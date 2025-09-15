English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शाहरुख, सलमानला मागे टाकत 82 वर्षीय 'Big B' बनले नंबर 1 सेलिब्रिटी, अभिनय नव्हे तर...; तुम्हीही कराल कौतुक!

Amitabh Bacchan:  अमिताभ यांचा हा वाढता आलेख त्यांच्या सातत्यपूर्ण आर्थिक शिस्तीचे द्योतक असल्याचे म्हटले जात आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 15, 2025, 01:02 PM IST
अमिताभ बच्चन

Amitabh Bacchan: 81 वर्षीय बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी 2024-25 आर्थिक वर्षात शाहरुख खान आणि सलमान खान यांना मागे सोडत भारतातील सर्वाधिक कर भरणाऱ्या सेलिब्रिटीचा मान मिळवला आहे. त्यांच्या एकूण उत्पन्नाने 350 कोटी रुपयांची ओलांडली, ज्यामुळे कर विभागाकडे 120 कोटी रुपयांचा डेटा जमा झाला. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या 71 कोटींच्या तुलनेत 69 टक्क्यांनी वाढलाय. अमिताभ यांचा हा वाढता आलेख त्यांच्या सातत्यपूर्ण आर्थिक शिस्तीचे द्योतक असल्याचे म्हटले जात आहे.  पिंकव्हिलाने यासंदर्भातील वृत्त दिलयं.

काय आहेत उत्पन्नाचे स्रोत?

अमिताभ बच्चन यांचे उत्पन्न चित्रपट कलाकार म्हणून, ब्रँड प्रमोशन आणि दीर्घकाळापासून चालू असलेल्या 'कौन बनेगा करोडपती' (केबीसी) या लोकप्रिय शोच्या यजमानपदातून येत आहे. 20 वर्षांहून अधिक काळ केबीसी होस्ट करणारे बिग बी ब्रँड एंडोर्समेंटमध्येही अग्रेसर आहेत. या विविध स्रोतांमुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढले, ज्यामुळे कर दायित्वही उंचावले. 15मार्च 2025 रोजी त्यांनी शेवटचा 52.5 कोटींचा आगाऊ कर हप्ता भरला, ज्याने त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव अधोरेखित झाली.

शाहरुख खानने किती भरला टॅक्स?

गेल्या वर्षी (2023-24) शाहरुख खाने 92 कोटी रुपयांचा कर भरून या यादीत अव्वल स्थान मिळवले होते. मात्र, यावर्षी अमिताभ यांनी शाहरुखच्या 84.17 कोटी रुपयांच्या करदायित्वाला 30 टक्क्यांनी मागे टाकले. शाहरुखचे उत्पन्न मुख्यतः 'पठाण', 'जवान' सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमधून आले, पण अमिताभ यांच्या बहुआयामी करिअरमुळे त्यांचा विजय निश्चित झाला. हा बदल यादीतील स्थानांतर दर्शवतो, ज्यात अमिताभ चौथ्या क्रमांकावरून शिखरावर पोहोचले.

सलमान खान आणि विजय कितव्या नंबरवर?

सर्वाधिक कर भरणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या यादीत सलमान खानने 75 कोटी रुपयांचा कर भरून तिसरे स्थान मिळवले. तमिळ चित्रपटसृष्टीतील तलपथी विजय यांनी 80 कोटी रुपयांचा डेटा जमा करून दुसरे स्थान पटकावले. सलमानचे उत्पन्न चित्रपट आणि ब्रँड डील्समधून येते, तर विजय यांच्या 'लियो' सारख्या हिट चित्रपटांनी त्यांचे आर्थिक स्थान मजबूत केले. ही यादी बॉलिवूड आणि दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील तारकांच्या आर्थिक क्षमतेचे प्रतिबिंब आहे.

बॉलिवूडचे 'पॉवरहाऊस'

82 व्या वयात असलेल्या अमिताभ बच्चन यांना बॉलिवूडचे 'पॉवरहाऊस' म्हटले जाते. गेल्या वर्षी कमल हासन, प्रभास आणि दीपिका पदुकोण यांच्यासोबत 'कल्की 2898 एडी'मध्ये त्यांचा दमदार अभिनय प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करून गेला, ज्याने कमाईच्या बाबतीत रेकॉर्ड्स ब्रेक केले. अलीकडेच रजनीकांतसोबत 'वेत्तैयां'मध्ये दिसलेले अमिताभ यांचे वय सन्मानाने सादर करणारे भूमिका त्यांच्या करिअरला नवे वळण देतात.

चित्रपटसृष्टीसाठी नवा आदर्श 

अमिताभ बच्चन यांनी 'कौन बनेगा करोडपती 16' चे यजमानपद स्वीकारले असून,2025 मध्ये 'कल्की 2' सारखे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांच्या ब्रँड एंडोर्समेंटची मागणी कायम आहे, ज्यामुळे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. हा कर रेकॉर्ड केवळ आर्थिक यश नसून, अमिताभ यांच्या सातत्यपूर्ण योगदानाचे प्रतीक आहे. ते भारतीयांकरिता आदर्श ठरतात, जे कर भरण्यात विलंब करत नाहीत आणि चित्रपटसृष्टीला नवे आदर्श निर्माण करतात. त्यामुळे सर्व स्तरातून त्यांचे कौतुक होतंय.

FAQ

प्रश्न: अमिताभ बच्चन यांनी २०२४-२५ आर्थिक वर्षात किती कर भरला आणि ते सर्वाधिक का झाले?

उत्तर: अमिताभ बच्चन यांनी २०२४-२५ मध्ये ३५० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर १२० कोटी रुपयांचा कर भरला, ज्यामुळे ते भारतातील सर्वाधिक कर भरणाऱ्या सेलिब्रिटी झाले. गेल्या वर्षीच्या ७१ कोटींच्या तुलनेत हा आकडा ६९ टक्क्यांनी वाढला असून, शाहरुख खान (८४.१७ कोटी) आणि सलमान खान (७५ कोटी) यांना मागे टाकले. त्यांचे उत्पन्न चित्रपट, ब्रँड प्रमोशन आणि 'कौन बनेगा करोडपती'मधून येते. 

प्रश्न: शाहरुख खान आणि सलमान खान यांनी यावर्षी किती कर भरला?

उत्तर: २०२४-२५ मध्ये शाहरुख खान यांनी ८४.१७ कोटी रुपयांचा कर भरला, जो गेल्या वर्षीच्या ९२ कोटींच्या तुलनेत कमी आहे. सलमान खान यांनी ७५ कोटी रुपयांचा कर भरला, तर तमिळ अभिनेता विजय यांनी ८० कोटी रुपयांचा कर भरून दुसरे स्थान मिळवले. अमिताभ यांनी शाहरुखला ३० टक्क्यांनी मागे टाकले. 

प्रश्न: अमिताभ बच्चन यांचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत कोणते आहेत आणि त्यांचे सिनेमाई योगदान काय आहे?

उत्तर: अमिताभ बच्चन यांचे उत्पन्न चित्रपट (जसे 'कल्की २८९८ एडी' आणि 'वेत्तैयां'), ब्रँड एंडोर्समेंट आणि २० वर्षांहून अधिक काळ 'कौन बनेगा करोडपती' होस्टिंगमधून येते. ८२ व्या वयातही ते 'पॉवरहाऊस' म्हणून ओळखले जातात. ते 'केबीसी १६' होस्ट करणार असून, २०२५ मध्ये नवे प्रकल्प हाती घेणार आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

