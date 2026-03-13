अमिताभ बच्चन यांनी जवळच्या मित्राला गमावलं, दु:ख व्यक्त करत लिहीली भावनिक पोस्ट

Amitabh Bachchan Sad Post: भारतीय चित्रपटसृष्टीतील महानायक ‘अमिताभ बच्चन’ सध्या वैयक्तिक दुःखातून जात आहेत. त्यांच्या अत्यंत जवळच्या मित्राचे निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. 83 वर्षीय अभिनेत्याने ही भावना आपल्या ब्लॉगद्वारे व्यक्त केली आणि त्यात ते खूप भावुक झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी मित्राचे नाव किंवा मृत्यूचे कारण जाहीर केलेले नसले तरी त्यांच्या शब्दांमधून त्यांच्यावर झालेला परिणाम स्पष्ट जाणवतो. आयुष्यातील अनेक आठवणी आणि मैत्रीचे क्षण आठवत ‘अमिताभ बच्चन’ यांनी आपल्या भावनांना शब्द दिले. या पोस्टनंतर चाहत्यांनीही त्यांना धीर देत सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
12 मार्च रोजी संध्याकाळी सुमारे 3:50 वाजता ‘अमिताभ बच्चन’ यांनी आपल्या ब्लॉगवर भावनिक पोस्ट लिहिली. त्यांनी लिहिले,'आणखी एक प्रिय मित्र गमावला. तो असा माणूस होता ज्याच्यात खूप प्रेम आणि विनोदबुद्धी होती. प्रत्येक परिस्थितीत तो ठाम राहायचा... अगदी कठीण प्रसंगातूनही मार्ग काढण्याची त्याची क्षमता होती. त्याच्या चेहऱ्यावर नेहमी हसू असायचे. तो आता आपल्या मध्ये नाही यावर विश्वास बसत नाही. एकामागून एक सगळे आपल्याला सोडून जात आहेत.'
या शब्दांमधून त्यांच्या मनातील दुःख स्पष्ट दिसून येते. त्यांनी या पोस्टसोबत रडणारा इमोजीही शेअर केला होता. या छोट्या संदेशातून त्यांनी मित्रासोबतच्या आठवणी आणि त्याची सकारात्मक वृत्ती सांगितली.
‘अमिताभ बच्चन’ यांच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर अनेक चाहत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी त्यांच्या मित्राच्या आत्म्याला शांती मिळावी अशी प्रार्थना केली. एका चाहत्याने लिहिले की, “प्रिय सर, आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या आत्म्यास शांती लाभो. वेळेचे नियम आपण बदलू शकत नाही, पण त्याला धैर्याने सामोरे जावे लागते.”
दुसऱ्या चाहत्याने ‘अमिताभ बच्चन’ यांना स्वतःची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. काहींनी या दुःखाच्या काळात त्यांना धीर देत मित्राच्या कुटुंबीयांसाठीही प्रार्थना केली.
गेल्या काही वर्षांत ‘अमिताभ बच्चन’ यांनी अनेक जवळचे मित्र गमावले आहेत. 2025 मध्येही त्यांना मोठा धक्का बसला होता. त्या वर्षी ज्येष्ठ अभिनेते ‘धर्मेंद्र’ यांचे 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी 89 व्या वर्षी निधन झाले होते. ते काही काळ आजारी होते आणि रुग्णालयात उपचार घेत होते.
‘अमिताभ बच्चन’ यांनी त्या वेळी सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट करत आपले दुःख व्यक्त केले होते. दोघांची मैत्री आणि सहकार्य हिंदी चित्रपटसृष्टीत विशेष मानले जात होते.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रसिद्ध जाहिरात तज्ज्ञ ‘पीयूष पांडे’ यांचेही निधन झाले होते. ‘अमिताभ बच्चन’ आणि ‘पीयूष पांडे’ यांनी एकत्र अनेक यशस्वी जाहिरात मोहिमा केल्या होत्या.
1990 च्या दशकात देशभर गाजलेल्या पोलिओ जनजागृती मोहिमेची संकल्पना ‘पीयूष पांडे’ यांनीच तयार केली होती आणि त्यात ‘अमिताभ बच्चन’ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या दोघांमधील जुने व्यावसायिक आणि मैत्रीचे नाते अनेक वर्ष टिकून राहिले.
आजही त्या आठवणी ‘अमिताभ बच्चन’ यांच्या मनात जिवंत आहेत, आणि त्यामुळेच प्रत्येक जवळच्या व्यक्तीच्या जाण्याने त्यांच्या आयुष्यात एक वेगळी पोकळी निर्माण होत असल्याचे त्यांच्या शब्दांतून जाणव