजय यांनी त्यांच्या चित्रपट सिनेसृष्टीचा निरोप घेतला आहे. अभिनेत्याचा शेवटचा चित्रपट "जाना नायकन" पुढील जानेवारीमध्ये मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. यापूर्वी, २७ डिसेंबर रोजी मलेशियामध्ये "जाना नायकन" चा ऑडिओ लाँच कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमादरम्यान अभिनेता भावूक झाला आणि त्याने त्याचा शेवटचा चित्रपट "वेदनादायक" असल्याचे वर्णन केले.
विजय थलापती यांनी अभिनय सोडून राजकारणावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी त्यांचा राजकीय पक्ष 'तमिलागा वेट्टी कझगम' सुरू केला. आता, अभिनेता आगामी तामिळनाडू राज्य निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहे. पिंकव्हिलाच्या मते, विजय यांनी त्यांच्या शेवटच्या चित्रपट "जाना नायकन" बद्दल सांगितले, "मला माहित नाही की मी हे म्हणावे की नाही, पण माझा शेवटचा चित्रपट थोडा वेदनादायक होता, नाही का? मी काय करावे असे तुम्हाला वाटते?"
थलापती विजय यांनी त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीला सोडून राजकारणावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या त्यांच्या निर्णयावरही चर्चा केली. अभिनेत्याने म्हटले, "माझ्यासाठी फक्त एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे." लोक थिएटरमध्ये येतात आणि मला पाहण्यासाठी रांगेत उभे राहतात. म्हणूनच मी पुढील ३०-३३ वर्षे त्यांच्यासाठी रांगेत उभे राहण्यास तयार आहे." थलापती विजय पुढे म्हणतात, "मला पहिल्या दिवसापासूनच सर्व प्रकारच्या टीकेचा सामना करावा लागला आहे. पण माझे चाहते सुरुवातीपासूनच माझ्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. मी एक लहान वाळूचा किल्ला बांधण्याच्या आशेने चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला, पण तुम्ही मला एक राजवाडा दिला."
थलापती विजय अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी त्याच्या अभिनय कारकिर्दीला निरोप देत म्हणतात, "माझा शेवटचा चित्रपट वेदनादायक आहे."
विजयचा शेवटचा चित्रपट ९ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट एच. विनोद यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटात बॉबी देओल, पूजा हेगडे, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण आणि प्रियामणी यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.