Jay Dudhane Statement: बिग बॉस मराठी सीझन 3 चा विजेता आणि प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर जय दुधाणे याला ठाणे पोलिसांनी अटक केल्याने खळबळ उडाली होती. जय दुधाणेवर तब्बल ५ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. मुंबई विमानतळावरून परदेशात जाण्याच्या तयारीत असतानाच ठाणे पोलिसांनी ही कारवाई केली. जय दुधाणे हा ठाण्याचा रहिवासी असून तो जिम व्यवसायाशी संबंधित आहे. त्याचबरोबर तो अभिनेता, मॉडेल आणि खेळाडू म्हणूनही ओळखला जातो. अटकेनंतर जयची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. ही प्रतिक्रिया सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जय दुधाणेने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एकच गाला अनेक व्यक्तींना विकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे अनेक खरेदीदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचे समोर आले आहे. याच प्रकरणात जय दुधाणेसह त्याच्या कुटुंबीयांचीही चौकशी सुरू आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, जय दुधाणे त्याची पत्नी, भाऊ आणि भावाची पत्नी असे चौघेजण मुंबई विमानतळावरून परदेशात जाण्याच्या तयारीत होते. त्याचवेळी पोलिसांनी त्यांना अटक केली. पोलिसांनी जय दुधाणेला न्यायालयात हजर केले असून, या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.
या प्रकरणात केवळ जयच नव्हे तर कुटुंबातील इतर सदस्यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी आजी-आजोबांचीही चौकशी केल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे हे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे.
जय दुधाणेची प्रतिक्रिया (Jay Dudhane Statement)
या संपूर्ण प्रकरणावर जय दुधाणेने आपली बाजू मांडली आहे. जय दुधाणेने सांगितले की, त्याच्यावर लावलेले आरोप खोटे आहेत. “मी कुठेही पळून गेलेलो नाही. जे काही आहे, त्याला मी सामोरे जाणार आहे. सत्य लवकरच सर्वांसमोर येईल,” असे तो म्हणाला.
त्याने पुढे सांगितले की, गाला विक्रीबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. “जर काही चुकीचे असेल, तर ते सिद्ध करून दाखवा. मी माझा चेहराही लपवलेला नाही. मला न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे,” असे जय दुधाणेने स्पष्ट केले.
#WATCH | Thane, Maharashtra: Jay Dudhane, the runner-up of Bigg Boss Marathi Season 3, has been arrested by the Thane Police in connection with a Rs 5 crore fraud case. pic.twitter.com/UlPU2tA7JO
— ANI (@ANI) January 4, 2026
जय दुधाणेने सांगितले की, तो हनिमूनसाठी परदेशात जाणार होता आणि त्याला अटक वॉरंटबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. मात्र, पोलिसांनी देश सोडण्यास मनाई केल्यानंतर तो तपासाला सहकार्य करत आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असून, पुढील तपासानंतरच सत्य काय आहे हे स्पष्ट होणार आहे